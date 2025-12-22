Введена в строй подводная лодка "Великие Луки" проекта 677

16 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония поднятия Военно-Морского флага Российской Федерации и ввода в строй Военно-Морского флота большой дизель-электрической подводной лодке Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572), являющейся третьей подводной лодкой проекта 677 (шифр "Лада"). Подводная лодка вошла в состав Балтийского флота.

Введенная в состав Военно-Морского флота Российской Федерации построенная на АО "Адмиралтейские верфи" (в составе ОСК) большая дизель-электрическая подводная лодка Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572) проекта 677. Санкт-Петербург, 16.12.2025 (с) Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков

Мероприятие прошло под руководством Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации адмирала флота Александра Моисеева. В церемонии также приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, генеральный директор ОСК Андрей Пучков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, Врио генерального директора предприятия ОСК Адмиралтейские верфи Андрей Быстров, генеральный директор конструкторского бюро ОСК "Рубин" Игорь Вильнит, заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович и другие почетные гости.

Третья подводная лодка проекта 677 с заводским номером 01572 была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 10 ноября 2006 года под названием Б-587 "Севастополь". В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство второго и третьего ("Кронштадт" и "Севастополь") кораблей проекта 677 было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург". В октябре 2013 года наименование "Севастополь" приказом Главнокомандующего ВМФ России было для данной лодки упразднено и передано заказанному во Франции для ВМФ России универсальному десантному кораблю типа Mistral. Контракт на постройку третьей подводной лодки проекта 677 по корректированному техническому проекту был заключен заводом в декабре 2014 года, с контрактным сроком сдачи в 2021 году. 19 марта 2015 года подводная лодка проекта 677 Б-587 (заводской номер 01572) была перезаложена на АО "Адмиралтейские верфи" под названием "Великие Луки". Церемония спуска подводной лодки на воду состоялась 23 декабря 2022 года. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 21 декабря 2023 года, и, как полагается долгострою, процесс испытаний растянулся на два года.

Разработка неатомной подводной лодки нового поколения проекта 677 (проект 06770, шифр "Лада") осуществлялась АО "ЦКБ МТ "Рубин" с начала 1980-х годов. Головная подводная лодка проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург" (заводской номер 01570) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 26 декабря 1997 года. Однако строительство лодки растянулось на длительное время и она была спущена на воду только 28 октября 2004 года и вышла на заводские ходовые испытания в 2007 году. 22 апреля 2010 года подводная лодка "Санкт-Петербург" была принята ВМФ России, однако затем более десятилетия находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте, и только 21 сентября 2021 года была формально введена в боевой состав ВМФ. В апреле 2020 года лодка перешла снова на Балтийское море, где в последние годы находится в Кронштадте в отстое. В апреле 2023 года было сообщено о намерении ВМФ списать подводную лодку "Санкт-Петербург" ввиду нецелесообразности ее модернизации. По последним сведениям, лодка "Санкт-Петербург" будет утилизирована.

Вторая подводная лодка проекта 677 Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 28 июля 2005 года. В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство второго и третьего ("Кронштадт" и "Севастополь") кораблей проекта 677 было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург". Государственный контракт на возобновление строительства подводной лодки Б-586 "Кронштадт" по корректированному техническому проекту был подписан в июле 2013 года. Подводная лодка "Кронштадт" в итоге была спущена на воду на АО "Адмиралтейские верфи" 20 сентября 2018 года, а вышла на заводские ходовые испытания только 17 декабря 2021 года. В декабре 2022 года были начаты ее Государственные испытания, и 31 января 2024 года лодка "Кронштадт" была введена в строй ВМФ и была включена в состав Северного флота.

По итогам достройки "Кронштадта" ВМФ России принял решение возобновить серийное строительство подводных лодок по модифицированному проекту 677. В июне 2019 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт между Министерством обороны Российской Федерации и АО "Адмиралтейские верфи" на строительство для ВМФ России четвертой и пятой подводных лодок проекта 677. Их закладка под названиями "Вологда" (заводской номер 01573) и "Ярославль" (заводской номер 01574) была произведена на АО "Адмиралтейские верфи" 12 июня 2022 года. Однако в декабре 2023 года в приказе генерального директора Адмиратейских верфей говорилось о фактической приостановке работ на этих лодках "ввиду отсутствия финансирования".

25 августа 2020 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной подводной лодки проекта 677, которая тем самым должна стать шестой единицей этого типа.

В ноябре 2018 года тогдашний Главнокомандующий Военно-Морским флотом Российской Федерации адмирал Владимир Королёв заявлял, что планируется серийное строительство для ВМФ "не менее 12 единиц новейших дизель-электрических подводных лодок типа "Лада". Выступая 24 июля 2025 года в Северодвинске, Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что "всего планируется построить не менее девяти подводных лодок" проекта 677. На церемонии ввода в строй подводной лодки "Великие Луки" Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о продолжении строительства подводных лодок проекта 677, что "уже заключены контракты в рамках действующего гособоронзаказа - еще два корабля. И, думаю, в ближайшее время, в начале следующего года мы будем участниками закладки этих кораблей".

Церемония ввода в состав Военно-Морского флота Российской Федерации построенной на АО "Адмиралтейские верфи" (в составе ОСК) большой дизель-электрической подводной лодки Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572) проекта 677. Специально установленный на Неве буксир "Михаил Сальников" изящно закрывал от участников церемонии вид на до сих пор лежащий на борту у стенки Балтийского завода на противоположном берегу утопленный морской буксир "Капитан Ушаков" проекта 23470. Санкт-Петербург, 16.12.2025 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков