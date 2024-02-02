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Введена в строй подводная лодка "Кронштадт" проекта 677

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31 января 2024 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония поднятия Военно-Морского флага Российской Федерации на одном из долгостроев отечественного кораблестроения - большой дизель-электрической подводной лодке Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571), являющейся второй подводной лодкой проекта 677 (шифр "Лада").

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") во время церемонии ввода в строй ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, 31.01.2024 (с) Министерство обороны Российской Федерации

В мероприятии приняли участие Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, представители Главного командования ВМФ и Северного флота, руководства ОСК и завода, а также Кронштадтского района города Санкт-Петербурга.

С подъёмом Военно-Морского флага подводная лодка "Кронштадт" официально вошла в состав Военно-Морского Флота России. В соответствии с оглашённым на церемонии приказом Главнокомандующего ВМФ корабль зачислен в состав соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Праздничным днем для всего Военно-Морского флота страны назвал событие Николай Евменов. "Мы принимаем в состав флота неатомную подводную лодку нового поколения. На государственных испытаниях корабль продемонстрировал все лучшие качества, которые заложили в него конструкторы, подтвердил свои боевые характеристики. Воплотили проект в жизнь золотые руки кораблестроителей Адмиралтейских верфей. Это первая подводная лодка, которая войдет в состав бригады Северного флота. На Северном флоте она будет отрабатывать все свои боевые качества", - отметил главком.

Со стороны bmpd напомним, что вторая большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада") Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" еще 28 июля 2005 года, однако в 2009 году по решению Министерства обороны России строительство корабля было приостановлено до передачи в опытную эксплуатации головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург".

Государственный контракт на возобновление строительства лодки Б-586 "Кронштадт" по корректированному техническому проекту был подписан 9 июля 2013 года. Подводная лодка "Кронштадт" в итоге была спущена на воду на АО "Адмиралтейские верфи" 20 сентября 2018 года, а впервые вышла на заводские ходовые испытания только 17 декабря 2021 года. Государственные испытания лодки были начаты в декабре 2022 года и лишь теперь сдана ВМФ.

Разработка неатомной подводной лодки нового поколения проекта 677 (проект 06770, шифр "Лада") осуществлялась АО "ЦКБ МТ "Рубин" с начала 1980-х годов. Головная подводная лодка проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург" (заводской номер 01570) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 26 декабря 1997 года. Однако строительство лодки растянулось на длительное время и она была спущена на воду только 28 октября 2004 года и вышла на заводские ходовые испытания в 2007 году. 22 апреля 2010 года подводная лодка "Санкт-Петербург" была принята ВМФ России, однако затем более десятилетия находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте, и только 21 сентября 2021 года была введена в боевой состав ВМФ. В апреле 2020 года лодка перешла снова на Балтийское море, где находится в Кронштадте в ожидании ремонта и модернизации. В апреле 2023 года сообщалось о намерении ВМФ списать подводную лодку "Санкт-Петербург" ввиду нецелесообразности ее модернизации.

Третья подводная лодка проекта 677 с заводским номером 01572 была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 10 ноября 2006 года под названием Б-587 "Севастополь". В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство второго и третьего ("Кронштадт" и "Севастополь") кораблей проекта 677 было приостановлено до передачи в опытную эксплуатацию головной подводной лодки проекта 677 "Санкт-Петербург". В октябре 2013 года наименование "Севастополь" приказом Главнокомандующего ВМФ России было для данной лодки упразднено и передано заказанному во Франции для ВМФ России универсальному десантному кораблю типа Mistral. Контракт на постройку третьей подводной лодки проекта 677 по корректированному техническому проекту был заключен заводом в декабре 2014 года. 19 марта 2015 года подводная лодка проекта 677 Б-587 (заводской номер 01572) была перезаложена на АО "Адмиралтейские верфи" под названием "Великие Луки". Церемония спуска на воду подводной лодки Б-587 "Великие Луки" состоялась 23 декабря 2022 года, а 21 декабря 2023 года подводная лодка впервые вышла на заводские ходовые испытания. Ввод ее в строй ВМФ считается возможным к концу 2024 года.

В июле 2017 года на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге тогдашний генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявлял, что по условиям госконтрактов сдача подводных лодок "Кронштадт" и "Великие Луки" ВМФ России была намечена на 2020 и 2021 годы соответственно.

По итогам достройки "Кронштадта" ВМФ России предпринял попытку возобновить серийное строительство подводных лодок по модифицированному проекту 677. В июне 2019 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт между Министерством обороны Российской Федерации и АО "Адмиралтейские верфи" на строительство для ВМФ России двух новых подводных лодок проекта 677. Их закладка под названиями "Вологда" (заводской номер 01573) и "Ярославль" (заводской номер 01574) была произведена на АО "Адмиралтейские верфи" 12 июня 2022 года. Однако в декабре 2023 года в приказе генерального директора Адмиратейских верфей говорилось о фактической приостановке работ на этих лодках "ввиду отсутствия финансирования".

25 августа 2020 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерство обороны подписало контракт на строительство еще одной подводной лодки проекта 677, которая тем самым должна стать шестой единицей этого типа.

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") во время церемонии ввода в строй ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, 31.01.2024 (с) Министерство обороны Российской Федерации и АО "Объединенная судостроительная корпорация"

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Б-586 Кронштадт
Б-587 Великие Луки
Мистраль (Mistral)
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
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