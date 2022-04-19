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Уведомление о возможной поставке Нигерии боевых вертолетов Bell AH-1Z

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 14 апреля 2022 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Нигерии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу нигерийского правительства 12 боевых вертолетов Bell АН-1Z Viper. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 997 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки, а также вооружение.

Первый построенный для ВВС Бахрейна боевой вертолет Bell АН-1Z Viper (бортовой номер "2200") во время заводских летных испытаний на предприятии Bell Textron в Амарильо (штат Техас), 27.09.2021 (с) Amarillo Aviation

Согласно уведомлению, из вооружения, впрочем, в поставку войдут только 2000 корректируемых 70-мм ракет APKWS, а ракеты Hellfire в поставляемое имущество не входят.

Напомним, что вертолет AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) является последней деривацией известного семейства американских боевых вертолетов Bell AH-1 Cobrа. Производство AH-1Z осуществляется компанией Bell Textron (ранее Bell Helicopter; входит в состав корпорации Textron) c 2006 года для корпуса морской пехоты США, который должен был получить суммарно 189 вертолетов новой постройки с завершением поставок в 2022 году. В случае, если соглашение с нигерийской стороной будет заключено, то Нигерия станет четвертым иностранным заказчиком AH-1Z после Пакистана (заказавшего 12 машин этого типа в 2015-2016 годах по линии FMS в счет американской военной помощи - однако изготовленные в 2017-2018 годах вертолеты AH-1Z для Пакистана так и не были ему поставлены ввиду решения правительства США в начале 2018 года приостановить военную помощь Пакистану, и эти вертолеты сейчас находятся на хранении), Бахрейна (заказавшего 12 вертолетов в 2018 году, с предполагаемой поставкой в 2022 году) и Чехии (заказавшей четыре вертолета в декабре 2019 года, с планируемой поставкой в 2023 году). В начале 2022 года в связи с конфликтом на Украине правительство Чехии сообщило о планах закупки дополнительного количества вертолетов АН-1Z.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Нигерия
Пакистан
США
Украина
Чехия
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
APKWS
Компании
Bell Helicopter
Textron
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