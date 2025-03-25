Спущен на воду второй строящийся в Индии фрегат проекта 11356

22 марта 2025 года на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа состоялась церемония спуска на воду второго строящегося там при российском содействии для военно-морских сил Индии фрегата Tavasya российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1259.

Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) второго строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Tavasya российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1259. Гоа, 22.03.2025 (с) правительство Индии

15 октября 2016 года между правительствами Индии и Российской Федерации было заключено межправительственное соглашение относительно строительства для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 из числа изначально строившихся для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде, и о постройке двух дополнительных последующих кораблей проекта 11356 в Индии на предприятии Goa Shipyard Limited (GSL).

20 ноября 2018 года АО "Рособоронэкспорт" подписало с Goa Shipyard Limited (GSL) контракт стоимостью около 500 млн долл на оказание содействия в постройке на GSL для ВМС Индии двух фрегатов российского проекта 11356, с передачей российской стороной лицензий и технологий. Данный контракт стал дополняющим к заключенному в октябре 2018 года "Рособоронэкспортом" контракту стоимостью 1,2 млрд долл на постройку для индийского флота двух фрегатов проекта 11356 в России на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде.

Два фрегата, законтрактованные постройкой на ПСЗ "Янтарь", изначально должны были быть переданы индийскому флоту в 2022 и 2023 годах. Фактически по данному контракту была произведена постройка для индийского флота на ПСЗ "Янтарь" двух недостроенных фрегатов этого типа, приостановленных постройкой для ВМФ России - "Адмирал Бутаков" (заводской номер 01360), получившего индийское название Tushil, и "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361), получившего название Tamala. Первый из этих фрегатов F 70 Tushil был повторно спущен на воду в Калининграде 28 октября 2021 года. Корабль начал заводские ходовые испытания 5 марта 2024 года и был передан индийскому флоту 9 декабря 2024 года. Фрегат Tushil 14 февраля 2025 года прибыл в Индию на базу приписки Карвар. Второй фрегат Tamala находится сейчас на этапе Государственных испытаний, сдача его ВМС Индии сейчас намечена на июнь 2025 года.

В свою очередь, правительство Индии 25 января 2019 года заключило контракт с Goa Shipyard Limited (GSL) на строительство там для ВМС Индии двух следующих фрегатов проекта 11356. Корабли, которые строятся при российском содействии и с частичной передачей технологий из России, планируется передать ВМС Индии в июне 2026 года и декабре 2026 года соответственно.

Первый из двух законтрактованных индийских фрегатов Triput ("стрела" на санскрите) со строительным номером 1258 был заложен на GSL 29 января 2021 года (церемония первой резки стали для него состоялась 20 августа 2020 года) и был спущен на воду 23 июля 2024 года. Второй фрегат Tavasya (булава легендарного воина Бхимы из "Махабхараты") со строительным номером 1259 был заложен на GSL 18 июня 2021 года и теперь спущен на воду.

Все четыре заказанных Индией фрегата проекта 11356 должны быть оснащены своими штатными газотурбинными главными энергетическими установками серии М7Н производства николаевского ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Украина), которые поставляются индийской стороне ГК "Укроборонпром". Два комплекта ЭУ М7Н.1Е для достроенных для Индии в Калининграде кораблей были поставлены в 2020 году.

Два строящихся в Индии на GSL фрегата должны получить модифицированные ЭУ М7Н2, контракт на изготовление и поставку которых был подписан индийской стороной с НПКГ "Зоря"-"Машпроект" в сентябре 2021 года. Согласно контракту, сроки поставки первого комплекта ЭУ для фрегата со строительным номером 1258 были установлены на декабрь 2022 года, второго комплекта для для фрегата со строительным номером 1259 - на июль 2023 года. Однако, по известным данным, в связи с войной на Украине комплекты ЭУ из Николаева поставлены в назначенные сроки не были. Тем не менее, судя по тому, что индийская сторона продолжает строительство обеих фрегатов на GSL, она уверена в поставках для них ЭУ с Украины, хотя, видимо, контрактные сроки сдачи кораблей будут сорваны.

ВМС Индии ранее уже ввели в строй шесть фрегатов проектов 11356 (типа Talwar), первые три из которых (F 40 Talwar, F 43 Trishul, F 44 Tabar) были построены на ОАО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге (были переданы индийскому флоту в 2003-2004 годах), и еще три (F 45 Teg, F 50 Tarkash, F 51 Trikand) - на ПСЗ "Янтарь" (были переданы индийскому флоту в 2012-2013 годах). Таким образом с учетом дополнительных четырех фрегатов по соглашению 2016 года, ВМС Индии будут иметь десять кораблей этого проекта.

Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) второго строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Tavasya российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1259. Гоа, 22.03.2025 (с) правительство Индии

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