Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере информационных технологий

20.02.2017 Фонд перспективных исследований 229 0
0
Понравилась новость?
 +1
ФПИ
Фонд перспективных исследований
Источник: Defense Network

ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере информационных технологий

Фонд перспективных исследований и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает активное взаимодействие между Фондом и университетом по широкому кругу вопросов.


Среди основных направлений сотрудничества – поиск, отбор и обеспечение реализации научно-технических проектов, создание условий для привлечения талантливой молодежи в сферу научных исследований и технологических разработок, а также формирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства.


ФПИ и Университет ИТМО планируют создать целевую поисковую лабораторию, деятельность которой будет направлена на развитие междисциплинарных исследований в сфере информационных технологий и смежных областях. Лаборатория будет создана на базе мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО, цели которого – создание перспективных технологий мирового уровня для решения наукоемких задач в таких малоформализованных областях, как здравоохранение, общественная жизнь и другие.


Целевые лаборатории создаются Фондом и различными организациями для долгосрочного и широкоформатного сотрудничества. В задачи целевой лаборатории входит поиск новых научных идей, формирование предложений по направлениям исследований, разработка программ исследований и поиск коллективов для их реализации. Поисковая целевая лаборатория определяет критически важные проблемы по определенному направлению исследований, формирует научно-технические основы и концепции их решения, собирает и анализирует соответствующие научные данные и вырабатывает предложения по направлениям, целям и ожидаемых результатам прорывных исследований и разработок по соответствующему направлению. В задачи целевой поисковой лаборатории входит также разработка нормативно-технической и технологической документации на создаваемые технологии и образцы.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Фонд перспективных исследований
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ФПИ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.02 18:44
  • 15942
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 18:36
  • 2
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
  • 20.02 18:34
  • 4
Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)
  • 20.02 18:34
  • 8
Год оружия
  • 20.02 18:27
  • 18
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 20.02 18:25
  • 95
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 20.02 17:44
  • 28
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 20.02 17:41
  • 8
В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
  • 20.02 17:39
  • 191
Удобные «зеленые человечки»
  • 20.02 17:28
  • 1
Конец эпохи чешских БМП-2
  • 20.02 17:23
  • 82
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 20.02 16:57
  • 3537
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.02 16:47
  • 4219
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 16:41
  • 1
Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
  • 20.02 16:33
  • 5
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  