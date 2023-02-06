В Минобороны Австрии заявили о важности поддержания дипломатических каналов с Россией

Глава австрийского ведомства Клаудиа Таннер подчеркнула, что страна имеет большой опыт в посредничестве

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Вена считает важным поддержание дипломатических каналов с Москвой. Об этом министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила в интервью порталу Euractiv, опубликованном в пятницу.

"Я думаю, что важно не только помогать (Украине - прим. ТАСС), но и поддерживать дипломатические каналы. Это, безусловно, происходит. Австрия имеет большой опыт в посредничестве", - сказала она.

По словам министра, дипломатия отходит на второй план, "пока говорит оружие", но это не означает, что к ней не стоит стремиться. "Это также происходит", - отметила Таннер.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг ранее заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать Россию. Глава австрийского внешнеполитического ведомства также призвал к сохранению ОБСЕ в качестве переговорной площадки и раскритиковал отказ Варшавы пригласить министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу организации в Польше.