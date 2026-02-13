ВКС России переданы истребители Су-57 программы 2025 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в состав Госкорпорации Ростех) 9 февраля 2026 года сообщило, что изготовило и передало Министерству обороны Российской Федерации "крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения. Самолеты пятого поколения были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Министерства обороны протестировали машины в различных режимах работы".

Один из переданных ВКС России истребителей Су-57, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК по программе 2025 года. Бортовой номер заретуширован. Комсомольск-на-Амуре, январь 2026 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Наши авиазаводы четко и в срок выполняют стоящие перед ними задачи по поставкам техники в войска. При этом мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 - грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее", - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Для реализации целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники, экипажами Воздушно-космических сил выполнена приемка самолетов Су-57 в новом техническом облике. Благодарю представителей завода и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения", － отметил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.

"Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 - лучший самолет в своем классе, но мы не останавливаемся на достигнутом. Истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться - наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Сегодня это позволяет решать важнейшие задачи, демонстрируя эффективность и отличные маневренные и боевые качества", - сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, ВКС России были переданы истребители Су-57, изготовленные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК по программе 2025 года. По предположениям, общее количество изготовленных в 2025 году для ВКС России самолетов Су-57 составляет 14 единиц. Они были изготовлены в соответствии с реализацией контракта, заключенного в июне 2019 года Министерством обороны России с ПАО "Компания "Сухой" на поставку в Вооруженные Силы суммарно 76 серийных истребителей Су-57 (включая и два первых отдельно законтрактованных в 2018 году самолета), со сроком исполнения контракта по 2027 год. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а бортовые номера истребителей на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

На протяжении 2025 года ОАК не сообщала о передаче истребителей Су-57 новой постройки Министерству обороны. Таким образом, видимо, вся партия истребителей Су-57, изготовленных по программе 2025 года, была окончательно сдана только в январе 2026 года, и о ее передаче объявлено только теперь.

По известным сведениям, к началу 2025 года по контракту 2019 года было построено 35 серийных истребителей Су-57, из которых, после потери головного 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний, ВКС России получили 34 самолета В том числе КнААЗ в 2020-2021 годах передал ВКС России четыре самолета Су-57, а в 2022 году - еще шесть (два в мае и четыре в декабре), в 2023 году - 11 самолетов Су-57 (двумя партиями в сентябре и декабре), и в 2024 году - 13 самолетов (тремя партиями - в сентябре, ноябре и декабре).

Два из переданных в декабре 2024 года истребителей Су-57 (самолеты с бортовыми номерами "25 красный" и "26 красный") были засняты в начале апреля 2025 года в новосибирском аэропорту Толмачевопри перегоне с завода-изготовителя (КнААЗ) в Европейскую часть страны.

Судя по опубликованным фотографиям, истребители Су-57 постройки 2025 года внешне отличаются модернизированными электронно-оптическими модулями 101КС-У и 101КС-О, а также установкой строевых огней. При этом самолеты сохраняют двигатели АЛ-41Ф1 ("изделие 117").

Следует указать, что в 2025 году на экспорт в Алжир были поставлены первые два истребителя Су-57Э, которые, предположительно, были изготовлены КнААЗ в 2024 году. Считается, что Алжир подписал контракт на закупку 12 самолетов Су-57Э в рамках значительного пакета соглашений на приобретение российской военной авиационной техники, заключенного с АО "Рособоронэкспорт" в 2019 году.

Переданные ВКС России истребители Су-57, изготовленные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК по программе 2025 года. Бортовые номера заретушированы. Комсомольск-на-Амуре, январь 2026 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" :