Спущена на воду подводная лодка «Великие Луки» проекта 677

На АО "Адмиралтейские верфи" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге 23 декабря 2022 года состоялась церемония спуска на воду через спусковой плавучий док строящейся для Военно-морского флота России большой дизель-электрической подводной лодки Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572) - третьей подводной лодки проекта 677 (шифр "Лада"), являющейся одним из "долгостроев" российского военного кораблестроения. На церемонии спуска присутствовал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572) проекта 677 (шифр "Лада"). Санкт-Петербург, 23.12.2022 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Третья подводная лодка проекта 677 с заводским номером 01572 была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 10 ноября 2006 года под названием Б-587 "Севастополь". В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство второго и третьего ("Кронштадт" и "Севастополь") кораблей проекта 677 было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург". В октябре 2013 года наименование "Севастополь" приказом Главнокомандующего ВМФ России было для данной лодки упразднено и передано заказанному во Франции для ВМФ России универсальному десантному кораблю типа Mistral. Контракт на постройку третьей подводной лодки проекта 677 по корректированному техническому проекту был заключен заводом в декабре 2014 года. 19 марта 2015 года подводная лодка проекта 677 Б-587 (заводской номер 01572) была перезаложена на АО "Адмиралтейские верфи" под названием "Великие Луки".

В июле 2017 года на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявлял, что по условиям государственных контрактов сдача подводных лодок "Кронштадт" и "Великие Луки" ВМФ России намечена на 2020 и 2021 годы соответственно. Сейчас сроком сдачи лодки "Великие Луки" называется уже 2024 год.

Разработка неатомной подводной лодки нового поколения проекта 677 (проект 06770, шифр "Лада") осуществлялась АО "ЦКБ МТ "Рубин" с начала 1980-х годов. Головная подводная лодка проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург" (заводской номер 01570) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 26 декабря 1997 года. Однако строительство лодки растянулось на длительное время и она была спущена на воду только 28 октября 2004 года и вышла на заводские ходовые испытания в 2007 году. 22 апреля 2010 года подводная лодка "Санкт-Петербург" была принята ВМФ России, однако затем более десятилетия находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте, и только 21 сентября 2021 года была введена в боевой состав ВМФ. В апреле 2020 года лодка перешла снова на Балтийское море и в настоящее время находится в составе Балтийского флота.

Вторая подводная лодка проекта 677 Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 28 июля 2005 года. В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство второго и третьего ("Кронштадт" и "Севастополь") кораблей проекта 677 было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург". Государственный контракт на возобновление строительства подводной лодки Б-586 "Кронштадт" по корректированному техническому проекту был подписан в июле 2013 года. Подводная лодка "Кронштадт" в итоге была спущена на воду на АО "Адмиралтейские верфи" 20 сентября 2018 года, а вышла на заводские ходовые испытания только 17 декабря 2021 года, в декабре 2022 года были начаты ее Государственные испытания.

По итогам достройки "Кронштадта" ВМФ России предпринял попытку возобновить серийное строительство подводных лодок по модифицированному проекту 677. В июне 2019 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт между Министерством обороны Российской Федерации и АО "Адмиралтейские верфи" на строительство для ВМФ России четвертой и пятой подводных лодок проекта 677. Их закладка под названиями "Вологда" (заводской номер 01573) и "Ярославль" (заводской номер 01574) была произведена на АО "Адмиралтейские верфи" 12 июня 2022 года.

25 августа 2020 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерство обороны России подписало контракт на строительство еще одной подводной лодки проекта 677, которая тем самым должна стать шестой единицей этого типа.

В ноябре 2018 года тогдашний Главнокомандующий Военно-Морским флотом Российской Федерации адмирал Владимир Королёв заявил, что планируется серийное строительство для ВМФ "не менее 12 единиц новейших дизель-электрических подводных лодок типа "Лада".

Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-587 "Великие Луки" (заводской номер 01572) проекта 677 (шифр "Лада"). Санкт-Петербург, 23.12.2022 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Министерство обороны России

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