На экспорт поставлены первые два истребителя Су-57Э

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей пятого поколения Су-57, заявил генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) Вадим Бадеха в эфире Первого канала. "Первые два самолета зарубежный наш заказчик, зарубежный партнер уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства, демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", - сказал Бадеха.

Представленный на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 в качестве демонстратора экспортного варианта истребителя Су-57, обозначаемого как Су-57Э, восьмой летный прототип истребителя Су-57 - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509"). Самолет совершает демонстрационный полет с открытыми створками внутренних отсеков для вооружения. Дубай, 17.11.2025. Источник: (с) Марина Лысцева

Заявление Бадехи было приурочено к первой официальной презентации российской стороной на проходящем с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае (ОАЭ) международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 экспортного варианта истребителя Су-57, обозначаемого как Су-57Э. В качестве демонстратора Су-57Э на авиасалоне Dubai Airshow 2025 представлен и принимает участие в программе полетов восьмой летный прототип истребителя Су-57 - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509", первый полет 24 апреля 2017 года).

Первым иностранным заказчиком и получателем истребителя Су-57Э, видимо, является Алжир, который, как считается (и подтверждается отдельными опубликованными документами) подписал контракт на закупку 12 самолетов Су-57Э в рамках значительного пакета соглашений на приобретение российской военной авиационной техники, заключенного с АО "Рособоронэкспорт" в 2019 году.

Сообщалось, что в 2025 году ОАК обратилась с обновленным предложением к индийской стороне о возможности поставки истребителей Су-57Э Индии.

Самолеты Су-57 серийно строятся Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК. По имеющейся информации, с 2019 года и по начало 2025 года КнААЗ изготовил для Министерства обороны России 34 серийных самолета Су-57 (первый из которых был потерян еще до передачи) в рамках реализации контракта, заключенного в июне 2019 года Министерством обороны России с ПАО "Компания "Сухой" (ОАК) на поставку в Вооруженные Силы суммарно 76 серийных истребителей Су-57 (включая и два первых отдельно законтрактованных в 2018 году самолета), со сроком исполнения контракта по 2027 год.