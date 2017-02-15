"Белл" упреждает события
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Военно-морской вариант вертолета Bell 407
Источник: militaryparitet.com
Компания Bell решила упредить события и привезла на выставку Aero India 2017 военно-морской вариант своего вертолета модели 407 для замены устаревших вертолетов ВМС Индии.
Хотя конкурс еще не объявлен, ранее ВМС Индии озвучили свое желание заменить парк устаревших вертолетов Sea King и Chetak в количестве примерно 100 единиц. Ожидается, что "Белл" столкнется с жесткой конкуренцией, в частности, от Airbus. В настоящее время в Индии не эксплуатируется ни одного военного вертолета компании "Белл".
Показываемый на выставке вертолет оснащен оптико-электронным датчиком на носовой части производства группы Elbit Systems в партнерстве с индийской компанией Bharat Electronics Limited. Этот жест был расценен как поддержка "Беллом" индийской программы "Делай в Индии". Максимальная взлетная масса вертолета 3400 кг, машина может перевозить шесть человек.
15.02.2017
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