Ученый: очистить орбиту Земли от космического мусора в ближайшие столетия не удастся

По данным на октябрь 2016 года, на околоземной орбите находилось почти 18 тыс. рукотворных объектов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Проблема космического мусора на околоземной орбите не будет решена в ближайшее время, считает ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров.

"Очень сложно представить ловушку, которая сможет поймать обломок на скорости 10 км/с. Я себе такого представить не могу. Вопрос об очистке космического пространства от космического мусора вряд ли будет решен в ближайшие столетия", - приводит его слова телестудия Роскосмоса.

Ранее головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш сообщил, что развитие космической отрасли на Земле может остановиться через одно-два столетия, если не будет решена проблема космического мусора.

Согласно ежеквартальному отчету Космического центра имени Джонсона, к октябрю 2016 года на околоземной орбите находилось 17 тыс. 817 рукотворных объектов.

Это, в частности, 4 тыс. 257 действующих и вышедших из строя спутников, а также 13 тыс. 56 ступеней ракет носителей, разгонных блоков, другой космической техники и ее обломков.

Первое место по объему космического мусора занимает Россия с 6 тыс. 354 космическими объектами, США - на втором месте с 5 тыс. 699, Китай - на третьем с 3 тыс. 782 объектами.

Российская сторона прекратила публиковать данные об отслеживаемом космическом мусоре в конце 2016 года. Ранее этим занималась российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.