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Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» на МАКС-2021

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На проходящем в период с 20 по 25 июля 2021 года в Жуковском XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 ООО "Байкал-Инжиниринг" (дочерняя компания АО "Уральский завод гражданской авиации" - УЗГА) показало первый опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал". Летательный аппарат представили Президенту России Владимиру Путину после церемонии открытия выставки 20 июля. Летные испытания данного образца планируется начать в этом году.

Первый опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал" разработки ООО "Байкал-Инжиниринг" (дочерняя компания АО "Уральский завод гражданской авиации") в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском, 20.07.2021 (с) bmpd

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что АО "Уральский завод гражданской авиации" продает 20 % в "Байкал-Инжиниринг" компании "Казахстанская авиационная индустрия" (КАИ). Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит 1 млрд руб. Впервые две страны, входящие в ЕАЭС, подписывают совместное соглашение в области гражданского авиастроения. Этот стратегический документ, как ожидается, создаст условия для продвижения самолёта "Байкал" за пределами Российской Федерации, а Казахстану даст возможность развивать авиастроение и стать участником цепочки кооперации в авиапромышленности. КАИ получит доступ ко всей конструкторской документации и станет изготовителем некоторых агрегатов для ЛМС "Байкал".

Соглашение подписали генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха и генеральный директор КАИ Данияр Амангильдин в присутствии представителией министерств обеих стран (с) bmpd

По всей видимости, предполагается не только передача лицензии на производство самолета, но и организация экспортных поставок с производственной площадки в Казахстане. Данное соглашение позволит снизить санкционные риски при продаже самолета в третьи страны.

Первый опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал" разработки ООО "Байкал-Инжиниринг" (дочерняя компания АО "Уральский завод гражданской авиации") в экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском, 20.07.2021 (с) Телеграм-каналы "Фотозаклепки" и "Пристегните ремни"

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Страны
Дания
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
МАКС-20XX
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