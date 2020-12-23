Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной.

ЦАМТО, 22 декабря. Как уже сообщалось, 21 декабря в Национальном центре управления обороной РФ состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства обороны, в ходе которого были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил в 2020 году и определены задачи на очередной период.

Перед участниками Коллегии выступил Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин.

"Сегодня на расширенном заседании коллегии нам по традиции предстоит проанализировать итоги работы Министерства обороны в 2020 году, определить приоритеты по дальнейшему развитию Вооруженных Сил", – заявил он, открывая заседание.

Президент отметил, что уходящий год для всех выдался тяжелым. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, что само время требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. К сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности.

"И хочу сразу подчеркнуть, что в этой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи выполнялись Министерством обороны, частями и подразделениями Армии и Флота профессионально и эффективно. Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учебе, об организации призыва на военную службу и, конечно, это главная, ключевая задача, о перевооружении войск", – сказал Владимир Путин.

Полный текст выступления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации размещен на сайте Кремля.

С докладом на заседании Коллегии выступил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Ниже представлены основные тезисы выступления Сергея Шойгу в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем.

НАТО рассматривает Россию главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ.

США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии.

На 15%, по сравнению с прошлым годом, возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ.

Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.

Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России.

Только в августе – сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей – носителей высокоточного оружия.

Мы внимательно отслеживали эти учения, принимали зеркальные меры.

Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. В РВСН более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению.

Дальней авиацией успешно решаются задачи воздушного патрулирования. В текущем году осуществлено 50 полетов стратегических ракетоносцев по установленным маршрутам.

Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана.

Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 86%.

В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы "Ярс".

Продолжается перевооружение первого полка на ракетный комплекс с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард".

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными ракетоносцами Ту-95МС.

В состав ВМФ принят головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава" с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны.

Для ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" создана современная инфраструктура. В этом году в интересах РВСН построено свыше 950 зданий и сооружений.

В Сухопутные войска поставлено более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. единиц автомобильной техники.

Сформированы новая мотострелковая дивизия, ракетная и артиллерийская бригады.

В Воздушно-космических силах сформировано 13 воинских частей, в том числе военно-транспортный авиационный полк и зенитный ракетный полк.

Поставлено 147 летательных аппаратов, более 150 образцов техники ПВО, включая четыре зенитные ракетные системы С-400 и 24 боевые машины "Панцирь-С".

В целях развития аэродромной сети Вооруженных Сил реконструированы взлетно-посадочные полосы на 14 аэродромах, построено свыше 270 зданий и сооружений.

В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Иноходец" и "Форпост".

Нарастили боевые возможности Единой космической системы.

В мае текущего года запущен четвертый космический аппарат "Купол". Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС.

Реконструированы стартовый комплекс для ракет "Союз-2" и монтажно-испытательный комплекс для ракет – носителей тяжелого класса.

Успешно осуществлен испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с массогабаритным макетом космического аппарата.

Военно-Морской Флот получил две современные подводные лодки, 7 надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения.

По количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" вышли в этом году на показатель 74% от потребности.

В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада.

Реконструирован штаб Черноморского флота с глубокой модернизацией систем управления.

В Махачкале введены в эксплуатацию объекты военной инфраструктуры Каспийской флотилии, в том числе причальный фронт.

В ее основном пункте базирования – Каспийске – завершена отсыпка Северного и Южного молов протяженностью около трех км.

Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным Главнокомандующим в майском Указе 2012 года, выполнена.

Уровень современности в Вооруженных Силах составляет 70,1%.

В целях его дальнейшего повышения Министерством обороны ведется работа по совершенствованию методов ценообразования.

Это позволило исключить необоснованный рост стоимости государственных контрактов в 2018–2020 годах, сохранить в объемах ГПВ 551 млрд. рублей и направить эти средства на переоснащение войск.

Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств на строительство кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолетов.

В настоящее время ведется строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны, еще на шесть будут заключены государственные контракты в следующем году.

Всего с учетом действующих госконтрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.

По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолета Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц.

Спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%.

В перспективе предусматривается выйти на заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений.

За счет них предприятия ОПК смогут уверенно планировать свою работу на семь лет вперед, закупать необходимые материалы и эффективно вести хозяйственную деятельность.

В начале следующего года заключим долгосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности, чем увеличим их количество в два раза.

Подробно об этом доложим на совещаниях под Вашим руководством в Сочи.

Заканчивая тему перевооружения, хотел бы подчеркнуть, что наши Вооруженные Силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира.

По уровню современности мы выше аналогичных показателей вооруженных сил многих государств. При этом по затратам на оборону в текущем году Россия переместилась с восьмого на девятое место.

Перевооружение армии и флота осуществлялось в условиях ограничительных мер. При этом возникла угроза невыполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК. В разгар пандемии 2 млн. 300 тыс. специалистов находились на самоизоляции. Большинство предприятий прекратили работу.

И только вмешательство Верховного Главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объемов выпуска оборонной продукции.

Созданная в Министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения ГОЗ предприятиями ОПК.

Своевременная корректировка жестких мер самоизоляции позволила не только сохранить темпы исполнения ГОЗ, но и выполнить социальные обязательства перед трудовыми коллективами и бюджетной системой.

