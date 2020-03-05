Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?

На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году царило мрачное настроение, пишет немецкая газета Freitag. По словам автора, создавалось впечатление, что многие западные участники перестали понимать смысл западного проекта и при этом были озабочены угрозами со стороны таких игроков, как Китай и Россия.

«Беззападность» — это актуальный феномен не только из области политики безопасности, который Мюнхенская конференция выбрала своим лозунгом в этом году.

Глобальные расходы на оборону постоянно растут в кажущемся в последнее время нестабильным мире. В 2019 году они выросли на четыре процента по сравнению с 2018 годом - то есть показали самый большой рост почти за десятилетие. Но с чем это связано? И что это может означать для будущего?

Уже на протяжении 56 лет в Мюнхене на три дня встречаются свыше 500 самых влиятельных представителей политики и экономики, чтобы в полуформальной обстановке обсудить актуальные вызовы. Но так мрачно, как в 2020 году, среди главных дипломатов мира, пожалуй, давно не бывало. Повсеместную тревогу, царящую в конференц-зале, и чувство, что образуются новые центры разрушительного влияния, к наличию которых Запад - и в особенности Европа - слишком медленно приспосабливается, было невозможно не заметить.

"Беззападность" - ключевое слово конференции в 2020 году - это широко распространенное чувство дискомфорта и беспокойства из-за растущей неуверенности в долгосрочных перспективах Запада.

Множество дилемм в области политики безопасности, кажется, неразрывно связано с тем, что некоторые называют падением западного проекта.

Кроме того, западные общества и правительства, кажется, потеряли общее понимание того, что вообще означает быть частью Запада. Хотя, возможно, это является важнейшим стратегическим вопросом для трансатлантических партнеров, неизвестно, сможет ли Запад разработать общую стратегию для новой эры конкуренции великих держав.

Тревожный сценарий № 1: Китай

В Мюнхене можно было хорошо уловить опасение, что существование Запада находится под угрозой, так как он расколот и при этом сталкивается с вызовом со стороны Китая. Европа, включая Великобританию, уже давно находится в своего рода конфликте с США и Китаем.

Компания Huawei фигурировала во многих дебатах в контексте национальной безопасности, причем не в положительном контексте. Министр обороны США Марк Эспер назвал Huawei визитной карточкой китайской разбойнической экономики и

вместе с госсекретарем Майком Помпео предостерег, что доступ Huawei к сетям 5G в Европе должен рассматриваться не как изящное коммерческое решение, а как фундаментальная угроза для западного устройства мира.

Huawei и 5G являются хрестоматийным примером стратегии Китая, чтобы дестабилизировать другие страны и доминировать? Это остается неясным, однако зависимость от Китая может сделать уязвимыми цифровые системы в Европе и США, а также осложнить информационный обмен с западными партнерами. Даже НАТО, самый успешный альянс в истории, может быть подорван при помощи этой технологии.

Тревожный сценарий № 2: Ближний Восток

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал, что будущее Ближнего Востока определяется теперь не в Женеве и Нью-Йорке или офисах ООН, а в Астане и Сочи, городах, в которых встречаются Россия, Турция и Иран. Причина - решение Белого дома не играть больше роль мирового полицейского. Уход США оставил, как сказал Маас, "геостратегическую лакуну", которая заполняется странами, ценности которых не разделяет Европа.

Все это требовало ответа Германии на призыв Эммануэля Макрона к стратегическому диалогу, в особенности в области обороны.

Потому что, несмотря на обширное присутствие США на Мюнхенской конференции - свыше 40 членов Конгресса обоих политических лагерей прибыли через Атлантику в Баварию, - посыл американцев заключался в том, чтобы правительства в Европе согласовали свои позиции в отношении Ирана, оборонных расходов НАТО и торговли.

Предостерегающие слова из Германии

На открытии 56-ой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нынешнее американское правительство "отрицает идею международного сообщества".

Штайнмайер также раскритиковал то, как Россия и Китай проводят свою внешнюю политику. "Россия без оглядки на международное право не только аннексировала Крым, она снова превратила военную силу и смещение границ на европейском континенте в инструмент политики. Результат - нестабильность, непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия", - отметил президент.

