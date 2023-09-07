Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США

Полковник Ходаренок считает, что Армения может обменять Карабах на членство в НАТО

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США учения Eagle Partner 2023. Среди целей мероприятия - повышение оперативной совместимости войск в рамках миротворческих миссий НАТО. Почему Ереван взял резкий курс на Запад и насколько реально, что Армения станет новым членом НАТО, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Планируется, что в рамках учений Eagle Partner 2023 будут отработаны «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Среди других целей этого мероприятия - повышение готовности вооруженных сил Армении к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Сами по себе учения Eagle Partner 2023 не характеризуются ни значительным количеством привлеченных войск, сил и средств, ни размахом их проведения.

Тут важнее другое - знаковость этого события.

В течение последнего времени упорно складывается впечатление, что официальный Ереван окончательно решил разменять Нагорный Карабах на потенциальное членство в Североатлантическом альянсе, то есть передать спорную территорию Азербайджану и взамен получить статус государства-участника НАТО. Иными словами, теперь генеральная внешнеполитическая линия Армении ведет эту страну только на Запад.

Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян в интервью РИА Новости сказал, что в данном случае прозападные силы считают, что сбалансировать систему безопасности Армении должны резкий дрейф в сторону Запада и нормализация отношений с Турцией любой ценой.

К этому следует добавить, что ни военным, и никаким другим путем проблему Нагорного Карабаха Армения в настоящее время решить не может, причем более или менее благоприятных условий для этого не сложится и в исторически обозримый срок. Еревану здесь противостоит Баку в союзе с Анкарой, многократно превосходящие Армению как по своему военно-экономическому потенциалу, так по народонаселению. Кроме восклицаний и заклинаний, в Ереване ничего не могут противопоставить этому блоку, который в ближайшее время будет только усиливаться и диктовать обстановку в закавказском регионе.

Так что, похоже, политическое и военное руководство Армении под вопросом Нагорного Карабаха решило подвести окончательную черту и действовать по формуле «мир, безопасность и членство в НАТО в обмен на спорную территорию».

На это указывают следующие факты.

Во-первых, как сообщает портал EADaily, в конце мая текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с жителями Лачинского района, пригрозил Нагорному Карабаху «событиями», которые «теперь будут развиваться по-другому». Он потребовал роспуска парламента и отставки всех министров непризнанной республики, указав, что «только так они смогут получить амнистию». При этом Алиев заявил, что третьего предложения представителям карабахцев о встрече для обсуждения вопроса «реинтеграции» не будет.

Во-вторых, в январе Армения отказалась принять на своей территории запланированные учения с ОДКБ «Нерушимое братство - 2023». В них должны были принять участие подразделения российской армии и других государств - участниц блока. А в августе Ереван решил не участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте.

В-третьих, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности. Он отметил, что архитектура безопасности была почти на 100% ориентирована на Москву, в том числе в вопросах покупки вооружений. «Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», - пояснил Пашинян. Он предположил, что Москва отдаляется от Южного Кавказа, «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

Наконец, Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах. Распоряжения о назначении нового постпреда пока нет. Премьер-министр Никол Пашинян ранее допускал выход из организации.

Помимо всего прочего, 1 сентября правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда, после чего ордера МУС станут обязательными к исполнению на территории Армении. В том числе и ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный МУС в марте.

К тому же, премьер-министр Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих задач в Карабахе. «Фактически Лачинский коридор должен был находиться под контролем российских миротворческих войск. Есть две причины, почему это не так. Либо РФ не в состоянии сохранить контроль, либо не хочет. Я думаю, местами не хотят, местами не могут», - сказал он.

Таким образом, суммируя, можно сказать следующее - вопрос членства Армении в ОДКБ, похоже, предрешен. Да и в СНГ тоже.

С Нагорным Карабахом ситуация, скорее всего, будет развиваться по следующему сценарию - или армянское население этого региона без всяких оговорок принимает азербайджанское гражданство, или релоцируется на территорию Армении («примите гражданство или уезжайте», - говорил по этому поводу Ильхам Алиев). Все остальные способы погасить этот замороженный конфликт выглядят в настоящее время просто нереальными.

Достаточно в этом плане вспомнить слова президента Азербайджана Алиева после подписания трехстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года: «В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нет статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана».

А в НАТО уже ведутся разговоры о том, чтобы пригласить Ереван к вступлению в Североатлантический альянс. Словом, процесс переориентации Армении на евроатлантические структуры запущен, и он стремительно набирает обороты. О чем лишний раз и говорят учения Eagle Partner 2023.

Вполне возможно, что такая же формула - «мир и членство в НАТО в обмен на территории» - будет предложена Украине. Во всяком случае, эти идеи представителями Североатлантического альянса уже озвучивались и сегодня продолжают витать в воздухе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок