В Индии заложен второй фрегат проекта 11356 национальной постройки

Как сообщило министерство обороны Индии, 18 июня 2021 года на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа состоялась церемония официальной закладки второго строящегося там при российском содействии для военно-морских сил Индии фрегата российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1259.

Церемония закладки на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) второго строящегося там при российском содействии для ВМС Индии фрегата российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1259 (символы под плакатом хорошие). Гоа, 18.06.2021 (с) министерство обороны Индии

Напомним, что 15 октября 2016 года между правительствами Индии и Российской Федерации было заключено межправительственное соглашение относительно строительства для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 из числа изначально строившихся для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде, и о постройке двух дополнительных последующих кораблей проекта 11356 в Индии на предприятии Goa Shipyard Limited (GSL).

20 ноября 2018 года АО "Рособоронэкспорт" подписало с Goa Shipyard Limited (GSL) контракт стоимостью около 500 млн долл на оказание содействия в постройке на GSL для ВМС Индии двух фрегатов российского проекта 11356, с передачей российской стороной лицензий и технологий. Данный контракт стал дополняющим к заключенному в октябре 2018 года "Рособоронэкспортом" контракту стоимостью 1,2 млрд долл на постройку для индийского флота двух фрегатов проекта 11356 в России на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде.

Два фрегата, законтрактованные постройкой на ПСЗ "Янтарь", должны быть переданы индийскому флоту в 2022 и 2023 годах. Фактически по контракту ведется постройка для индийского флота на ПСЗ "Янтарь" двух недостроенных фрегатов этого типа, приостановленных постройкой для ВМФ России - "Адмирал Бутаков" (заводской номер 01360) и "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361).

В свою очередь, правительство Индии 25 января 2019 года заключило контракт с Goa Shipyard Limited (GSL) на строительство там для ВМС Индии двух следующих фрегатов проекта 11356. Корабли, которые строятся при российском содействии и с частичной передачей технологий из России, планируется передать ВМС Индии в июне 2026 года и декабре 2026 года соответственно.

Первый из двух законтрактованных индийских фрегатов со строительным номером 1258 был заложен на GSL 29 января 2021 года.

Все четыре заказанных Индией фрегата проекта 11356 будут оснащены своими штатными газотурбинными главными энергетическими установками М7Н производства николаевского ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Украина), которые поставляются индийской стороне ГК "Укроборонпром" (два комплекта ЭУ уже поставлены).

ВМС Индии уже имеют в строю шесть фрегатов проектов 11356 (типа Talwar), три из которых были построены на ОАО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге (были переданы индийскому флоту в 2003-2004 годах), и три - на ПСЗ "Янтарь" (были переданы индийскому флоту в 2012-2013 годах).

Церемония закладки на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) второго строящегося там при российском содействии для ВМС Индии фрегата российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1259. Гоа, 18.06.2021 (с) министерство обороны Индии