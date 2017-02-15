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"Белл" упреждает события

16.02.2017 Военный паритет 149 0
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Bell 407
Военно-морской вариант вертолета Bell 407
Источник: militaryparitet.com

Компания Bell решила упредить события и привезла на выставку Aero India 2017 военно-морской вариант своего вертолета модели 407 для замены устаревших вертолетов ВМС Индии.


Хотя конкурс еще не объявлен, ранее ВМС Индии озвучили свое желание заменить парк устаревших вертолетов Sea King и Chetak в количестве примерно 100 единиц. Ожидается, что "Белл" столкнется с жесткой конкуренцией, в частности, от Airbus. В настоящее время в Индии не эксплуатируется ни одного военного вертолета компании "Белл".


Показываемый на выставке вертолет оснащен оптико-электронным датчиком на носовой части производства группы Elbit Systems в партнерстве с индийской компанией Bharat Electronics Limited. Этот жест был расценен как поддержка "Беллом" индийской программы "Делай в Индии". Максимальная взлетная масса вертолета 3400 кг, машина может перевозить шесть человек.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Компании
Airbus
Elbit Systems

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