Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ

Как сообщило АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), вечером 22 февраля 2026 года на аэродроме Екатеринбург (Арамиль) совершил первый полет третий лётный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал", и первый штатно оснащенный российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ, также разработанным УЗГА. Данный третий лётный прототип самолёта ЛМС-901 "Байкал" (серийный номер 0005, бортовой номер "535"), стал пятым опытным образцом ЛМС-901 в целом (с учетом двух изготовленных нелетных образцов для статических испытаний).

Третий летный опытный образецв самолета ЛМС-901 "Байкал" (серийный номер 0005, бортовой номер "535"), штатно оснащенный турбовинтовым двигателем ВК-800СМ, разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), перед первым полетом. Екатеринбург (Арамиль), 22.02.2026 (с) кадры из видео АО "Уральский завод гражданской авиации"

Сообщено, что во время первого полета опытный самолет, оснащенный отечественными турбовинтовым двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку. Длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч.

Согласно пресс-релизу УЗГА, третий летный опытный образец самолета ЛМС-901, помимо установки двигателя ВК-800СМ и воздушного винта АВ-901, имеет также измененную по сравнению с двумя первыми летными прототипами носовую часть кабины экипажа (для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке), измененные основные опоры шасси, а также измененный угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре.

Первые два летных опытных образца самолета ЛМС-901 были изначально оснащены турбовинтовым двигателем General Electric H80-200 (модернизированный вариант чешского двигателя Walter M601). Первый летный опытный образец ЛМС-901 (серийный номер 0001),совершил первый полёт на аэродроме Екатеринбург (Арамиль) 30 января 2022 года.

Второй летный опытный образец самолета ЛМС-901 (серийный номер 0002, бортовой номер "532") совершил первый полет в конце 2024 года. В 2025 году второй летный прототип был переоснащен российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, и 24 декабря 2025 года совершил первый полет с ними.

10 октября 2019 году по итогам конкурса ООО "Байкал-инжиниринг" - дочернее предприятие УЗГА (Екатеринбург) - получило контракт Министерства промышленности и торговли России на разработку лёгкого однодвигательного турбовинтового многофункционального самолёта на девять пассажиров ЛМС-901 (шифр "Байкал"). Первый этап работ (шифр ОКР "ЛМС") осуществлялся по данному контракту, в ходе которого был разработан эскизно-технический проект и конструкторская документация, и был построен опытный образец самолёта для статических испытаний. Фактическая разработка самолета была осуществлена конструкторским бюро ОСКБЭС Московского авиационного института (МАИ), а изготовление первого опытного образца самолета ЛМС-901 "Байкал" (серийный номер 0001) было также произведено на производстве МАИ в Москве. Готовый первый опытный образец ЛМС-901 был представлен в июле 2021 года в Жуковском на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

В рамках следующего контракта от 21 сентября 2021 года (шифр ОКР "ЛМС-2), этот образец был доработан на УЗГА до первого лётного опытного варианта, и в январе 2022 года поднят в воздух. 11 мая 2022 года был заключен следующий контракт (шифр ОКР "ЛМС-3") по которому УЗГА были изготовлены еще два опытных образца самолёта (второй летный и один образец для статических испытаний).

Поручением Президента Российской Федерации в 2022 года был установлен срок сертификации "Байкала" до конца 2024 года, однако работы по самолету значительно затянулись. Весной 2025 года официальными лицами заявлялось, что разработка самолета ЛМС-901 прекращена ввиду выявившихся на испытаний недостатков и высокой стоимости, делающей его серийное производство и эксплуатацию нерентабельными. Однако в дальнейшем по политическим соображениям программа была продолжена. В апреле 2025 года Министерство промышленности и торговли России выдало УЗГА новый контракт стоимостью 10,136 млрд рублей на дальнейшую разработку ЛМС-901 с заменой его силовой установки на двигатель ВК-800СМ и доработку конструкции по результатам испытаний. Контракт предусматривает проведение ОКР на этапе "ЛМС-5" в девять стадий с окончанием работ 17 декабря 2027 года.

