Изготовление первого опытного образца легкого самолета ЛМС-901

В социальных сетях опубликованы фотографии изготовления первого опытного образца лёгкого многофункционального самолёта ЛМС-901 ("Байкал") на производстве Московского авиационного института (МАИ) в Москве.

Планер изготавливаемого первого опытного образца лёгкого многофункционального самолёта ЛМС-901 ("Байкал") на производстве Московского авиационного института (МАИ) в Москве, апрель 2021 года. Вплотную к планеру стоит ректор Московского авиационного института академик Российской академии наук Михаил Погосян (с) Артём Драбкин

Напомним, что в 2019 году по итогам конкурса ООО "Байкал-инжиниринг" - дочернее предприятие АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург, входит в состав Госкорпорации Ростех) - получило контракт Министерства промышленности и торговли России на разработку лёгкого однодвигательного турбовинтового многофункционального самолёта на девять пассажиров ЛМС-901 (шифр "Байкал").

По условиям контракта, разработчик должен был к концу 2020 года передать на статические испытания первый прототип самолёта ЛМС-901 ("Байкал"), которые должны проходить в МАИ, а в конце 2021 года начать лётные испытания первого прототипа. Изготовление первого прототипа самолета для статических испытаний активно ведется на производстве МАИ, хотя сроки очевидно выдержаны не были. Сообщалось, что в дальнейшем УЗГА планирует дооборудовать данный строящийся в МАИ первый прототип в летный образец для проведения летных испытаний, а также изготовить еще два опытных образца (один для летных и один для статических испытаний).

Опытные образцы ЛМС-901 должны оснащаться турбовинтовым двигателем General Electric H80-200 (модернизированный вариант чешского двигателя Walter M601). Серийные образцы самолета предполагается оснащать перспективным российским турбовинтовым двгателем ВК-800С. В соответствии с техническим заданием, стоимость серийного образца ЛМС-901 не должна превышать 120 млн рублей в ценах 2020 года, а стоимость лётного часа без учёта лизинга - 40 тысяч рублей.

Планер изготавливаемого первого опытного образца лёгкого многофункционального самолёта ЛМС-901 ("Байкал") на производстве Московского авиационного института (МАИ) в Москве, апрель 2021 года (с) Артём Драбкин (фото 1) и Лапшин (via aviaforum.ru, фото 2)

Проектный облик лёгкого многофункционального турбовинтового самолёта ЛМС-901 ("Байкал") разработки ООО "Байкал-инжиниринг" (дочернего предприятия АО "Уральский завод гражданской авиации" (с) aviation21.ru