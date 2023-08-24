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Чехия приняла на вооружение первые два американских боевых вертолёта AH-1Z

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17 августа 2023 года на 22-й вертолетной авиационной базе (22. Základna vrtulníkového letectva) военно-воздушных сил Чехии в Намешть-над-Ославой близ Брно состоялась официальная церемония постановки на вооружение первых двух приобретенных Чехией в США боевых вертолётов Bell AH-1Z Viper новой постройки (чешские бортовые номера "0486" и "0487"). На церемонии присутствовала министр обороны Чехии Яна Чернохова и чешское военное руководство.

Один из двух первых поступивших на вооружение ВВС Чехии американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper (чешский бортовой номер "0487"). Намешть-над-Ославой, 17.08.2023 (с) министерство обороны Чехии

Данные первые два вертолета АН-1Z новой постройки из четырех заказанных были доставлены в Чехию на 22-ю авиабазу на борту американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III 26 июля 2023 года. Официальная церемония передачи первого АН-1Z чешской стороне состоялась на заводе Bell Textron в Амарилло (штат Техас) 4 апреля. 17 августа на 22-ю авиабазу еще одним рейсом С-17А был доставлен третий поставленный Чехии вертолет АН-1Z (чешский бортовой номер "0488"), а также первый из восьми заказанных многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom (чешский бортовой номер "0490"). Поставка чешской стороне четвертого АН-1Z (чешский бортовой номер "0489") и второго UH-1Y намечена на середину сентября, а передача остальных шести UH-1Y должна быть произведена до конца года.

Напомним, что в декабре 2019 года Чехия заключила межправительственное соглашение с США о поставке ВВС Чехии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 12 вертолетов нового производства американской компании Bell Textron (в составе корпорации Textron) - четырех боевых AH-1Z Viper и восьми многоцелевых UH-1Y Venom. Стоимость соглашения составила 14,6 млрд чешских крон (650 млн долл, без учета НДС), при этом в поставку войдут также ракетное вооружение, наземный тренажер, различное имущество и запчасти, сервисная поддержка и обучение личного состава.

В апреле 2022 года министр обороны Чехии Яна Чернохова достигла договоренности с министерством обороны США о передаче безвозмездно из наличия американской морской пехоты чешской стороне еще шести вертолетов AH-1Z и двух вертолетова UH-1Y, с их ремонтом. При этом США полностью покроют все соответствующие расходы в счет военной помощи Чехии, в качестве компенсации за передачу Чехией вооружения и военной техники Украине.

В мае 2023 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Чехии по линии FMS из наличия шести вертолётов Bell AH-1Z Viper и двух Bell UH-1Y Venom, с их ремонтом и модернизацией. Общая стоимость предполагаемой поставки была обозначена до 650 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки, но без ракетного вооружения, однако конечная стоимость еще подлежит уточнению и, как заявлено, будет ниже.

Таким образом, Чехия суммарно получит 10 боевых вертолётов AH-1Z и 10 многоцелевых вертолётов UH-1Y. В 2017 году министерство национальной обороны Чехии определило планы приобретения всего 30-35 многоцелевых и боевых вертолетов для замены в чешских ВВС наличного парка вертолетов Ми-35, Ми-8 и Ми-17, состоящего на оснащении 22-й авиабазы.

Вертолет AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) является последней деривацией известного семейства американских боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra и имеет унифицированную с UH-1Y несущую систему. Производство AH-1Z осуществлялось компанией Bell c 2006 по 2022 годы для корпуса морской пехоты США, который получил суммарно 189 вертолетов этого типа. Чехия стала вторым иностранным получателем AH-1Z после Бахрейна, заказавшего 12 вертолетов в 2018 году и получившего их в 2022-2023 годах.

Ранее первым AH-1Z в количестве 12 единиц заказал Пакистан в 2015-2016 годах по линии FMS в счет американской военной помощи, однако изготовленные в 2017-2018 годах вертолеты AH-1Z для Пакистана так и не были ему поставлены ввиду решения правительства США в начале 2018 года приостановить военную помощь Пакистану, и эти вертолеты были переданы на хранение. В апреле 2022 года было выпущено уведомление DSCA о планируемой продаже 12 вертолетов AH-1Z Нигерии.

В марте 2023 года появились сообщения о предложении США поставить 12 вертолетов AH-1Z нового производства Словакии (вместе с 500 ракетами Hellfire II), при этом Словакия должна оплатить только 340 млн долл, а сами США за своей счет должны покрыть 660 млн долл стоимости поставки, а ЕС - еще 213 млн долл. На настоящее время статус этого предложения неясен.

Один из двух первых поступивших на вооружение ВВС Чехии американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper (чешский бортовой номер "0487"). Намешть-над-Ославой, 17.08.2023 (с) Jaroslav Vysoký / www.planes.cz

Церемония ввода в состав ВВС Чехии двух первых поступивших американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper. Намешть-над-Ославой, 17.08.2023 (с) министерство обороны Чехии

Доставка на 22-ю вертолетную авиационную базу военно-транспортным самолетом Boeing С-17А Globemaster III ВВС США третего поставленного Чехии боевого вертолета Bell АН-1Z Viper (чешский бортовой номер "0488"), а также первого из восьми заказанных многоцелевых вертолетов Bell UH-1Y Venom (чешский бортовой номер "0490"). Намешть-над-Ославой, 17.08.2023 (с) министерство обороны Чехии

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