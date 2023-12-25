Подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 вышла на заводские ходовые испытания

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, 21 декабря 2023 года в Балтийское море на заводские ходовые испытания вышла большая дизель-электрическая подводная лодка Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572), являющаяся третьей подводной лодкой проекта 677 (шифр "Лада") и построенная на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге.

Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.12.2023 (с) Министерство обороны России

Третья подводная лодка проекта 677 с заводским номером 01572 была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 10 ноября 2006 года под названием Б-587 "Севастополь". В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство второго и третьего ("Кронштадт" и "Севастополь") кораблей проекта 677 было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург". В октябре 2013 года наименование "Севастополь" приказом Главнокомандующего ВМФ России было для данной лодки упразднено и передано заказанному во Франции для ВМФ России универсальному десантному кораблю типа Mistral. Контракт на постройку третьей подводной лодки проекта 677 по корректированному техническому проекту был заключен заводом в декабре 2014 года. 19 марта 2015 года подводная лодка проекта 677 Б-587 (заводской номер 01572) была перезаложена на АО "Адмиралтейские верфи" под названием "Великие Луки". Церемония спуска подводной лодки на воду состоялась 23 декабря 2022 года.

В июле 2017 года на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявлял, что по условиям государственных контрактов сдача подводных лодок "Кронштадт" и "Великие Луки" ВМФ России намечена на 2020 и 2021 годы соответственно. Сейчас сроком сдачи лодки "Великие Луки" называется уже 2024 год.

Разработка неатомной подводной лодки нового поколения проекта 677 (проект 06770, шифр "Лада") осуществлялась АО "ЦКБ МТ "Рубин" с начала 1980-х годов. Головная подводная лодка проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург" (заводской номер 01570) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 26 декабря 1997 года. Однако строительство лодки растянулось на длительное время и она была спущена на воду только 28 октября 2004 года и вышла на заводские ходовые испытания в 2007 году. 22 апреля 2010 года подводная лодка "Санкт-Петербург" была принята ВМФ России, однако затем более десятилетия находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте, и только 21 сентября 2021 года была введена в боевой состав ВМФ. В апреле 2020 года лодка перешла снова на Балтийское море, где находится в Кронштадте в ожидании ремонта и модернизации. В апреле 2023 года сообщалось о намерении ВМФ списать подводную лодку "Санкт-Петербург" ввиду нецелесообразности ее модернизации.

Вторая подводная лодка проекта 677 Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 28 июля 2005 года. В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство второго и третьего ("Кронштадт" и "Севастополь") кораблей проекта 677 было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург". Государственный контракт на возобновление строительства подводной лодки Б-586 "Кронштадт" по корректированному техническому проекту был подписан в июле 2013 года. Подводная лодка "Кронштадт" в итоге была спущена на воду на АО "Адмиралтейские верфи" 20 сентября 2018 года, а вышла на заводские ходовые испытания только 17 декабря 2021 года. В декабре 2022 года были начаты ее Государственные испытания, однако лодка до сих пор не введена в строй.

По итогам достройки "Кронштадта" ВМФ России предпринял попытку возобновить серийное строительство подводных лодок по модифицированному проекту 677. В июне 2019 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт между Министерством обороны Российской Федерации и АО "Адмиралтейские верфи" на строительство для ВМФ России четвертой и пятой подводных лодок проекта 677. Их закладка под названиями "Вологда" (заводской номер 01573) и "Ярославль" (заводской номер 01574) была произведена на АО "Адмиралтейские верфи" 12 июня 2022 года. Однако в декабре 2023 года в приказе генерального директора Адмиратейских верфей говорилось о фактической приостановке работ на этих лодках "ввиду отсутствия финансирования".

25 августа 2020 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной подводной лодки проекта 677, которая тем самым должна стать шестой единицей этого типа.

В ноябре 2018 года тогдашний Главнокомандующий Военно-Морским флотом Российской Федерации адмирал Владимир Королёв заявлял, что планируется серийное строительство для ВМФ "не менее 12 единиц новейших дизель-электрических подводных лодок типа "Лада".