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Первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02

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Как сообщило 3 ноября 2020 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), на аэродроме Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) состоялся первый полет глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02. Самолёт пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полёт проходил на высоте 6000 метров и длился 2 часа 20 минут.

Один из четырех первых изготовленнх двигателей НК-32 серии 02 установочной партии в цеху ПАО "Кузнецов" (Самара), 14.03.2018 (с) Сергей Мамонтов / РИА Новости

В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных общесамолётных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, установленных в рамках глубокой модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02, разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации (в составе Госкорпорации Ростех). По данным экипажа полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

Ту-160М - глубокомодернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время.

Комментарий bmpd. Таким образом, на первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М (переоборудован из строевого бомбардировщика с серийным номером 4-05 и названием "Игорь Сикорский", ранее имевшего бортовой номер "14" и регистрационный номер RF-94103), совершившего первый полет после завершения переоборудования на КАЗ 2 февраля 2020 года, теперь установлены для проведения испытаний новые двигатели НК-32 серии 02 (НК-32-02).

Двигатель НК-32-02 является модернизированным вариантом штатного для Ту-160 двигателя НК-32, и разработан и производится самарским ПАО "Кузнецов" (входит в ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации Ростех). НК-32-02 предполагается для замены двигателей НК-32 на модернизируемых в вариант Ту-160М строевых бомбардировщиках Ту-160 (всего предполагается к модернизации 15 самолетов), а также должен устанавливаться на бомбардировщиках Ту-160М2 нового производства (всего законтрактовано 10 самолетов, первый полет головного ожидается на КАЗ в 2021 году).

Официально заявляется, что двигатель НК-32 серии 02 обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с НК-32, что позволит самолетам Ту-160М/М2 увеличить дальность полета на 1000 км.

Серийное производство двигателей НК-32 велось с 1983 по 1993 годы на Куйбышевском (Самарское) НПП "Труд" (ныне ПАО "Кузнецов"). С 2013 года ПАО "Кузнецов" ведутся работы по возобновлению производства НК-32 в модернизированном облике "второй серии". По первому контракту 2016 года ПАО "Кузнецов" должно были сдать к концу 2018 года первые четыре двигателя НК-32-02 установочной партии, которые, фактически, однако, были приняты только в августе 2020 года и теперь установлены на опытном образце Ту-160М. В 2018 году ПАО "Кузнецов" получило Государственный контракт на изготовление еще 22 двигателей НК-32-02 (предположительно, для первых четырех серийно модернизированных Ту-160М и головного образца Ту-160М2 новой постройки, плюс два запасных).

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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
ОДК УК
Туполев
Проекты
2020-й год
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