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Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 вышла на заводские ходовые испытания

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17 декабря 2021 года в Балтийское море на заводские ходовые испытания вышел один из долгостроев отечественного судостроения - большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571), являющаяся второй подводной лодкой проекта 677 (шифр "Лада") и построенная на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге.

Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 17.12.2021 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

АО "Адмиралтейские верфи" в своем пресс-релизе 17 декабря сообщило, что приступило к первому этапу заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 "Кронштадт".

В рамках первого этапа, который пройдет в Финском заливе, будут проведены скоростные и маневренные испытания подводного корабля. Специалисты предприятия осуществят вывеску и кренование субмарины, проверят гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, проведут испытания подъемно-мачтовых устройств. Завершение первого этапа заводских ходовых испытаний подводной лодки запланировано на конец декабря текущего года.

АО "Адмиралтейские верфи" строит ПЛ "Кронштадт" по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля. На кораблях модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Со стороны bmpd напомним, что вторая большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада") Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" еще 28 июля 2005 года, однако в 2009 году по решению Министерства обороны России строительство корабля было приостановлено до передачи в опытную эксплуатации головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург".

Государственный контракт на возобновление строительства лодки Б-586 "Кронштадт" по корректированному техническому проекту был подписан 9 июля 2013 года. Подводная лодка "Кронштадт" в итоге была спущена на воду на АО "Адмиралтейские верфи" 20 сентября 2018 года, но ее достройка и доделка на плаву растянулись еще более чем на три года.

Разработка неатомной подводной лодки нового поколения проекта 677 осуществлялась АО "ЦКБ МТ "Рубин" с начала 1980-х годов. Головная подводная лодка проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург" (заводской номер 01570) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 26 декабря 1997 года. Однако строительство лодки превратилось в долгострой и она была спущена на воду только 28 октября 2004 года и вышла на заводские ходовые испытания в 2007 году. 22 апреля 2010 года подводная лодка "Санкт-Петербург" была принята ВМФ России, однако до сентября 2021 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте, и только теперь введена в его боевой состав.

Третья подводная лодка проекта 677 Б-587 "Севастополь" (заводской номер 01572) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 10 ноября 2006 года. В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство корабля также было приостановлено. В октябре 2013 года наименование "Севастополь" приказом Главнокомандующего ВМФ России было для данной лодки упразднено и передано заказанному во Франции для ВМФ России универсальному десантному кораблю типа Mistral. Контракт на постройку третьей подводной лодки проекта 677 по модифицированному проекту был заключен заводом в конце 2014 года. 19 марта 2015 года подводная лодка проекта 677 Б-587 (заводской номер 01572) была перезаложена на АО "Адмиралтейские верфи" под названием "Великие Луки".

В июле 2017 года на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявлял, что по условиям госконтрактов сдача подводных лодок"Кронштадт" и "Великие Луки" ВМФ России намечена на 2020 и 2021 годы соответственно.

В июне 2019 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт между Министерством обороны Российской Федерации и АО "Адмиралтейские верфи" на строительство для ВМФ России двух новых подводных лодок проекта 677. В последующем 25 августа 2020 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерство обороны подписало контракт на строительство еще одной подводной лодки проекта 677, которая тем самым должна стать шестой единицей этого типа.

Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 17.12.2021 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 17.12.2021 (с) Curious / forums.airbase.ru

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Б-586 Кронштадт
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