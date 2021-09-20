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Второй модернизированный бомбардировщик Ту-160М

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Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), 17 сентября 2021 года Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев" (входит в состав ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) посетил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В сопровождении президента Республики Татарстан - председателя Совета директоров ПАО "Туполев" Рустама Минниханова, генерального директора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря, управляющего директора ПАО "Туполев" Вадима Королёва, директора КАЗ им. С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" Николая Савицких генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов ознакомился с ходом выполнения государственного оборонного заказа и техперевооружения на предприятии.

Сергей Чемезов осмотрел модернизированный ракетоносец Ту-160, на котором, в рамках масштабной программы по модернизации боевых строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, установлено новое бортовое, радио- и навигационное оборудование. Также глава Госкорпорации Ростех присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний.

Второй модернизированный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова стратегический бомбардировщик Ту-160М (регистрационный номер RF-94444), оснащенный новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02), в полете, 17.09.2021 (с) maks_night / Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Комментарий bmpd. Таким образом, в Казани ппроводятся летные испытания второго модернизированного на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова по варианту Ту-160М стратегического бомбардировщика, оснащенного новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02). О дате первого испытательного полета данного борта после модернизации не сообщалось. Самолет неокрашен и имеет новый регистрационный номер RF-94444, и пока нет данных о том, какой именно борт был модернизирован (сведения уточняются).

Напомним, что ранее первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М был переоборудован из строевого бомбардировщика с серийным номером 4-05 и названием "Игорь Сикорский", ранее имевшего бортовой номер "14" и регистрационный номер RF-94103. Самолет совершил первый полет после завершения переоборудования на Казанском авиационном заводеаимени С.П. Горбунова 2 февраля 2020 года. Затем на самолете были установлены для проведения испытаний новые двигатели НК-32 серии 02 (НК-32-02), первый полет с которым на аэродроме КАЗ был произведен 3 ноября 2020 года. После завершения этапа летных испытаний этот борт 10 марта 2021 года перелетел для продолжения испытаний из Казани на летно-испытательную и доводочную базу ПАО "Туполев" в Жуковский.

Двигатель НК-32-02 является модернизированным вариантом штатного для Ту-160 двигателя НК-32, и разработан и производится самарским ПАО "Кузнецов" (входит в ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации Ростех). НК-32-02 предполагается для замены двигателей НК-32 на модернизируемых в вариант Ту-160М строевых бомбардировщиках Ту-160 (всего предполагается к модернизации 15 самолетов), а также должен устанавливаться на бомбардировщиках Ту-160М2 нового производства (всего законтрактовано 10 самолетов).

Официально заявляется, что двигатель НК-32 серии 02 обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с НК-32, что позволит самолетам Ту-160М/М2 увеличить дальность полета на 1000 км.

Серийное производство двигателей НК-32 велось с 1983 по 1993 годы на Куйбышевском (Самарское) НПП "Труд" (ныне ПАО "ОЛК-Кузнецов" в составе ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - ОДК). С 2013 года ПАО "ОДК-Кузнецов" ведутся работы по возобновлению производства НК-32 в модернизированном облике "второй серии". По первому контракту 2016 года ПАО "ОДК-Кузнецов" должно были сдать к концу 2018 года первые четыре двигателя НК-32-02 установочной партии, которые, фактически, однако, были приняты только в августе 2020 года и затем установлены на опытном образце Ту-160М. В 2018 году ПАО "ОДК-Кузнецов" получило Государственный контракт на изготовление еще 22 двигателей НК-32-02 (предположительно, для первых четырех серийно модернизированных Ту-160М и головного образца Ту-160М2 новой постройки, плюс два запасных). 24 августа 2021 года в ходе седьмого Международного Военно-технического форума "Армия-2021" Министерство обороны России подписало новый контракт с ОДК на поставку до 2024 года еще восьми дополнительных двигателей НК-32-02.

Второй модернизированный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова стратегический бомбардировщик Ту-160М (регистрационный номер RF-94444), оснащенный новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02), в полете, 17.09.2021 (с) пресс-служба президента Татарстана

Второй модернизированный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова стратегический бомбардировщик Ту-160М (регистрационный номер RF-94444), оснащенный новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02), в полете, 17.09.2021 (с) maks_night / Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Видео (с) ОАК :

Видео (с) Stanislav Voevodin :

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Туполев
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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