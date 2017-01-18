Лавров: РФ призывает к выполнению "Минска-2" вне контекста отмены санкций
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Сергей Лавров
Источник: arm-ros.narod2.ru
Глава МИД РФ подчеркнул, что идея ввода отдельной вооруженной полицейской миссии в регион противоречит минским соглашениям
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия, призывая к выполнению минских договоренностей, не думает над тем, как долго продлятся санкции, и не стремится "ублажить" кого-то для их отмены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии, действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем.
"Мы работаем над выполнением минских договоренностей, побуждая всех, кто подписался под ними, честно пройти свою часть пути, - сказал он. - Не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то и добиться решения об их отмене".
Наблюдатели в Донбассе
Россия не против того, чтобы число действующих наблюдателей ОБСЕ в Донбассе было увеличено и они имели возможность носить оружие для обороны, заявил Лавров.
"РФ готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и на складах в Донбассе, они могут иметь стрелковое оружие", - сказал он на совместной с министром иностранных дел Австрии пресс-конференции в Москве.
При этом Лавров подчеркнул, что идея ввода отдельной вооруженной полицейской миссии в регион противоречит минским соглашениям.
18.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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