ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере информационных технологий
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Фонд перспективных исследований
Источник: Defense Network
ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере информационных технологий
Фонд перспективных исследований и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает активное взаимодействие между Фондом и университетом по широкому кругу вопросов.
Среди основных направлений сотрудничества – поиск, отбор и обеспечение реализации научно-технических проектов, создание условий для привлечения талантливой молодежи в сферу научных исследований и технологических разработок, а также формирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства.
ФПИ и Университет ИТМО планируют создать целевую поисковую лабораторию, деятельность которой будет направлена на развитие междисциплинарных исследований в сфере информационных технологий и смежных областях. Лаборатория будет создана на базе мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО, цели которого – создание перспективных технологий мирового уровня для решения наукоемких задач в таких малоформализованных областях, как здравоохранение, общественная жизнь и другие.
Целевые лаборатории создаются Фондом и различными организациями для долгосрочного и широкоформатного сотрудничества. В задачи целевой лаборатории входит поиск новых научных идей, формирование предложений по направлениям исследований, разработка программ исследований и поиск коллективов для их реализации. Поисковая целевая лаборатория определяет критически важные проблемы по определенному направлению исследований, формирует научно-технические основы и концепции их решения, собирает и анализирует соответствующие научные данные и вырабатывает предложения по направлениям, целям и ожидаемых результатам прорывных исследований и разработок по соответствующему направлению. В задачи целевой поисковой лаборатории входит также разработка нормативно-технической и технологической документации на создаваемые технологии и образцы.
15.02.2017
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