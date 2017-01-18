Лавров: РФ призывает к выполнению "Минска-2" вне контекста отмены санкций



Сергей Лавров

Источник: arm-ros.narod2.ru Сергей ЛавровИсточник: arm-ros.narod2.ru

Глава МИД РФ подчеркнул, что идея ввода отдельной вооруженной полицейской миссии в регион противоречит минским соглашениям

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия, призывая к выполнению минских договоренностей, не думает над тем, как долго продлятся санкции, и не стремится "ублажить" кого-то для их отмены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии, действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем.

"Мы работаем над выполнением минских договоренностей, побуждая всех, кто подписался под ними, честно пройти свою часть пути, - сказал он. - Не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то и добиться решения об их отмене".

Наблюдатели в Донбассе

Россия не против того, чтобы число действующих наблюдателей ОБСЕ в Донбассе было увеличено и они имели возможность носить оружие для обороны, заявил Лавров.

"РФ готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и на складах в Донбассе, они могут иметь стрелковое оружие", - сказал он на совместной с министром иностранных дел Австрии пресс-конференции в Москве.

При этом Лавров подчеркнул, что идея ввода отдельной вооруженной полицейской миссии в регион противоречит минским соглашениям.