"Самая короткая дорога на Москву". Зачем Киев стягивает войска к границе с Белоруссией

Полковник Ходаренок допустил вероятность нападения Украины на Белоруссию

В Белоруссии сообщили о том, что Украина стягивает к границам республики войска, оружие и военную технику. В Минске уже заявили, что способны предотвратить любые провокации, и допустили возможность применения ядерного оружия. Какие цели могут преследовать ВСУ и чем эта ситуация опасна для России, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

"Непонятная активность» на границе

29 июня в минобороны Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на границе и отметили, что фиксируют «ничем не обоснованную и пока непонятную активность» у своих границ.

По словам начальника генерального штаба ВС республики генерал-майора Павла Муравейко, в этой связи Минск вынужден перемещать на границу белорусские подразделения, «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать».

Есть данные о размещении вблизи границ страны (в частности, в Житомирской области) американских боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня, тяжелой дальнобойной артиллерии и другой техники. Поступают сведения об установке украинскими военными систем радиоэлектронной разведки, а также об оборудовании проходов в минно-взрывных заграждениях. ВСУ используют беспилотные летательные аппараты, которые периодически вторгаются в воздушное пространство Белоруссии.

Точки зрения на напряженность на границе Белоруссии с Украиной в российском и западном экспертном сообществе существенно расходятся.

К примеру, специалисты в РФ полагают, что пограничный кризис может повлечь за собой вооруженные провокации со стороны Киева. В то же время, по их мнению, на полномасштабные боевые действия на этом направлении у ВСУ просто не хватит сил.

Некоторые российские эксперты считают, что никакой второй фронт Украина открывать не будет. По их словам, вторгаясь на территорию Белоруссии, Киев полностью обнулит свою легитимность в глазах Запада и всего остального мира. При чем тут, правда, легитимность не совсем понятно.

В этих оценках, безусловно, присутствует логика. И в самом деле, у Вооруженных сил Украины в настоящее время множество проблем, связанных с проведением мобилизационных мероприятий, формированием новых частей и соединений, оснащением их вооружением и военной техникой, боеприпасами. Весьма остро в украинской армии стоит вопрос непосредственной авиационной поддержки войск ввиду малочисленности Воздушных сил и недостатка авиационных средств поражения. И этот список можно продолжать и продолжать.

Тем не менее вариант нападения Украины на Белоруссию до конца исключать нельзя. Вполне вероятно расширение вооруженных приграничных инцидентов и провокаций с последующей эскалацией до уровня крупномасштабной войны.

Расклад сил

По оценкам наблюдателей, в настоящее время на границе находятся 120 тыс. бойцов ВСУ. В свою очередь, численность Вооруженных сил Республики Беларусь (РБ) составляет почти 48 тыс. военнослужащих (в запасе - 289 тыс. чел.).

В сухопутных войсках ВС РБ находится 30,5 тыс. чел., 11,3 тыс. человек - в ВВС, 6,1 тыс. человек в силах специальных операций. По сути дела, ВС РБ существенно уступают по численности группировкам ВСУ. К тому же следует учесть, что украинская армия имеет двухлетний боевой опыт, а это имеет очень большое значение в ходе вооруженной борьбы.

По оценкам некоторых западных экспертов, международно-правовых оснований для вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Белоруссии вполне достаточно. При этом специалисты Запада подчеркивают, что использование Республики Беларусь в качестве плацдарма для нападения на другую страну (в данном случае Украину) превращает Минск в полноправного участника военных действий. И реакция Запада на вторжение ВСУ на территорию Белоруссии в этом плане наверняка будет благоприятной.

По оценке западных экспертов, серьезное и длительное сопротивление со стороны ВС РБ гипотетическому украинскому вторжению находится под большим вопросом. На стороне ВСУ - закаленные в двухлетних боях бойцы и офицеры, численное превосходство, материальная поддержка Запада. К тому же, по оценкам специалистов на Западе, запасы боеприпасов в Вооруженных силах Республики Беларусь находятся на минимально необходимом уровне в связи с тем, что значительные объемы средств поражения были в ходе СВО переданы российской армии.

Какая выгода для Киева

В случае проведения наступательной операции соединения ВСУ гипотетически могут (если рассматривать в качестве плацдарма в том числе Черниговскую область) выйти на российско-белорусскую границу и внезапно появиться у так называемых Смоленских ворот, то есть местности между Днепром и Западной Двиной, которая считается самой короткой дорогой на Москву.

В случае гипотетического вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Белоруссии Вооруженным силам России придется выполнять свои обязательства перед союзником и предпринимать масштабные перегруппировки войск в целях оказания необходимой военной помощи Минску и обороны своих собственных пограничных рубежей.

Каких-либо крупных соединений и объединений Вооруженных сил РФ на территории Республики Беларусь в настоящее время нет. Практически все они задействованы в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

Возникает вполне естественный вопрос - откуда взять полки, бригады и дивизии? Ведь не пошлешь же в бой против закаленной в боях украинской армии только что сформированные соединения из внутренних округов страны.

Для усиления соответствующих группировок Вооруженных сил РФ на угрожаемых направлениях в Белоруссии и доведения их до уровня, необходимого для срыва гипотетической наступательной операции ВСУ, возможно, ВС РФ придется ослабить натиск на Украину и перебросить часть войск из зоны СВО.

А это создаст благоприятные возможности для осуществления стратегического контрудара ВСУ.

Вместе с тем нельзя исключать, что активность частей и соединений ВСУ на белорусской границе является составной частью плана оперативно-стратегической маскировки, составленного в Киеве, и предполагающего введение противника в заблуждение относительно истинного состава, состояния и действий войск. И никакого вторжения на самом деле и не предполагается.

А подобными мероприятиями ВСУ намерены заставить усилить ВС РФ свои группировки в Белоруссии. И тем самым снизить интенсивность атак на важнейших направлениях в зоне СВО.

Чем ответит Белоруссия

Между тем активность ВСУ и усиление их боевого и численного состава на границе с Белоруссией серьезно встревожили военно-политическое руководство в Минске.

«Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе», - заявил президент Александр Лукашенко, выступая во время военного парада, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

По словам главы государства, как только в СМИ появилась информация о напряженной обстановке на границе с Украиной, стали поступать тысячи звонков от желающих защитить страну. Однако Лукашенко подчеркнул, что военные способны справиться с угрозами.

Источник изображения: president.gov.by

Президент Белоруссии заявил: «Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны. И у нас только один учитель - наша история. История победителей».

Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой сообщил, что Минск имеет ответ на любой сценарий развития ситуации на границе с Украиной. В свою очередь, начальник генерального штаба ВС страны генерал-майор Муравейко подчеркнул, что «Белоруссия может применить тактическое ядерное оружие при угрозе своему суверенитету».

Все эти высказывания означают только одно - в Минске серьезно относятся к складывающейся на границе обстановке.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок