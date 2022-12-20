Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Как сообщило 19 декабря 2022 года ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), в декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

Третий модернизированный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" стратегический бомбардировщик Ту-160М. Казань, декабрь 2022 года (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

В пресс-релизе говорится, что летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования.

Со стороны bmpd укажем, что, видимо, таким образом совершил первый полет третий образец прошедшего модернизацию до уровня Ту-160М на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Гобунова - филиале ПАО "Туполев" в Казани стратегического бомбардировщика Ту-160. Номер самолёта пока что неизвестен.

Напомним, что ранее первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М был переоборудован из строевого бомбардировщика с серийным номером 4-05 и названием "Игорь Сикорский", ранее имевшего бортовой номер "14" и регистрационный номер RF-94103. Самолет совершил первый полет после завершения переоборудования на Казанском авиационном заводе 2 февраля 2020 года. Затем на самолете были установлены для проведения испытаний новые двигатели НК-32 серии 02 (НК-32-02), первый полет с которым на аэродроме КАЗ был произведен 3 ноября 2020 года. После завершения этапа летных испытаний этот борт 10 марта 2021 года перелетел для продолжения испытаний из Казани на летно-испытательную и доводочную базу ПАО "Туполев" в Жуковский.

Вторым модернизированным до уровня Ту-160М самолетом, видимо, стал бомбардировщик с серийным номером 2-02 и названием "Валентин Близнюк" (ранее имел бортовой номер "19" и регистрационный номер RF-94113). Этот борт с новым регистрационным номером RF-94444, сразу оснащенный новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02), начал летные испытания в сентябре 2021 года.

Двигатель НК-32-02 является модернизированным вариантом штатного для Ту-160 двигателя НК-32, и разработан и производится самарским ПАО "Кузнецов" (входит в ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации Ростех). НК-32-02 предполагается для замены двигателей НК-32 на модернизируемых в вариант Ту-160М строевых бомбардировщиках Ту-160 (всего предполагается к модернизации 15 самолетов), а также должен устанавливаться на бомбардировщиках Ту-160М (Ту-160М2) нового производства (всего законтрактовано 10 самолетов).

Серийное производство двигателей НК-32 велось с 1983 по 1993 годы на Куйбышевском (Самарское) НПП "Труд" (ныне ПАО "ОДК-Кузнецов" в составе ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - ОДК). С 2013 года ПАО "ОДК-Кузнецов" ведутся работы по возобновлению производства НК-32 в модернизированном облике "второй серии". По первому контракту 2016 года ПАО "ОДК-Кузнецов" должно были сдать к концу 2018 года первые четыре двигателя НК-32-02 установочной партии, которые, фактически, однако, были приняты только в августе 2020 года и затем установлены на первом модернизированном опытном образце Ту-160М. В 2018 году ПАО "ОДК-Кузнецов" получило Государственный контракт на изготовление еще 22 двигателей НК-32-02 (предположительно, для трех модернизированных Ту-160М и первых двух Ту-160М2 новой постройки, плюс два запасных). 24 августа 2021 года в ходе седьмого Международного Военно-технического форума "Армия-2021" Министерство обороны России подписало новый контракт с ОДК на поставку до 2024 года еще восьми дополнительных двигателей НК-32-02. В августе 2022 года ПАО "ОДК-Кузнецов" заявило, что к этому времени суммарно поставило уже 20 двигателей НК-32-02.

25 января 2018 года Министерство обороны России в присутствии Президента России В.В. Путина подписало в Казани с ПАО "Туполев" контракт стоимостью 160 млрд рублей на строительство до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М (Ту-160М2). Первый из них совершил первый полет на аэродроме КАЗ 12 января 2022 года и используется для испытаний.

Третий модернизированный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" стратегический бомбардировщик Ту-160М. Казань, декабрь 2022 года (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "ОАК" :