Чехия получит еще шесть американских вертолетов AH-1Z и два UH-1Y

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 3 мая 2023 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Чехии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) из наличия шести боевых вертолётов Bell AH-1Z Viper и двух многоцелевых вертолётов Bell UH-1Y Venom, с их ремонтом и модернизацией. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит до 650 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки, но без ракетного вооружения, однако конечная стоимость еще подлежит уточнению и, как заявлено, будет ниже.

Церемония передачи министерству национальной обороны Чехии первого изготовленного по соглашению 2019 года для ВВС Чехии боевого вертолета Bell AH-1Z Viper на заводе компании Bell Textron в Амарилло (штат Техас), 04.04.2023 (с) министерство национальной обороны Чехии

Напомним, что в декабре 2019 года Чехия заключила межправительственное соглашение с США о поставке ВВС Чехии по линии американской программы FMS 12 вертолетов нового производства американской компании Bell Textron (в составе корпорации Textron) - четырех боевых AH-1Z Viper и восьми многоцелевых UH-1Y Venom. Стоимостьсоглашения составила 14,6 млрд чешских крон (650 млн долл, без учета НДС), при этом в поставку войдут также ракетное вооружение, наземный тренажер, различное имущество и запчасти, в стоимость соглашения входят также сервисная поддержка и обучение личного состава.

Поставка всех 12 вертолетов Чехии по соглашению 2019 года запланирована в течении 2023 года. 4 апреля 2023 года состоялась церемония передачи Чехии первого построенного для неё боевого вертолета Bell AH-1Z Viper на заводе Bell Textron в Амарилло (штат Техас), при этом было сообщено, что первые два вертолета Viper должны прибыть в Чехию уже в мае.

В 2022 году появились и сообщения о решении правительства США передать безвозмездно из наличия своей морской пехоты чешской стороне еще шесть вертолетов AH-1Z и два вертолета UH-1Y, с их ремонтом. При этом США полностью покроют все соответствующие расходы (обозначенные в выпущенном теперь соответствующем вышеприведенном уведомлении DSCA суммой до 650 млн долл) в счет военной помощи Чехии, в качестве компенсации за передачу Чехией вооружения и военной техники Украине.

Таким образом, Чехия суммарно получит 10 боевых вертолётов AH-1Z и 10 многоцелевых вертолётов UH-1Y. В 2017 году министерство национальной обороны Чехии определило планы приобретения всего 30-35 многоцелевых и боевых вертолетов для замены в чешских ВВС наличного парка вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-17.

Вертолет UH-1Y является последней версией известного семейства вертолетов Bell UH-1, и серийно производился компанией Bell c 2007 по 2018 годы в количестве 160 единиц исключительно для корпуса морской пехоты США, являющегося единственным эксплуатантом UH-1Y. Чехия стала первым иностранным заказчиком вертолета UH-1Y.

Вертолет AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) является последней деривацией известного семейства американских боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra и имеет унифицированную с UH-1Y несущую систему. Производство AH-1Z осуществлялось компанией Bell c 2006 по 2022 годы для корпуса морской пехоты США, который получил суммарно 189 вертолетов этого типа. Чехия станет вторым иностранным получателем AH-1Z после Бахрейна, заказавшего 12 вертолетов в 2018 году и получившего их в 2022-2023 годах.

Ранее первым AH-1Z в количестве 12 единиц заказал Пакистан в 2015-2016 годах по линии FMS в счет американской военной помощи, однако изготовленные в 2017-2018 годах вертолеты AH-1Z для Пакистана так и не были ему поставлены ввиду решения правительства США в начале 2018 года приостановить военную помощь Пакистану, и эти вертолеты сейчас находятся на хранении. В апреле 2022 года было выпущено уведомление DSCA о планируемой продаже 12 вертолетов AH-1Z Нигерии.

В марте 2023 года появились сообщения о предложении США поставить 12 вертолетов AH-1Z нового производства Словакии (вместе с 500 ракетами Hellfire II), при этом Словакия должна оплатить только 340 млн долл, а сами США за своей счет должны покрыть 660 млн долл стоимости поставки, а ЕС - еще 213 млн долл. На настоящее время статус этого предложения неясен.