В мае 2025 года генеральный директор УЗГА Леонид Лузгин заявлял о намерении завершить сертификацию самолета ЛМС-901 с двигателем ВК-800СМ к концу 2026 года и о планах завода построить первые пять серийных самолетов в 2026 году, и еще пять - в 2027 году. Заявляется, что имеется "твердый" контракт на первые 10 самолетов с авиакомпанией "Аврора". В сентябре 2025 года на Восточном экономическом форуме Государственная транспортная лизинговая компания (АО "ГТЛК"), УЗГА и авиакомпании авиационного альянса "Аэрохимфлот" заключили четыре трехсторонних контракта на поставку 50 самолетов ЛМС-901 "Байкал" с 2027 по 2030 годы. В январе 2026 года заявлялось, что УЗГА якобы имеет контракты уже на 100 самолетов ЛМС-901. Впрочем, с учетом крайней неопределенности относительно реальной цены самолета в серии и его летного часа реалистичность всех этих контрактов остается достаточно сомнительной.

Разработка турбовинтового двигателя ВК-800С взлетной мощностью до 900 л.с. и продолжительной мощностью 810 л.с. осуществляется УЗГА по программе Министерства торговли и промышленности России с 2017 года, и велась первоначально на филиале УЗГА в Санкт-Петербурге, куда "ОДК-Климов" передало документацию по своему проекту двигателя ВК-800С, осуществлявшемуся с 1990-х годов. Производство опытных образцов ВК-800С велось контролируемым УЗГА ООО "Научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины" (НПЦ "ЛКТ") на предприятии в Московской области, там же предполагалось осуществлять серийную сборку двигателя. Стендовые испытания ВКС-800С были начаты в 2018 году, но двигатель не был доведен до летных испытаний. Сообщалось, что в 2019 году по результатам выполненных расчетов, анализа конструкции и стендовых испытаний двигателя ВК-800С руководство УЗГА приняло решение отказаться от дальнейшей разработки этого двигателя на основе "климовской" конструкции, и взамен подразделение "Двигатель" УЗГА начало проектирование фактически нового турбовинтового двигателя того же класса мощности под первоначальным обозначением ЕМ-610, но в итоге получившего обозначение ВК-800СМ (вариант для учебно-тренировочного самолета УТС-800 обозначается как ВК-800СП, а для самолета ЛМС-192 "Освей" - ВК-800С1). Утверждается, что данный двигатель разработки УЗГА отличается по конструкции от "климовского" ВК-800С примерно на 99%, и что его габаритные характеристики и масса меньше. Двигатель ВК-800СМ имеет заявленную взлетную мощность 877 л.с., а ВК-800СП - 807 л.с.

26 сентября 2022 года УЗГА получило контракт Министерства торговли и промышленности России на разработку и изготовление опытных образцов двигателя ВК-800СМ со сроками его сертификации к концу 2024 года. По данному контракту к 2025 году УЗГА было изготовлено четыре опытных образца двигателя и пять винтов АВ-901. В сентябре 2022 года были начаты стендовые испытания газогенератора ВК-800СМ, а в январе 2023 года были начаты стендовые испытания первого комплектного образца ВК-800СМ. Летные испытания двигателя в исполнении ВК-800СП были начаты в июле 2025 года на летающей лаборатории на базе самолёта Як-40 СибНИА имени С.А.Чаплыгина в Новосибирске. Теперь опытные образцы ВК-800СМ установлены уже на двух летных опытных образцах самолета ЛМС-901 (втором и третьем). Производство ВК-800СМ/СП планируется осуществлять УЗГА в широкой кооперации с предприятиями ОДК.

Третий летный опытный образецв самолета ЛМС-901 "Байкал" (серийный номер 0005, бортовой номер "535"), штатно оснащенный турбовинтовым двигателем ВК-800СМ, разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), в первом полете. Екатеринбург (Арамиль), 22.02.2026 (с) кадры из видео АО "Уральский завод гражданской авиации"

Внешние отличия второго (вверху, серийный номер 0002, бортовой номер "532") и третьего (внизу, серийный номер 0005, бортовой номер "535") летных опытных образцов самолета ЛМС-901 "Байкал" разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) (с) кадры из видео АО "Уральский завод гражданской авиации" и Министерства торговли и промышленности России via aviaforum.ru

