Индия приняла с «Зоря-Машпроект» первую газотурбинную установку для новых фрегатов проекта 11356

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Атташе Индии принял декабрьскую поставку ГТУ M7N.1E для подсанкционных российских фрегатов пр. 11356

Три фрегата проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии: F 51 Trikand, F 44 Tabar и F 45 Teg Фото: ВМС Индии

Представитель индийской стороны подписал акты приемки продукции, а также сертификаты соответствия нового оборудования ГП "Зоря"-"Машпроект" [Николаев].

Государственное предприятие посетил представитель Индии, который подписал акты приемки новой продукции, а также сертификаты соответствия на изготовленное для этой страны оборудование.

Стоит отметить, что в апреле с.г. из-за суровых ограничений карантина был отменен визит индийских специалистов на украинское предприятие. В связи с этим приемо-сдаточные испытания готовой продукции оказались под угрозой срыва.

Атташе по вопросам обороны Посольства Индии в Украине Commodore Sandeep Deshmukh на ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект"

Для решения этой проблемы было принято решение провести предъявление продукции заказчику в удаленном режиме. Процесс согласно программе снимался на видео. Отснятые материалы направлялись заказчику для изучения. Сейчас получен положительный результат.

ТТХ пропульсивного комплекса M7N.1E и маршевых турбин DS71 и форсажных турбин DT59, находящихся в его составе производства "Зоря"-"Машпроект"

Официально подтвердить факт приемки, соответствия комплектности и качества оборудования, которое должно быть поставлено заказчику, на госпредприятие прибыл атташе по вопросам обороны Посольства Индии в Украине Commodore Sandeep Deshmukh.

Напомним, 12 сентября 2019 г. ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" подписало контракты с Министерством обороны Республики Индия на поставку газотурбинной техники. В номенклатуру поставок вошли газотурбинные двигатели, редукторы и комплекты запасных частей для кораблей ВМС Индии.

Церемония подписания представителями правительства Индии контракта с индийским государственным судостроительным предприятием Goa Shipyard Limited (GSL) на строительство для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 Talwar. 30.01.2019 г. / Фото: forceindia.net

Поставка первой партии украинских изделий должна была состояться в декабре прошлого года. В свою очередь, в текущем году продукцию по контракту отгрузят полностью.

Спущенные на воду корпуса недостроенных для ВМФ РФ из-за украинских санкций фрегатов "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин" проекта 11356 в АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, ноябрь 2018 г. Фото: Drakon 64

Стоит добавить, что на кораблях ВМС Индии пока эксплуатируются более 150 газотурбинных двигателей разработки и производства "Зоря"-"Машпроект". Кроме того, в 2019 году в Индии на предприятии Goa Shipyard Limited началось локализованное строительство новых фрегатов класса Talwar (ранее строились на российском ССЗ "Янтарь"), для которых ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" будет поставлять пропульсивный комплекс M7N.1E в составе двух маршевых турбин DS71 и двух форсажных турбин DT59.