Индийский фрегат Tamala проекта 11356 на испытаниях

Появилось снятое 6 марта 2025 года видео проходящего испытания в Балтийском море построенного для военно-морских сил Индии в Калининграде на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") фрегата Tamala проекта 11356 - второго из двух заказанных Индией по контракту 2018 года. Данный корабль закладывался для ВМФ России в 2013 году под названием "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361), но в итоге был достроен для Индии и станет восьмым в индийском флоте фрегатом проекта 11356.

Проходящий испытания в Балтийском море построенный для ВМС Индии в Калининграде на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") фрегат Tamala проекта 11356. Балтийск, 06.03.2025 (с) Андрей

Строительство второй тройки кораблей модифицированного проекта 11356 (типа "Адмирал Григорович"; иногда обозначаются как проект 11356Р) для ВМФ России было начато ПСЗ "Янтарь" в Калининграде по контракту с Министерством обороны России от 13 сентября 2011 года стоимостью 40 млрд рублей. Все шесть кораблей модифицированного проекта 11356 изначально были запланированы для пополнения Черноморского флота.

Головной фрегат второй тройки "Адмирал Бутаков" (заводской номер 01360) был заложен на "Янтаре" 12 июля 2013 года и спущен на воду 2 марта 2016 года. Второй фрегат "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361) был заложен 15 ноября 2013 года. Закладка третьего корабля с присвоенным наименованием "Адмирал Корнилов" (заводской номер 01362) официально не производилась, хотя фактически строительство корабля было также начато в 2013 году.

В 2016 году строительство второй тройки фрегатов модифицированного проекта 11356 было приостановлено по решению заказывающих органов ВМФ России из-за отсутствия для них главных газотурбинных энергетических установок производства николаевского ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект", непоставленных для указанных кораблей ввиду событий на Украине. Корпуса приостановленных строительством фрегатов "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" были спущены на воду на "Янтаре" в ноябре 2017 года с целью освобождения стапельной площадки.

Николаевское ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" 9 октября 2012 года подписало с ПСЗ "Янтарь" контракт стоимостью 65,1 млн долл. на поставку трех комплектов газотурбинных агрегатов М7Н для второй тройки российских фрегатов модифицированного проекта 11356, причем российская сторона на 100% проавансировала поставку. Согласно этому контракту, николаевское предприятие должно поставить на "Янтарь" первый комплект агрегатов в декабре 2014 года, а второй и третий - в октябре-декабре 2015 года.

В июне 2014 года распоряжением Государственной службы экспортного контроля Украины было приостановлено действие разрешения на экспорт товаров военного назначения в Российскую Федерацию. В связи с этим работы по заказу для "Янтаря" на НПКГ "Зоря" - "Машпроект" были прекращены, причем уже готовый комплект агрегатов для фрегата "Адмирал Бутаков" был передан на хранение в Николаеве.

Два из трех прекращенных строительством на ПСЗ "Янтарь" фрегатов проекта 11356 были в результате реализованы Индии. 15 октября 2016 года правительствами Индии и Российской Федерации было заключено межправительственное соглашение относительно строительства для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 из числа изначально строившихся для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде, и о постройке двух дополнительных последующих кораблей проекта 11356 в Индии на государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа.

В рамках реализации этого соглашения в октябре 2018 года АО "Рособоронэкспорт" подписало контракт стоимостью 1,2 млрд долл на достройку для индийского флота двух фрегатов проекта 11356 в России на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде - "Адмирал Бутаков" (заводской номер 01360) и "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361). Эти два фрегата, получившие индийские названия Tushil и Tamala, должны были быть переданы индийскому флоту в 2022 и 2023 годах. Работы по достройке фрегатов "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин" для Индии были начаты на "Янтаре" в 2019 году, причем корпуса обеих этих кораблей были снова подняты на стапельный комплекс.

Церемония повторного спуска на воду фрегата F 70 Tushil (бывший "Адмирал Бутаков", заводской номер 01360) была произведена на "Янтаре" 28 октября 2021 года. Корабль начал заводские ходовые испытания 5 марта 2024 года и был передан индийскому флоту 9 декабря 2024 года. Фрегат 14 февраля 2025 года прибыл в Индию на базу приписки Карвар.

Второй фрегат Tamala (бывший "Адмирал Истомин", заводской номер 01361) находится сейчас на этапе Государственных испытаний, сдача его ВМС Индии сейчас намечена на июнь 2025 года.

В ноябре 2018 года АО "Рособоронэкспорт" также подписало с индийской верфью Goa Shipyard Limited (GSL) контракт стоимостью около 500 млн долл на оказание содействия в постройке на GSL для ВМС Индии двух других фрегатов проекта 11356, с передачей российской стороной лицензий и технологий. В свою очередь, правительство Индии 25 января 2019 года заключило контракт с GSL на строительство там для ВМС Индии двух этих фрегатов проекта 11356. Корабли планируется передать ВМС Индии в июне 2026 года и декабре 2026 года соответственно. Первый из двух законтрактованных индийских фрегатов Triput был заложен на GSL 29 января 2021 года и спущен на воду 23 июля 2024 года. Второй фрегат был заложен на GSL 18 июня 2021 года.

Все четыре заказанных Индией фрегата проекта 11356 оснащаются своими штатными газотурбинными главными энергетическими установками серии М7Н производства николаевского ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" (Украина), которые в итоге поставлены индийской стороне ГК "Укроборонпром". Два фрегата, достроенных в Калининграде, получили штатные установки модификации М7Н1, изначально изготовленные для них НПКГ "Зоря"-"Машпроект" по контракту еще для ВМФ России. Оба эти комплекта ЭУ были выкуплены индийской стороной в исполнении М7Н.1Е по контракту на сумму 76 млн долл, заключенному с НПКГ "Зоря"-"Машпроект" в октябре 2019 года, первый из них был принят индийской стороной в мае 2020 года, и оба комплекта были доставлены в Калининград. Два строящихся в Индии на GSL фрегата получат модифицированные ЭУ М7Н2, контракт на изготовление и поставку которых был подписан индийской стороной с НПКГ "Зоря"-"Машпроект" в сентябре 2021 года. По известным данным, в связи с войной на Украине комплекты ЭУ из Николаева для двух строящихся в Индии фрегатов поставлены в назначенные сроки не были. Тем не менее, судя по тому, что индийская сторона продолжает строительство обеих фрегатов на GSL, она уверена в поставках для них ЭУ с Украины, хотя, видимо, контрактные сроки сдачи кораблей будут сорваны.

ВМС Индии уже имеют в строю шесть фрегатов проектов 11356 (типа Talwar), первые три из которых (F 40 Talwar, F 43 Trishul, F 44 Tabar) были построены на ОАО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге (были переданы индийскому флоту в 2003-2004 годах), и еще три (F 45 Teg, F 50 Tarkash, F 51 Trikand) - на ПСЗ "Янтарь" (были переданы индийскому флоту в 2012-2013 годах). Таким образом с учетом дополнительных четырех фрегатов, ВМС Индии будут иметь десять кораблей этого проекта.

Судьба третьего остающегося недостроенным на ПСЗ "Янтарь" фрегата "Адмирал Корнилов" (заводской номер 01362) остается неопределенной.

Видео от 6 марта 2025 года (с) Андрей :