Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М

21 февраля 2024 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") в Казани, где ему были продемонстрированы четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М - два прошедших модернизацию строевых самолета и два самолета новой постройки.

Четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М в новом цеху Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"). Представлены два модернизированных до уровня Ту-160М строевых стратегических бомбардировщика с серийными номерами 8-01 (бортовой номер "06 красный", регистрационный номер RF-94105, название "Илья Муромец") и 8-02 (бортовой номер "07 красный", регистрационный номер RF-94106, название "Александр Молодчий") и два бомбардировщика Ту-160М новой постройки с серийными номерами 9-02 (бортовой номер "22 красный") и 9-03 (бортовой номер "23 красный"). Казань, 21.02.2024 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Судя по распространенным фото- и видеоматериалам, а также заявлениям сопровождавших В. Путина руководителей ОАК, Президенту России были продемонстрированы модернизированные на КАЗ до уровня Ту-160М строевые стратегические бомбардировщики с серийными номерами 8-01 (бортовой номер "06 красный", регистрационный номер RF-94105, название "Илья Муромец", совершил первый полет в 1994 году) и 8-02 (бортовой номер "07 красный", регистрационный номер RF-94106, название "Александр Молодчий", совершил первый полет в 2000 году).

Относительно программы модернизации уже изготовленных бомбардировщиков Ту-160 до уровня Ту-160М напомним, что первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М был переоборудован из строевого бомбардировщика с серийным номером 4-05 и названием "Игорь Сикорский", ранее имевшего бортовой номер "14" и регистрационный номер RF-94103. Самолет совершил первый полет после завершения переоборудования на Казанском авиационном заводе 2 февраля 2020 года. Затем на самолете были установлены для проведения испытаний новые двигатели НК-32 серии 02 (НК-32-02), первый полет с которым на аэродроме КАЗ был произведен 3 ноября 2020 года. После завершения этапа летных испытаний этот борт 10 марта 2021 года перелетел для продолжения испытаний из Казани на летно-испытательную и доводочную базу ПАО "Туполев" в Жуковский, где, видимо, летает и по настоящее время.

Вторым модернизированным до уровня Ту-160М самолетом стал бомбардировщик с серийным номером 4-01 и названием "Борис Веремей" (ранее имел бортовой номер "09"). Этот борт с новым регистрационным номером RF-94444, сразу оснащенный новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02), начал летные испытания в сентябре 2021 года.

Третьим модернизированным до уровня Ту-160М самолетом, видимо, стал борт с серийным номером 8-01 (бортовой номер "06 красный", название "Илья Муромец"), который совершил первый полет в Казани в декабре 2022 года. Четвертый завершивший модернизацию до уровня Ту-160М самолет с серийным номером 8-02 (бортовой номер "07 красный", название "Александр Молодый") был выкачен в декабре 2022 года и начал летные испытания в феврале 2023 года.

22 февраля 2024 года В. Путин совершил с аэродрома КАЗ 30-минутный полет в составе экипажа модернизированного бомбардировщика Ту-160М с серийным номером 8-01 (бортовой номер "06 красный", название "Илья Муромец").

Что касается самолетов Ту-160М новой постройки, то В. Путину 21 февраля были продемонстрированы второй и третий серийные машины нового изготовления с серийными номерами 9-02 (бортовой номер "22 красный") и 9-03 (бортовой номер "23 красный"), в уже окрашенном виде. Известно, что самолет с серийным номером 9-02 был выкачен на КАЗ в декабре 2022 года и совершил первый полет там в июле 2023 года. В ходе визита В. Путина 21 февраля последний предложил, чтобы этому самолету было присвоено название "Минтимер Шаймиев". Что касается борта с серийным номером 9-03, то его летные испытания, видимо, пока не начались.

25 января 2018 года Министерство обороны России в присутствии Президента России В. Путина подписало в Казани с ПАО "Туполев" контракт стоимостью 160 млрд рублей на строительство до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М (также иногда обозначаемых Ту-160М2). Первый (опытный) бомбардировщик Ту-160М, построенный по данному контракту, с серийным номером 9-01 был изготовлен из задела, оставшегося с советских времен, и совершил первый полет в Казани 12 января 2022 года, о завершении его заводских летных испытаний было объявлено в декабре 2022 года. В феврале 2023 года он получил название "Валентина Терешкова" и имеет бортовой номер "21 красный" и регистрационный номер RF-66017. На начало 2024 года он оставался на КАЗ, но В. Путину в ходе визита 21 февраля публично не демонстрировался.

23 февраля 2024 года в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества В. Путин заявил, что "буквально на днях в Казани в Вооружённые Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М". Ранее 19 декабря 2023 года Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России заявил, что "в авиационные стратегические ядерные силы завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М" Можно предположить, что четыре указанных самолета Ту-160М, переданных в Вооружённые Силы России, включают два продемонстрированных В. Путину модернизированных до уровня Ту-160М строевых бомбардировщика с серийными номерами 8-01 (бортовой номер "06 красный", регистрационный номер RF-94105, название "Илья Муромец") и 8-02 (бортовой номер "07 красный", регистрационный номер RF-94106, название "Александр Молодчий"), а также два первых бомбардировщика Ту-160М новой постройки с серийными номерами 9-01 (бортовой номер "21 красный", регистрационный номер RF-66017, название "Валентина Терешкова") и 9-02 (бортовой номер "22 красный", планируемое название "Минтимер Шаймиев").

Четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М в новом цеху Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"). Представлены два модернизированных до уровня Ту-160М строевых стратегических бомбардировщика с серийными номерами 8-01 (бортовой номер "06 красный", регистрационный номер RF-94105, название "Илья Муромец") и 8-02 (бортовой номер "07 красный", регистрационный номер RF-94106, название "Александр Молодчий") и два бомбардировщика Ту-160М новой постройки с серийными номерами 9-02 (бортовой номер "22 красный") и 9-03 (бортовой номер "23 красный"). Казань, 21.02.2024 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", РИА Новости и МИА "Россия сегодня"

Модернизированный до уровня Ту-160М строевой стратегический бомбардировщик с серийным номером 8-01 (бортовой номер "06 красный", регистрационный номер RF-94105, название "Илья Муромец") во время полета с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на борту. Казань, 22.02.2024 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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