Тревожный сценарий № 3: Россия

Отношения между странами ЕС и Москвой на протяжении последних лет напряженные.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, а вылившиеся из этого боевые действия между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины стали причиной свыше 14 тысяч человек. Этот тлеющий конфликт не угасает. Как следствие, США и ЕС ввели санкции против России из-за ее действий в адрес Украины.

Тем не менее на этой Мюнхенской конференции президент Франции Эммануэль Макрон заявил: "Европа должна в долгосрочной перспективе прикладывать усилия для улучшения отношений с Россией". И добавил, что он, конечно, не предлагает отменить санкции, но они ничего не изменили в поведении России.

По словам Макрона, "убедительным" подходом в отношениях с Россией стало бы следование четкому курсу: "Мы должны твердо отстаивать наши принципы по замороженным конфликтам, при этом вступая в стратегический диалог - что, безусловно, потребует времени".

Во время визита в Польшу в феврале Макрон заявил, что "большая ошибка дистанцироваться от части Европы, в которой мы не чувствуем себя хорошо".

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время конференции в Мюнхене стремился провести двусторонние переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако эта инициатива не нашла отклика у Москвы. Между тем сейчас, когда Россия готовится к празднованию одной из важнейших для себя дат - 75-летия победы в Великой отечественной войне, - диалог с такими соседями, как Польша, имел бы большое значение.

9 мая 2020 года на Красной площади в Москве по случаю 75-летия капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне в 1945 году состоится масштабный парад победы.

НАТО как стабилизирующая сила

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил на Мюнхенской конференции с предостережением о том, что нынешняя политика России представляет собой большую угрозу.

В особенности это касается развертывания ракетных комплексов "Искандер" российской стороной, что, по его мнению, привело к аннулированию Договора о РСМД. Несмотря на примирительные жесты некоторых европейских государств по отношению к Москве, страны-члены НАТО официально занимают единую позицию в вопросе о нарушении договора. Кроме того, Йенс Столтенберг напомнил о том, что "Искандеры" являются лишь малой частью российской военной системы, как традиционной, так и ядерной. По словам Столтенберга, "их развертывание серьезно повышает опасность эскалации в регионе".

Далее генсекретарь НАТО заявил, что насилие и нестабильность на Ближнем Востоке может вызвать еще более масштабный миграционный кризис и повысить террористическую угрозу.

Говоря о встрече министров обороны стран-членов НАТО, состоявшейся накануне конференции, 12 и 13 февраля в Брюсселе, генеральный секретарь представил идею обучающей миссии НАТО в Ираке. Ее целью будет повышение способностей иракской армии, чтобы она самостоятельно могла себя обеспечивать.

Столтенберг указал на то, что все меры НАТО "обсуждаются с иракским правительством", чтобы обеспечить неограниченное соблюдение иракского суверенитета и территориальной целостности.

Вместе с тем, НАТО подтвердила свою полную поддержку американских усилий по стабилизации в Афганистане. США на протяжении многих лет ведут переговоры с талибами, что, однако, не привело к желаемому результату, а именно к мирному соглашению между правительством и талибами. Столтенберг отметил, что талибы должны подтвердить свою готовность и волю к сокращению насилия, а НАТО будет и дальше поддерживать афганские силы безопасности для действенной борьбы с терроризмом.

В этой связи НАТО, как и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней и оборонной политики, готова взять на себя больше ответственности, чтобы повысить эффективность операций НАТО и углубить двустороннее сотрудничество.

Столтенберг выступил также и на тему Украины, отметив, что Украина для вступления в программу расширенных возможностей НАТО должна выполнить все критерии для более тесного сотрудничества с альянсом. Однако это не означает "зеленый свет" для Киева на пути к членству.

Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности также затрагивалась тема повышения оборонных расходов. Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса до конца 2024 года должны выделить на эти цели дополнительно 400 миллиардов долларов. Тем не менее не все члены НАТО намерены повышать свои военные расходы. Так, например, Чехия, вопреки свои союзническим обязательствам, недавно объявила, что она попытается ограничить свой оборонный бюджет 1,4 процентами от ВВП.

Тревожный сценарий № 4: Украина

Если бы не украинский президент Владимир Зеленский, будущее Киева, на первый взгляд, могло бы пойти в ясном направлении. Однако избранный в 2019 году Зеленский призвал главы государств на конференции к восстановлению системы региональной безопасности в Европе, для чего необходимо положить конец "войне России" на востоке Украины и вернуть Крым из российской оккупации. "Это не совсем правильно говорить о войне на Украине. Это война в Европе. И вместе с аннексией Крыма она длится столько же, как и Вторая мировая война. Представьте себе", - сказал Зеленский в своей речи во время панельной дискуссии на конференции.

