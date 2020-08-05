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Деловая газета "Взгляд"

Москва пообещала не допустить исключительно западного лидерства в ОБСЕ

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ОБСЕ
ОБСЕ.
Источник изображения: wikipedia.org

Россия не допустит возвращения ситуации, когда все исполнительные должности в ОБСЕ находятся в руках только представителей Запада, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич пообещал "активно добиваться" со стороны СНГ "справедливого географического распределения этих постов", передает ТАСС.

Он напомнил, что "в 2017 году на неформальном заседании министров в Мауэрбахе при австрийском председательстве министр иностранных дел России Сергей Лавров совершенно четко дал понять, что такой ситуации, когда во главе всех институтов ОБСЕ стоят представители Запада, такой ситуации Россия больше не допустит".


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ОБСЕ
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