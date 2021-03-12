Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М прибыл в Жуковский

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в состав Госкорпорации Ростех) 10 марта 2021 года сообщило, что передало для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02. Самолет продолжит выполнение программы испытаний на летно-испытательной и доводочной базе ПАО "Туполев" в подмосковном Жуковском.

Прибывший из Казани на летно-испытательную и доводочную базу ПАО "Туполев" в Жуковский первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М (серийный номер 4-05, бортовой номер "14", название "Игорь Сикорский", регистрационный номер RF-94103), 10.03.2021 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев". Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации Анри Наскидянца, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

"Новый ракетоносец Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО "Туполев" для подготовки к следующему этапу полетов - предварительным испытаниям", - сообщили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех.

Ту-160М - модернизированный стратегический ракетоносец, оснащенный четырьмя новыми двигателями НК-32-02 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев".

Со стороны bmpd напомним, что первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М переоборудован из строевого бомбардировщика с серийным номером 4-05 и названием "Игорь Сикорский", ранее имевшего бортовой номер "14" и регистрационный номер RF-94103. Самолет совершил первый полет после завершения переоборудования на Казанском авиационном заводеа (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) 2 февраля 2020 года. Затем на самолете были установлены для проведения испытаний новые двигатели НК-32 серии 02 (НК-32-02), первый полет с которым на аэродроме КАЗ был произведен 3 ноября 2020 года. Теперь после завершения этапа летных испытаний, первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М (серийный номер 4-05, бортовой номер "14", название "Игорь Сикорский", регистрационный номер RF-94103) перелетел для продолжения испытаний из Казани на летно-испытательную и доводочную базу ПАО "Туполев" в Жуковский.

Строевой стратегический бомбардировщик Ту-160 с бортовым номером "14" (серийный номер 4-05, регистрационный номер RF-94103) получил название "Игорь Сикорский" в Энгельсе в 2012 году в честь знаменитого авиаконструктора и создателя первых в мире многомоторных тяжелых самолетов "Русский Витязь" и "Илья Муромец". Данный борт совершил первый полет в 1988 году и является одним из восьми Ту-160, полученных российской стороной в 1999 году с Украины из состава бывшего 184-го гвардейского тяжелого бомбардировочного полка в Прилуках (где этот борт имел бортовой номер "22").

Двигатель НК-32-02 является модернизированным вариантом штатного для Ту-160 двигателя НК-32, и разработан и производится самарским ПАО "Кузнецов" (входит в ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации Ростех). НК-32-02 предполагается для замены двигателей НК-32 на модернизируемых в вариант Ту-160М строевых бомбардировщиках Ту-160 (всего предполагается к модернизации 15 самолетов), а также должен устанавливаться на бомбардировщиках Ту-160М2 нового производства (всего законтрактовано 10 самолетов, первый полет головного ожидается на КАЗ в 2021 году).

Официально заявляется, что двигатель НК-32 серии 02 обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с НК-32, что позволит самолетам Ту-160М/М2 увеличить дальность полета на 1000 км.

Серийное производство двигателей НК-32 велось с 1983 по 1993 годы на Куйбышевском (Самарское) НПП "Труд" (ныне ПАО "Кузнецов"). С 2013 года ПАО "Кузнецов" ведутся работы по возобновлению производства НК-32 в модернизированном облике "второй серии". По первому контракту 2016 года ПАО "Кузнецов" должно были сдать к концу 2018 года первые четыре двигателя НК-32-02 установочной партии, которые, фактически, однако, были приняты только в августе 2020 года и затем установлены на опытном образце Ту-160М. В 2018 году ПАО "Кузнецов" получило Государственный контракт на изготовление еще 22 двигателей НК-32-02 (предположительно, для первых четырех серийно модернизированных Ту-160М и головного образца Ту-160М2 новой постройки, плюс два запасных).

Прибывший из Казани на летно-испытательную и доводочную базу ПАО "Туполев" в Жуковский первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М (серийный номер 4-05, бортовой номер "14", название "Игорь Сикорский", регистрационный номер RF-94103), 10.03.2021 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"