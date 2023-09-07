Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США

Полковник Ходаренок считает, что Армения может обменять Карабах на членство в НАТО
В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США учения Eagle Partner 2023. Среди целей мероприятия - повышение оперативной совместимости войск в рамках миротворческих миссий НАТО. Почему Ереван взял резкий курс на Запад и насколько реально, что Армения станет новым членом НАТО, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Планируется, что в рамках учений Eagle Partner 2023 будут отработаны «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Среди других целей этого мероприятия - повышение готовности вооруженных сил Армении к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».
Тут важнее другое - знаковость этого события.
В течение последнего времени упорно складывается впечатление, что официальный Ереван окончательно решил разменять Нагорный Карабах на потенциальное членство в Североатлантическом альянсе, то есть передать спорную территорию Азербайджану и взамен получить статус государства-участника НАТО. Иными словами, теперь генеральная внешнеполитическая линия Армении ведет эту страну только на Запад.
Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян в интервью РИА Новости сказал, что в данном случае прозападные силы считают, что сбалансировать систему безопасности Армении должны резкий дрейф в сторону Запада и нормализация отношений с Турцией любой ценой.
К этому следует добавить, что ни военным, и никаким другим путем проблему Нагорного Карабаха Армения в настоящее время решить не может, причем более или менее благоприятных условий для этого не сложится и в исторически обозримый срок. Еревану здесь противостоит Баку в союзе с Анкарой, многократно превосходящие Армению как по своему военно-экономическому потенциалу, так по народонаселению. Кроме восклицаний и заклинаний, в Ереване ничего не могут противопоставить этому блоку, который в ближайшее время будет только усиливаться и диктовать обстановку в закавказском регионе.
Так что, похоже, политическое и военное руководство Армении под вопросом Нагорного Карабаха решило подвести окончательную черту и действовать по формуле «мир, безопасность и членство в НАТО в обмен на спорную территорию».
На это указывают следующие факты.
Во-первых, как сообщает портал EADaily, в конце мая текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с жителями Лачинского района, пригрозил Нагорному Карабаху «событиями», которые «теперь будут развиваться по-другому». Он потребовал роспуска парламента и отставки всех министров непризнанной республики, указав, что «только так они смогут получить амнистию». При этом Алиев заявил, что третьего предложения представителям карабахцев о встрече для обсуждения вопроса «реинтеграции» не будет.
Во-вторых, в январе Армения отказалась принять на своей территории запланированные учения с ОДКБ «Нерушимое братство - 2023». В них должны были принять участие подразделения российской армии и других государств - участниц блока. А в августе Ереван решил не участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте.
В-третьих, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности. Он отметил, что архитектура безопасности была почти на 100% ориентирована на Москву, в том числе в вопросах покупки вооружений. «Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», - пояснил Пашинян. Он предположил, что Москва отдаляется от Южного Кавказа, «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».
Наконец, Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах. Распоряжения о назначении нового постпреда пока нет. Премьер-министр Никол Пашинян ранее допускал выход из организации.
Помимо всего прочего, 1 сентября правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда, после чего ордера МУС станут обязательными к исполнению на территории Армении. В том числе и ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный МУС в марте.
К тому же, премьер-министр Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих задач в Карабахе. «Фактически Лачинский коридор должен был находиться под контролем российских миротворческих войск. Есть две причины, почему это не так. Либо РФ не в состоянии сохранить контроль, либо не хочет. Я думаю, местами не хотят, местами не могут», - сказал он.
С Нагорным Карабахом ситуация, скорее всего, будет развиваться по следующему сценарию - или армянское население этого региона без всяких оговорок принимает азербайджанское гражданство, или релоцируется на территорию Армении («примите гражданство или уезжайте», - говорил по этому поводу Ильхам Алиев). Все остальные способы погасить этот замороженный конфликт выглядят в настоящее время просто нереальными.
Достаточно в этом плане вспомнить слова президента Азербайджана Алиева после подписания трехстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года: «В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нет статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана».
А в НАТО уже ведутся разговоры о том, чтобы пригласить Ереван к вступлению в Североатлантический альянс. Словом, процесс переориентации Армении на евроатлантические структуры запущен, и он стремительно набирает обороты. О чем лишний раз и говорят учения Eagle Partner 2023.
Вполне возможно, что такая же формула - «мир и членство в НАТО в обмен на территории» - будет предложена Украине. Во всяком случае, эти идеи представителями Североатлантического альянса уже озвучивались и сегодня продолжают витать в воздухе.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок