"Белл" упреждает события



Военно-морской вариант вертолета Bell 407

Источник: militaryparitet.com Военно-морской вариант вертолета Bell 407Источник: militaryparitet.com

Компания Bell решила упредить события и привезла на выставку Aero India 2017 военно-морской вариант своего вертолета модели 407 для замены устаревших вертолетов ВМС Индии.

Хотя конкурс еще не объявлен, ранее ВМС Индии озвучили свое желание заменить парк устаревших вертолетов Sea King и Chetak в количестве примерно 100 единиц. Ожидается, что "Белл" столкнется с жесткой конкуренцией, в частности, от Airbus. В настоящее время в Индии не эксплуатируется ни одного военного вертолета компании "Белл".

Показываемый на выставке вертолет оснащен оптико-электронным датчиком на носовой части производства группы Elbit Systems в партнерстве с индийской компанией Bharat Electronics Limited. Этот жест был расценен как поддержка "Беллом" индийской программы "Делай в Индии". Максимальная взлетная масса вертолета 3400 кг, машина может перевозить шесть человек.