Чехия приобретает американские вертолеты AH-1Z и UH-1Y

12 декабря 2019 года в ходе визита министра обороны Чехии Любомира Метнара в Вашингтон было подписано межправительственное соглашение между США и Чехией (в форме обмена письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) о поставке Чехии по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 12 вертолетов производства американской компании Bell - четырех боевых AH-1Z Viper и восьми многоцелевых UH-1Y Venom. Стоимость поставки составит 14,6 млрд чешских крон (650 млн долл, без учета НДС), которые чешская сторона будет выплачивать по 2024 год. Поставка вертолетов будет произведена в 2023 году. В поставку войдут также вооружение, наземный тренажер, различное имущество и запчасти, в стоимость соглашения входят также сервисная поддержка и обучение личного состава.

Подписание министрами обороны Чехии Любомиром Метнаром и США Марком Эспером межправительственного соглашения о поставке Чехии по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper и восьми многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom. Вашингтон, 12.12.2019 (с) министерство обороны Чехии

Окончательное решение о приобретении американских вертолетов Bell AH-1Z и UH-1Y было принято правительством Чехии в августе 2019 года. Чехия всего в перспективе планирует приобрести 30-35 новых многоцелевых и боевых вертолетов для замены в чешских ВВС наличного парка вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-17, с закупкой на первом этапе 12 вертолетов. При этом предложения вертолетов AH-1Z и UH-1Y американской компании Bell (ранее Bell Helicopter; входит в состав корпорации Textron) с самого начала рассматривались чешской стороной как одни из предпочтительных. В марте 2017 года совместный экспертный комитет министерства обороны Чехии и вооруженных сил Чехии одобрил приобретение для ВВС Чехии 12 вертолетов UH-1Y, однако из за ценовых разногласий с американской стороной процесс приобретения растянулся на длительное время.

В октябре 2017 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о возможной поставке Чехии по линии FMS 12 многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom, при этом предполагаемая стоимость поставки была обозначена в 575 млн долл, включая поставку бортовых комплексов обороны, другого оборудования и пулеметного вооружения - это примерно вдвое больше суммы, которую изначально предполагали выделить на данную закупку чехи.

В июне 2019 года правительство США направило Чехии два официальных предложения-варианта приобретения вертолетов по линии FMS - одно на 12 многоцелевых вертолетов Sikоrsky UH-60M Black Hawk на сумму 13,2 млрд крон (570 млн долл), а другое - на четыре боевых вертолета Bell AH-1Z Viper и восемь многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom на сумму 14,5 млрд крон (630 млн долл). В результате второе предложение и было выбрано чешской стороной.

Напомним, что вертолет UH-1Y является последней версией известного семейства вертолетов Bell UH-1, и серийно производится компанией Bell c 2007 года исключительно для корпуса морской пехоты США, являющегося единственным эксплуатантом UH-1Y - в апреле 2018 года американская морская пехота получила последний из заказанных 160 единиц. Чехия стала первым иностранным заказчиком вертолета UH-1Y.

Вертолет AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) является последней деривацией известного семейства американских боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra и имеет унифицированную с UH-1Y несущую систему. Производство AH-1Z осуществляется компанией Bell c 2006 года для корпуса морской пехоты США, который намерен приобрести суммарно 255 вертолетов этого типа (37 переделанных из AH-1W и 218 новой постройки) к 2023 году. Чехия стала третьим иностранным заказчиком AH-1Z после Пакистана (заказавшего 12 машин этого типа в 2015-2016 годах по линии FMS в счет американской военной помощи - однако изготовленные в 2017-2018 годах вертолеты AH-1Z для Пакистана так и не были ему поставлены ввиду решения правительства США в начале 2018 года приостановить военную помощь Пакистану, и эти вертолеты сейчас находятся на хранении) и Бахрейна (заказавшего 12 вертолетов в 2018 году с предполагаемой поставкой в 2022-2023 годах).