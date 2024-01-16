"Пограничным конфликтом дело не закончится". Возможна ли война между НАТО и Россией?

Полковник Ходаренок: многие страны НАТО не готовы к войне с Россией

В НАТО готовятся к широкомасштабной наступательной операции ВС России на восточном фланге альянса, утверждает немецкая газета Bild. При этом издание опирается на секретный документ бундесвера. Возможна ли война между РФ и странами альянса, как она будет развиваться и насколько правдивы прогнозы таблоида, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По данным немецкой газеты, в секретном документе Минобороны Германии подробно излагает возможный «путь к конфликту» между Россией и НАТО. Действия РФ и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией будет размещение сотен тысяч солдат альянса на восточном фланге и неминуемое начало войны летом 2025 года.

Bild описала сценарий из документа, но по соображениям безопасности не отразила всю информацию о численности и передвижениях войск НАТО.

Этапы конфликта

Сценарий бундесвера (ВС ФРГ) «Оборона Альянса 2025» стартует в феврале 2024 года.

• Россия, согласно публикации, запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тыс. человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление на Украине, которое к июню отбрасывает ВСУ назад.

• Первоначально скрытая, а затем все более явная агрессия РФ против Запада начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Белоруссии.

• Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может последовать в октябре в случае переброски РФ войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе Сувалкского коридора (перешеек между Белоруссией и Калининградской областью, который проходит по границе Польши и Литвы и отделяет их от остальных членов НАТО) начнутся искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

• В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Москва при поддержке Минска повторяет на территории НАТО "вторжение" 2014 года на Украину. В мае 2025 года альянс принимает решение о мерах сдерживания, в «день Х» перебрасывает на восточный фланг 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера.

• Сценарий развития событий заканчивается через 30 дней после «дня Х». Вопрос, будет ли Россия сдержана НАТО, остается открытым.

В Минобороны ФРГ прокомментировали публикацию статьи так: "Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии".

Сбываются ли прогнозы Bild?

19 декабря 2023 года в этом же издании был изложен еще один сценарий изменения обстановки в зоне специальной военной операции. Тогда в Bild предполагали, что Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр.

Журналисты газеты полагали, что в 2024 году ВС РФ полностью возьмут под контроль территории ЛНР и ДНР и дойдут до реки Оскол в Харьковской области, затем возьмут под контроль Харьков и Днепр. Далее до конца 2026 года Владимир Путин, по версии Bild, намеревается полностью овладеть территориями Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, в газете считали, что ВС РФ будут продолжать боевые действия на Херсонском направлении, где российские части и соединения будут удерживать позиции по реке Днепр, не занимая сам город.

Менее чем через месяц Bild публикует новый сценарий военных действий, в общем-то радикально расходящийся с предыдущим. Возникает вопрос - чему верить и насколько оценки немецкой газеты на этот раз соотносятся с реальностью?

Также крайне сомнительно, чтобы в распоряжении издания оказались подлинные документы стратегического планирования из штаба Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, который дислоцируется в Монсе (Бельгия). Меры секретности, принятые при разработке и хранении подобных планов, полностью исключают любые утечки информации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о публикации таблоида, тоже обратил внимание на то, что газета "не гнушается публикации различных "уток".

Откуда у Bild информация

На чем же базируется материал Bild, и что находится в основе этой материала?

Вполне возможно (и этого нельзя исключать), что в распоряжении издания оказалась разработка одного из независимых аналитических центров, выполняющих работу по поручению Минобороны Германии и представившего в военное ведомство ФРГ свои соображения. В подобных докладах допускаются самые различные варианты развития военно-политической обстановки, порой даже весьма фантастические.

Возможен и другой вариант - в распоряжении газеты оказались разработки по какому-либо предстоящему учению бундесвера (например, стратегической командно-штабной тренировки). На подобных мероприятиях тоже отрабатываются разнообразные сценарии.

По завершению подобных учений и тренировок производится детальный разбор и делаются выводы - насколько боевой и численный состав вооруженных сил отвечает предъявляемым к ним требованиям, соответствуют ли имеющиеся запасы материальных средств длительному ведению вооруженного конфликта высокой напряженности, что надо сделать в сфере военно-промышленного комплекса, чтобы поставки вооружения и военной техники превышали возможные потери в ходе боевых действий.

Так что вполне возможно, что подобные наработки в бундесвере велись и часть из них стала известна журналистам Bild (все-таки сомнительно, чтобы подобные публикации издания были сугубо фантазиями редакционного коллектива).

Цель этих утечек - нагнать страху на общественность и принять кардинальные меры по улучшению ВС Германии и функционированию национального ВПК. Однако вряд ли все это имеет отношение к подлинным документам стратегического планирования, которые хранятся в сейфах за семью печатями и несколькими шифрзамками в Монсе.

Готово ли НАТО к войне с РФ?

Вооруженный конфликт на Украине показал, что многие страны НАТО (и Германия в том числе) не готовы к ведению конфликта высокой напряженности с применением только конвенциональных средств поражения (ни по боевому, ни по численному составу, ни по запасам вооружения и военной техники, ни по состоянию ВПК). Так что нельзя исключать, что одна из целей публикаций - сориентировать немецкое общественное мнение в нужном направлении и еще раз обратить внимание на состояние армии и флота.

Что касается гипотетического конфликта между Россией и НАТО, то он непременно выльется в третью мировую войну (в чем в настоящее время не заинтересована ни одна из сторон).

Он может быть по форме только одним - ракетно-ядерным. Тут дело искусственно вызванным «пограничным конфликтом» и «беспорядками с многочисленными жертвами» не закончится.

30 тыс. солдат бундесвера, которые планируется в ходе подобного вооруженного противоборства (согласно версии Bild), перебросить на восточный фланг Североатлантического альянса, выглядят на фоне обмена ракетно-ядерными ударами разве что комариным укусом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок