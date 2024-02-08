"Инициирует новый раздел страны". Польский генерал пригрозил отнять Калининград

Полковник Ходаренок: в случае войны РФ с НАТО Польша станет первоочередной целью

Экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область России «оккупированной территорией» и пригрозил, что в случае войны НАТО с Россией она будет ликвидирована. Об этом пишет Rzeczpospolita. Почему Польше не стоит критиковать результаты Второй мировой войны и чем грозит Варшаве нападение на Калининградскую область - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Если между НАТО и Россией произойдет вооруженный конфликт, полагает бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал-лейтенант Скшипчак, то «оккупированная» Москвой «Кёнигсбергская» область будет непременно ликвидирована. Генерал Войска Польского считает, что Вашингтон не допустит того, чтобы Москва продолжала управлять регионом и дислоцировала там части и соединения своих Вооруженных сил.

Для начала следует напомнить отважному польскому генералу, что в 1945 году Восточная Пруссия была разделена между Советским Союзом (Калининградская область вошла в состав Российской Федерации) и Польской Народной Республикой.

Если Вальдемар Скшипчак называет «Кёнигсбергскую» область «оккупированную» Москвой, то тогда, по логике генерала, 2/3 части территории Восточной Пруссии, переданные ПНР и сегодня именующиеся Варминьско-Мазурским воеводством, «оккупированы» Польшей.

В этом случае земли, «оккупированные» Варшавой, надо вернуть законному хозяину - Германии. То есть польский военачальник подвергает ревизии результаты Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей трех союзных держав - СССР, США и Великобритании, которая проходила 17 июля - 2 августа 1945 года. Иными словами, Вальдемар Скшипчак требует пересмотреть результаты Второй мировой войны.

Но в этом случае, кроме Варминьско-Мазурского воеводства, Польше надо вернуть Германии исконно немецкие земли к востоку от рек Одер и Нейсе (большая часть Померании, Восточного Бранденбурга и Силезии), включая Вольный город Данциг (ныне Гданьск). То есть Вроцлав должен превратиться в Бреслау, Щецин в Штеттин, Свиноуйсьце в Свинемюнде.

Если уж пересматривать результаты Второй мировой войны, то надо это делать в полном объеме. И тогда война будет не между Россией и НАТО, а Польши с Литвой (Вильно придется возвращать Варшаве) и Белоруссией (западные районы страны). Можно только представить реакцию белорусского батьки на подобные польские предложения. А Украине придется в этом случае возвращать Польше Галицию и город Львов. А это опять война - теперь уже между Киевом и Варшавой. Все-таки польскому генералу надо хотя бы немного думать, прежде чем озвучивать подобные предложения.

По сути дела, экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак своими словами инициирует Четвертый раздел Польши.

Если же между НАТО и Россией произойдет вооруженный конфликт, то польский военачальник, который полагает, что "у России нет потенциала для проведения военной операции против члена НАТО", должен непременно иметь в виду, что эта война будет иметь исключительно ракетно-ядерный характер (и никакого другого). И территория Польши в этом случае Москвой будет рассматриваться как объект первоочередного удара.

Только одного пуска ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» с ядерными боевыми частями 152-й гвардейской ракетной Брестско-Варшавской, ордена Ленина, Краснознаменной ордена Кутузова бригады (пункт постоянного базирования - город Черняховск Калининградской области) хватит для того, чтобы снести с лица земли половину Польши. Похоже, именно этого просто жаждет генерал Вальдемар Скшипчак.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок