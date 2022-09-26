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Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800

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АО "Уральский завод гражданской авиации" (АО "УЗГА") 22 сентября 2022 года сообщило, что приступило к проведению стендовых испытаний газогенератора турбовального двигателя ВК-800. В настоящее время выполнены холодные прокрутки и "горячие" запуски, в ходе которых газогенератор выведен на рабочий режим. Испытания подтверждают работоспособность изделия и его агрегатов, правильность выбранных конструктивных решений и высокую сходимость получаемых данных с расчётными.

Проектные изображдения двигателей семейства ВК-800, создаваемого АО "Уральский завод гражданской авиации" - слева турбовинтовой ВК-800С, справа турбовальный ВК-800В (с) АО "Уральский завод гражданской авиации"

Испытания газогенератора проводятся на собственной стендовой базе дивизиона "Двигатели" АО "УЗГА". На стенде смонтирован газогенератор, а также все обеспечивающие испытания системы: топливная, масляная, гидравлическая, всего 11 систем. Управление газогенератором с первого запуска осуществлялось с помощью цифрового блока автоматического регулирования.

Первый этап испытаний, предполагающий отработку на различных режимах работы и уровнях нагрузки, рассчитан на один месяц. Впоследствии газогенератор будет разобран для установки дополнительных датчиков, которые позволят получать детальную информацию о параметрах работы и состоянии узлов в режиме реального времени.

Программа испытаний двигателя ВК-800 также предполагает постановку на специализированные стенды для проведения изолированных испытаний таких узлов как камера сгорания и компрессор двигателя. Для выполнения этих работ будет задействована уникальная стендовая база Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского).

АО "УЗГА" рассчитывает приступить к стендовым испытаниям опытного двигателя ВК-800 до конца 2022 года. Сертификация двигателя намечена на конец 2024 года.

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  • В новости упоминаются
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
ВК-800
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1 комментарий
№1
26.09.2022 20:58
Цитата
- слева турбовинтовой ВК-800С, справа турбовальный ВК-800В
У ВК-800С – свободной турбины что ли нет? С чего он турбовинтовой то..? Тело движков выглядит одинаково.
У обычногоТВД – мощность отбирается с основного вала, у турбовального – с вала свободной турбины.
Или самолётного пропеллера достаточно – чтобы обозвать движ ТВД...?
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