На четвертом "Украинском ланче" на полях Мюнхенской конференции, на котором со вступительной речью выступил и ее председатель Вольфганг Ишингер, Зеленский заявил, что Украина и Россия "практически договорились о следующем обмене пленными", в ходе которого должны быть освобождены 200 украинцев.

Во время украинского обеда, который спонсировал фонд Виктора Пинчука в Мюнхене, Зеленский сказал, что у Украины сложилась на международной арене плохая репутация в отношении коррупции, что не соответствует действительности. "Мы боремся с коррупцией. Пожалуйста, прекратите говорить, что Украина коррумпированная страна. С настоящего момента это не так", - сказал президент Зеленский.

Вместе с тем, украинский президент отметил, что переговоры наблюдательной миссии ОБСЕ не сделали возможным общее прекращение огня и безопасный доступ к оккупированным территориям.

Представленная президентом идея разделения сил предполагает разделение демаркационных линий на сектора. "Есть постепенное разведение сил, переход от одного сектора к другому возможен, только если наблюдательная миссия ОБСЕ проверит, что в этом секторе нет незаконных вооруженных формирований", - заявил украинский президент. Он также отметил, что Киев через некоторое время проинформирует об этой инициативе и других участников нормандского формата, то есть лидеров России, Германии и Франции. Также он заверил, что Украина сделает все, для того чтобы следующий саммит в этом формате состоялся в запланированное время, то есть в апреле 2020 года. В марте должен состояться дальнейший отвод войск на трех участках линии фронта, добавил Зеленский.

Что касается запланированных на осень местных выборов на Украине, он заявил, что будет приветствовать, если они пройдут по всей стране одновременно, по украинским законам, а также международным стандартам. "Народу Донбасса нужны выборы, которые будут считаться законными. И не может быть, чтобы они прошли вопреки украинскому законодательству, под звук выстрелов и без контроля украинской границы", - сказал он.

"Я хотел бы, чтобы выборы прошли также в Крыму. Но для нас это невозможно без обеспечения полной безопасности и политических условий, в нарушение украинской конституции и международных стандартов по демократическим выборам", - добавил Зеленский.

Президент заверил, что Киев готов к диалогу с жителями Донбасса, исключив при этом возможность общения с лицами, которые объявили себя лидерами так называемых ДНР и ЛНР.

По данным президента, на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе удерживаются около двух десятков человек. 200 украинцев и свыше 100 украинцев и крымских татар удерживаются в Крыму и России.

Также Зеленский отметил, что новая архитектура безопасности должна основываться исключительно на нормах и принципах международного права, нынешние международные договоры не защищают ни одну нацию от господства более сильного.

По его мнению, гарантией суверенитета и территориальной целостности страны являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО. "Я не верю в какие-то документы. Я хочу это также сказать другим странам - нельзя верить ни в какие документы. Никто ничего не гарантирует. XXI век -право сильного", - сказал в заключении Зеленский.

Цифровизация и Facebook

По случаю 56-й Мюнхенской конференции канцлер Австрии Себастиан Курц встретился с основателем и президентом крупнейшей в мире по количеству пользователей социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Во время беседы политик выразил мнение, что крупные американские цифровые компании должны платить в Европе налоги. Курц отметил, что Австрия уже ввела национальный цифровой налог, и подтвердил, что его правительство будет поддерживать аналогичное решение на уровне ЕС или ОЭСР.

Марк Цукерберг, в свою очередь, сказал в Мюнхене, что Facebook готов платить в Европе более высокие налоги, если ОЭСР разработает новые правила.

Цукерберг также поддержал разрабатываемое ОЭСР налоговое решение. По его словам, его компания поддержит также финансово и исследовательские центры, которые работают над приемлемым для всех решением. По информации ОЭСР, предложение по глобальной налоговой системе для цифровых гигантов будет готово в июле.

"Я понимаю, что запланированные реформы могут означать, что нам в разных странах придется платить больше налогов. Но я также понимаю, что есть разочарование в связи с тем, как высокотехнологичные компании исчисляют налоги в Европе", - сказал основатель и президент Facebook.

