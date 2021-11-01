Церемония спуска на воду строящегося для Индии в Калининграде фрегата Tushil проекта 11356

Как сообщило правительство Индии, 28 октября 2021 года в России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде состоялась официальная церемония спуска на воду и имянаречения первого из двух достраивающихся там для военно-морских сил Индии фрегатов проекта 11356, получившего название Tushil. Данный корабль закладывался для ВМФ России в 2013 году под названием "Адмирал Бутаков" (заводской номер 01360), но теперь достраивается для Индии, и должен стать седьмым в индийском флоте фрегатом проекта 11356. Фактически 28 октября 2021 года имело место начало вывода данного фрегата в заводской спусковой плавучий док ПД-8, а физический спуск корабля из дока на воду будет произведен позднее.

Церемония официального спуска на воду (фактически вывода в пусковой плавучий док) на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" первого из двух достраивающихся для Индии фрегатов проекта 11356, получившего название Tushil (закладывался для ВМФ России в 2013 году под названием "Адмирал Бутаков", заводской номер 01360). Калининград, 28.10.2021 (с) правительство Индии

На церемонии присутствовал посол Индии в России Бал Венкатеш Варма. Название Tushil означает "щит" на санскрите. Интересно, что данная церемония практически не нашла отражения в российских СМИ и в официальных материалах Объединенной судостроительной корпорации.

Со стороны bmpd напомним, что строительство второй тройки кораблей модифицированного проекта 11356 (типа "Адмирал Григорович"; иногда обозначаются как проект 11356Р) для ВМФ России было начато ПСЗ "Янтарь" в Калининграде по контракту с Министерством обороны России № З/1/1/0553/ГК-11-ДГОЗ от 13 сентября 2011 года стоимостью 40 млрд рублей. Все шесть кораблей модифицированного проекта 11356 изначально были запланированы для пополнения Черноморского флота.

Головной фрегат второй тройки "Адмирал Бутаков" (заводской номер 01360) был заложен на "Янтаре" 12 июля 2013 года и спущен на воду 2 марта 2016 года. Второй фрегат "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361) был заложен 15 ноября 2013 года. Закладка третьего корабля с присвоенным наименованием "Адмирал Корнилов" (заводской номер 01362) официально не производилась, хотя фактически строительство корабля было начато в 2013 году.

В 2016 году строительство второй тройки фрегатов модифицированного проекта 11356 было приостановлено по решению заказывающих органов ВМФ России из-за отсутствия для них главных газотурбинных энергетических установок производства николаевского ГП НПКГ"Зоря" - "Машпроект", непоставленных для указанных кораблей ввиду событий на Украине. Корпуса приостановленных строительством фрегатов "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" были спущены на воду на ПСЗ "Янтарь" в ноябре 2017 года с целью освобождения стапельной площадки.

Согласно опубликованному 25 февраля 2016 года пресс-релизу николаевского ГП НПКГ"Зоря" - "Машпроект", это предприятие в октябре 2012 года подписало с ПСЗ "Янтарь" контракт на поставку трех комплектов газотурбинных агрегатов М7Н для второй тройки российских фрегатов модифицированного проекта 11356. Согласно этому контракту, николаевское предприятие должно поставить на "Янтарь" первый комплект агрегатов в декабре 2014 года, а второй и третий - в октябре-декабре 2015 года.

В июне 2014 года распоряжением Государственной службы экспортного контроля Украины было приостановлено действие разрешения на экспорт товаров военного назначения в Российскую Федерацию. В связи с этим работы по заказу для "Янтаря" на НПКГ"Зоря" - "Машпроект" были прекращены, причем уже готовый комплект агрегатов для фрегата "Адмирал Бутаков" был передан на хранение в Николаеве.

Два из трех прекращенных строительством на ПСЗ "Янтарь" фрегатов проекта 11356 были в результате реализованы Индии. 15 октября 2016 года правительствами Индии и Российской Федерации было заключено межправительственное соглашение относительно строительства для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 из числа изначально строившихся для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде, и о постройке двух дополнительных последующих кораблей проекта 11356 в Индии на государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа.

В рамках реализации этого соглашения в октябре 2018 года АО "Рособоронэкспорт" подписало контракт стоимостью 1,2 млрд долл на достройку для индийского флота двух фрегатов проекта 11356 в России на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде - "Адмирал Бутаков" (заводской номер 01360) и "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361). Эти два фрегата, получившие индийские названия Tushil и Tamala, должны быть переданы индийскому флоту в 2022 и 2023 годах. Работы по достройке фрегатов "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин" для Индии были начаты в 2019 году, причем корпуса обеих этих кораблей были снова подняты на стапельный комплекс.

В ноябре 2018 года АО "Рособоронэкспорт" также подписало с индийской верфью Goa Shipyard Limited (GSL) контракт стоимостью около 500 млн долл на оказание содействия в постройке на GSL для ВМС Индии двух других фрегатов проекта 11356, с передачей российской стороной лицензий и технологий. В свою очередь, правительство Индии 25 января 2019 года заключило контракт с GSL на строительство там для ВМС Индии двух этих фрегатов проекта 11356. Корабли планируется передать ВМС Индии в июне 2026 года и декабре 2026 года соответственно. Первый из двух законтрактованных индийских фрегатов Triput (строительный номер 1258) был заложен на GSL 29 января 2021 года, а второй со строительным номером 1259 был заложен там 18 июня 2021 года.

Все четыре заказанных Индией фрегата проекта 11356 будут оснащены своими штатными газотурбинными главными энергетическими установками серии М7Н производства николаевского ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" (Украина), которые поставляются индийской стороне ГК "Укроборонпром". Два фрегата, строящихся в Калининграде, получат штатные установки модификации М7Н1, изначально изготовленные для них НПКГ "Зоря"-"Машпроект" по контракту еще для ВМФ России. Оба эти комплекта ЭУ были выкуплены индийской стороной по контракту на сумму 76 млн долл, заключенному с НПКГ "Зоря"-"Машпроект" в октябре 2019 года, первый из них был принят индийской стороной в мае 2020 года, и к настоящему времени оба комплекта доставлены в Калининград. Два строящихся в Индии на GSL фрегата получат модифицированные ЭУ М7Н2, контракт на изготовление и поставку которых был подписан индийской стороной с НПКГ "Зоря"-"Машпроект" в сентябре 2021 года.

ВМС Индии уже имеют в строю шесть фрегатов проектов 11356 (типа Talwar), первые три из которых (F 40 Talwar, F 43 Trishul, F 44 Tabar) были построены на ОАО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге (были переданы индийскому флоту в 2003-2004 годах), и еще три (F 45 Teg, F 50 Tarkash, F 51 Trikand) - на ПСЗ "Янтарь" (были переданы индийскому флоту в 2012-2013 годах). Таким образом с учетом дополнительных четырех строящихся сейчас фрегатов, ВМС Индии будут иметь десять кораблей этого проекта.

Судьба третьего остающегося недостроенным на ПСЗ "Янтарь" фрегата "Адмирал Корнилов" (заводской номер 01362) остается неопределенной, хотя в этом году появились сообщения о ведущихся переговорах о его возможной достройке для иностранного заказчика. В качестве потециальных покупателей, по неофициальным источникам, называются Вьетнам или та же Индия.

Церемония официального спуска на воду (фактически вывода в пусковой плавучий док) на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" первого из двух достраивающихся для Индии фрегатов проекта 11356, получившего название Tushil (закладывался для ВМФ России в 2013 году под названием "Адмирал Бутаков", заводской номер 01360). Калининград, 28.10.2021 (с) правительство Индии и ВМС Индии