Уведомление о возможной поставке американских боевых вертолётов AH-1Z Словакии

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 31 июля 2024 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Словакии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 12 боевых вертолётов Bell AH-1Z Viper. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 600 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки и часть ракетного вооружения.

Боевой вертолет Bell AH-1Z Viper (чешский бортовой номер "0487") военно-воздушных сил Чехии, 2023 год (с) Jan Suchanek / www.czdefence.cz

Из ракетного вооружения, согласно уведомлению, в состав поставки должны войти 1680 корректируемых 70-мм ракет APKWS, но ракеты Hellfire Словакии, видимо, придется закупать отдельно.

Интерес Словакии к закупке американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper был впервые обозначен в 2022 году после закупки этих вертолетов Чехией. В марте 2023 года появились сообщения о предложении США поставить 12 вертолетов AH-1Z нового производства Словакии (вместе с 500 ракетами Hellfire II), при этом Словакия должна оплатить только 340 млн долл, а сами США за своей счет должны покрыть 660 млн долл стоимости поставки, а ЕС - еще 213 млн долл. Видимо, в данной форме это предложение реализрвано не было, но в нынешнем уведомлении DSCA о возможной продаже Словакии 12 вертолетов указана явно заниженная стоимость поставки в 600 млн долл, что, скорее всего, указывает на наличие неких "компенсаторных" механизмов по частичному финансированию продажи.

Ранее в декабре 2019 года Чехия заключила межправительственное соглашение с США о поставке ВВС Чехии по линии американской программы FMS 12 вертолетов нового производства американской компании Bell Textron (в составе корпорации Textron) - четырех боевых AH-1Z Viper и восьми многоцелевых UH-1Y Venom. Стоимость соглашения составила 14,6 млрд чешских крон (650 млн долл, без учета НДС), при этом в поставку вошли также ракетное вооружение, наземный тренажер, различное имущество и запчасти, сервисная поддержка и обучение личного состава. Первые два вертолета AH-1Z поступили на вооружение ВВС Чехии 17 августа 2023 года, еще два вертолета AH-1Z были поставлены Чехии в августе и сентбре 2023 года, а поставка последних UH-1Y была завершена в июне 2024 года.

В апреле 2022 года министр обороны Чехии Яна Чернохова достигла договоренности с министерством обороны США о передаче безвозмездно из наличия американской морской пехоты чешской стороне еще шести вертолетов AH-1Z и двух вертолетова UH-1Y, с их ремонтом. При этом США полностью покроют все соответствующие расходы в счет военной помощи Чехии, в качестве компенсации за передачу Чехией вооружения и военной техники Украине. Соответственно, в мае 2023 года DSCA направило уведомление о возможной продаже Чехии по линии FMS из наличия шести вертолётов AH-1Z и двух UH-1Y, с их ремонтом и модернизацией. Общая стоимость предполагаемой поставки была обозначена до 650 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки, но без ракетного вооружения, однако конечная стоимость еще подлежит уточнению и, как заявлено, будет ниже.

Вертолет AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) является последней деривацией известного семейства американских боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra и имеет унифицированную с вертолетом UH-1Y несущую систему. Производство AH-1Z осуществлялось компанией Bell c 2006 по 2022 годы для корпуса морской пехоты США, который получил суммарно 189 вертолетов этого типа.

Первым иностранным получателем вертолетов AH-1Z стал Бахрейн, заказавший 12 вертолетов в 2018 году и получивший их в 2022-2023 годах. Затем четыре вертолета AH-1Z заказала и получила Чехия. Ранее первым AH-1Z в количестве 12 единиц заказал Пакистан в 2015-2016 годах по линии FMS в счет американской военной помощи, однако изготовленные в 2017-2018 годах вертолеты AH-1Z для Пакистана так и не были ему поставлены ввиду решения правительства США в начале 2018 года приостановить военную помощь Пакистану, и эти вертолеты сейчас находятся на хранении. В апреле 2022 года было выпущено уведомление DSCA о планируемой продаже 12 вертолетов AH-1Z Нигерии, в январе 2024 года правительство США повторно подтвердило ожидаемую продажу Нигерии 12 AH-1Z.