Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М

В Телеграм-канале Fighterbomber 11 мая 2026 года была опубликована фотография стратегического бомбардировщика Ту-160 (серийный номер 8-04, прежний бортовой номер "06 красный", название "Петр Дейнекин") ВКС России, предпололожительно, выполняющего испытательный полет после завершении модернизации до уровня Ту-160М на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК").

Согласно данным известного авиационного журналиста Петра Бутовского, этот самолет стал шестым ранее построенным бомбардировщиком Ту-160, прошедшим модернизацию на КАЗ до варианта Ту-160М.

Бомбардировщик Ту-160 с серийным номером 8-04, получивший название "Петр Дейнекин", стал последним самолетом, достроенным на КАЗ в первоначальном облике из советского задела, и был выкачен в Казани 16 ноября 2017 года и совершил первый полет в конце декабря 2017 года. С 2020 года данный борт снова находился на КАЗ на доработках и модернизации до уровня Ту-160М, которые были завершены только теперь.

Согласно сделанному в мае 2019 года при посещении КАЗ заявлению Владимира Путина, планировалось модернизировать до уровня Ту-160М десять самолетов Ту-160.

Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М был переоборудован из строевого бомбардировщика с серийным номером 4-05 и названием "Игорь Сикорский", ранее имевшего бортовой номер "14" и регистрационный номер RF-94103. Самолет совершил первый полет после завершения переоборудования на КАЗ 2 февраля 2020 года. Затем на самолете были установлены для проведения испытаний новые двигатели НК-32 серии 02 (НК-32-02), первый полет с которым на аэродроме КАЗ был произведен 3 ноября 2020 года. После завершения этапа летных испытаний этот борт 10 марта 2021 года перелетел для продолжения испытаний из Казани на летно-испытательную и доводочную базу ПАО "Туполев" в Жуковский, где, видимо, летает и по настоящее время.

Вторым модернизированным до уровня Ту-160М самолетом стал бомбардировщик с серийным номером 4-01 и названием "Борис Веремей" (ранее имел бортовой номер "09"). Этот борт с новым регистрационным номером RF-94444, сразу оснащенный новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02), начал летные испытания в сентябре 2021 года. По опубликованным данным, на май 2025 года этот борт продолжал находиться на КАЗ и пребывал в главном цеху 57.

Третьим модернизированным до уровня Ту-160М самолетом стал борт с серийным номером 8-01 (бортовой номер "06 красный", название "Илья Муромец"), который совершил первый полет в Казани в декабре 2022 года. 22 февраля 2024 года В. Путин совершил с аэродрома КАЗ 30-минутный полет в составе экипажа этого модернизированного бомбардировщика. 11 марта 2024 года данный борт получил тяжелые повреждения на аэродроме КАЗ в результате пожара двигателей, и в настоящее время остается на заводе, в мае 2025 года находился в цеху 57.

Четвертый завершивший модернизацию до уровня Ту-160М самолет с серийным номером 8-02 (бортовой номер "07 красный", название "Александр Молодчий") был выкачен в Казани в декабре 2022 года и начал летные испытания в феврале 2023 года. Возможно, что это единственный из модернизированных Ту-160М, к настоящему времени поступивший в эксплуатацию в строевые части ВКС.

Пятым завершившим модернизацию до уровня Ту-160М бомбардировщиком, предположительно, стал самолет с серийным номером 7-05 (бортовой номер "05 красный", название "Александр Голованов"). Известно, что в мае 2025 года данный борт находился на летно-испытательной станции КАЗ.

Шестым модернизированным Ту-160М теперь, по данным Бутовского, стал самолет с серийным номером 8-04 и названием "Петр Дейнекин". Предположительно, на модернизации до уровня Ту-160М на КАЗ сейчас находится также бомбардировщик с серийным номером 7-03 (бортовой номер "03 красный", название "Павел Таран").

Что касается самолетов Ту-160М новой постройки, то 25 января 2018 года Министерство обороны России в присутствии Президента России В. Путина подписало в Казани с ПАО "Туполев" (в составе ОАК) контракт стоимостью 160 млрд рублей на строительство до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М (также иногда обозначаемых Ту-160М2). Первый (опытный) бомбардировщик Ту-160М, построенный по данному контракту, с серийным номером 9-01 был изготовлен из задела, оставшегося с советских времен, и совершил первый полет в Казани 12 января 2022 года, о завершении его заводских летных испытаний было объявлено в декабре 2022 года. В феврале 2023 года он получил название "Валентина Терешкова" и имеет бортовой номер "21 красный" и регистрационный номер RF-66017.

21 февраля 2024 года во время посещения КАЗ В. Путину были продемонстрированы второй и третий серийные бомбардировщики Ту-160М нового изготовления с серийными номерами 9-02 (бортовой номер "22 красный") и 9-03 (бортовой номер "23 красный"), в уже окрашенном виде (вместе с модернизированными бомбардировщиками с серийными номерами 8-01 и 8-02). Самолет Ту-160М с серийным номером 9-02 был выкачен на КАЗ в декабре 2022 года и совершил первый полет там в июле 2023 года. В ходе визита В. Путина 21 февраля 2024 года последний предложил, чтобы этому самолету было присвоено название "Минтимер Шаймиев". Что касается борта с серийным номером 9-03, то его летные испытания были начаты в 2024 году. Об этих самолета, видимо, были официально переданы ВКС России 17 декабря 2025 года.

Согласно опубликовнной информации, на май 2025 года на КАЗ завершались работы по строительству четвертого нового Ту-160М с серийным номером 9-04 (находился в цеху 90) и велись работы по строительству самолета с серийным номером 9-05 (находился на статических испытаниях). О постройке следующих самолетов этого типа нет данных, чтто может говорить о приостановке программы их постройки.