Европейская комиссия работала над охватывающим ЕС цифровым налоговым проектом прошлого избирательного периода, но эта работа никогда не продвигалась далеко. Затяжные дискуссии велись в Париже, а Франция в июле прошлого года ввела собственный цифровой налог GAFA (по первым буквам названий американских компаний Google, Amazon, Facebook, Apple).

Французский налог распространяется на каждую технологичную компанию на французском рынке, ежегодные мировые доходы которой превышают 750 миллионов евро, из которых как минимум 25 миллионов евро в год приходятся на Францию. Такая компания должна платить новый налог в размере трех процентов от доходов на французском рынке. Париж указал, что благодаря регистрации европейских компаний в странах с более благоприятной налоговой системой (Ирландия, Нидерланды или Люксембург) полученная во Франции прибыль облагается налогами где-то в других местах.

Новые правила привели к большому недовольству в Вашингтоне (хотя затронутыми оказались также европейские и китайские компании во Франции), США пригрозили Франции ответными пошлинами. Париж быстро принял решение ввести систему цифровых налоговых льгот, но другие страны-члены ЕС были однозначно шокированы реакций США. США придерживались мнения, что французские налоги представляют собой дискриминацию американских компаний.

Дипломатические истории успеха 2020

Конференция в этом году отличалась большим оптимизмом в отношении будущего не только благодаря идеальному организаторскому таланту и логистическим умениям, а также благодаря дипломатическим качествам.

Благодаря эффективному содействию конференции впервые удалось убедить соседние страны Южного Кавказа собраться за одним столом в отеле Bayerisches Hof в Мюнхене и обсудить проблемы региона.

Война в Нагорном Карабахе унесла 30 тыс. жизней, вооруженный этнический и территориальный конфликт между Азербайджаном и Арменией разразился впервые в 1988 году. Только в 1994 году было подписано соглашение о перемирии.

Хотя попытка сближения двух стран уже намечалась в прошедшее время, но только на 56-ой Мюнхенской конференции страны согласились на предварительные переговоры об обновлении соседских отношений и "исцелении ран", возникших из-за вооруженных конфликтов 32 года и 26 лет назад.

В Мюнхене главы государств и правительств Азербайджана и Армении впервые собрались в публичном пространстве и обсудили дальнейшие действия в отношении Нагорного Карабаха. "Мы достигли значительных результатов на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, и это заслуживает аплодисментов, поскольку потребовалось много мужества", - сказал Вольфганг Ишингер.

Мюнхенская конференция стала также площадкой важного соглашения между Сербией и Косово. Президенты Александр Вучич и Хашим Тачи подписали 14 февраля заявление о намерении восстановить железнодорожное сообщение и открыть дороги между обеими странами.

Не следует забывать и о том, что на Мюнхенской конференции обсуждались также другие важные темы и политические события во всем мире. Это были доверительные и очень конструктивные дискуссии. Как всегда, отличительным знаком ежегодной встречи была его дипломатическая уникальность и серьезность.

Что остается? Оптимизм?

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности - ведущий мировой форум для обсуждения самых срочных международных рисков безопасности. В 2020 году на ней рассматривались важнейшие вызовы в области политики безопасности на глобальном и региональном уровне.

Также прошли панельные дискуссии с участием высокопоставленных гостей, был дан содержательный анализ на различные темы по разным регионам.

Каждая из тематических дискуссий - от изменения климата и регулирования цифрового мира до ситуации в таких регионах как Ближний Восток, Северная Африка, Балканы и Восточная Европа - проходила с участием центральных игроков, высказывавших свою геополитическую позицию. В каждой области можно было увидеть, как связи разных игроков - от торговли и миграции до энергетики и интернета - получают инструменты в новой конкуренции между державами.

56-ая Мюнхенская конференция завершилась новым прогнозом объединенной, сильной и геополитически значимой Европы - континента, на котором мирно сосуществуют почти 740 миллионов людей. По этому поводу Ишингер сказал, что Европа закрепила свой гуманный правовой канон еще много веков назад и что она являлась и является образцом для многих правительств мира. "Европа олицетворяет надежные политические идеи и взгляды", - подчеркнул он.

Изабель-Констанс Опалински (Isabelle-Constance V. Opalinski)