В рамках помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за 9 месяцев в 23 субъектах страны возведены 30 многофункциональных медицинских центров общей площадью более 200 тыс. кв. метров. Они оснащены самым современным оборудованием.

Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в Вооруженных Силах на 100 тыс. человек на 37% ниже, чем по стране.

Для этого с апреля в 2,5 раза увеличено число лабораторий ПЦР-исследований и в семь раз – количество тестов в сутки. Этим закрыли потребности в тестировании военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил.

Время получения результатов анализов сокращено с двух дней в апреле до четырех часов в июне.

Для стационарного лечения в военных госпиталях развернуто свыше 8 тыс. койко-мест, половина из которых используется в интересах населения. С начала пандемии медицинская помощь оказана более 13 тыс. гражданских пациентов.

Кроме того, меры социальной поддержки получили около 5 тыс. ветеранов, а также многодетные семьи военнослужащих и потерявшие кормильца.

В целях ранней диагностики коронавируса количество томографов увеличено в восемь раз, что позволяет проводить исследования в день обращения без сбоев и очередей.

В настоящее время в Вооруженных Силах активно ведется массовая вакцинация.

В военно-учебных заведениях введен жесткий карантин. Образовательные организации работают в плановом режиме с использованием электронной обучающей среды. Благодаря этому обучение не прерывалось.

Во время пандемии свою эффективность показала телемедицина. Количество удаленных консультаций увеличилось в пять раз.

Санитарной авиацией Министерства обороны в течение года выполнен 191 рейс и эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты принял участие в разработке вакцины "Спутник-V". На базе лечебных учреждений Министерства обороны проведено ее испытание.

Отмечу, что данный институт – единственная в России исследовательская организация, сертифицированная ОЗХО. При этом его экспериментальная база не обновлялась с 1992 года.

Благодарны за Вашу, Владимир Владимирович, поддержку предложений о создании в 48-м ЦНИИ современного лабораторно-экспериментального комплекса.

Это позволит участвовать в международных расследованиях по направлениям деятельности института, а также создавать перспективные вакцины и лекарственные препараты.

В настоящее время Правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели.

В Вооруженных Силах, как и в целом по стране, высокий уровень онкологических заболеваний.

В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Н.Н. Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тыс. силовиков и членов их семей, а достойного медицинского учреждения нет.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу Вас поддержать совместную инициативу силовых ведомств по созданию указанных объектов.

Вооруженные Силы в условиях пандемии полностью сохранили высокую боеспособность и выполнили все плановые мероприятия.

Весомый вклад в подготовку личного состава внесли внезапные комплексные проверки боевой готовности войск, проводимые постоянно в течение семи лет.

В этом году их было две, но более масштабные, чем ранее. В результате проверены все военные округа, Северный флот, виды и рода войск Вооруженных Сил.

За год в Вооруженных Силах проведено свыше 18,5 тыс. мероприятий подготовки различного уровня. На 5% повысилась интенсивность межвидовой подготовки и на 6% – двусторонних учений.

Высокий интерес зарубежных стран сохранился к Армейским международным играм. В этом году они проходили на территории пяти государств.

Всего приняло участие более 3,3 тыс. военнослужащих из 32 государств. Конкурсы Армейских игр посетило свыше 1 млн. 200 тыс. человек.

Главным мероприятием боевой учебы стало стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020". Оно показало высокий уровень подготовки органов военного управления стратегического и оперативного уровней, способность группировок войск надежно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах.

Военно-Морским Флотом проведено масштабное межвидовое учение "Океанский щит".

Созданная группировка продемонстрировала способность эффективно выполнять задачи по защите наших национальных интересов в акваториях трех океанов и 9 морей, включая Северный морской путь.

Кораблями и судами Военно-Морского Флота выполнено 140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана, осуществлено 122 визита и деловых захода в порты 28 иностранных государств.

Успешно проведены международные учения "Славянское братство", "Мост дружбы", "Селенга" и "Дружба". В рамках ОДКБ приняли участие в специальном учении по материально-техническому обеспечению "Эшелон" и в КШУ с Миротворческими силами "Нерушимое братство".

Продолжаем формировать профессиональную армию. По окончании вузов в войска направлено 13 тыс. офицеров-выпускников.

Уровень укомплектованности офицерских должностей составляет более 96%.

Растет количество контрактников во всех видах и родах войск Вооруженных Сил. По численности они почти в 2 раза превышают призывников.

Плановая поставка нового вооружения и военной техники определяет потребность в контрактниках по ряду специальностей.

Уже сегодня дефицит в них составляет 6% от расчетно-необходимой численности.

К исходу 2022 года он может вырасти до 14% при отсутствии надлежащего финансирования.

Данный вопрос прорабатывается Правительством Российской Федерации.

Набор курсантов в военные вузы из-за пандемии проведен специальными выездными группами по регионам их проживания.

Слушателей в академии отбирали с использованием видео-конференц-связи без отрыва от исполнения служебных обязанностей и боевой службы.

Всего зачислено свыше 12 тыс. курсантов и более 1000 слушателей.

В текущем году первых воспитанников встретил филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Тем самым мы завершили создание сети нахимовских училищ на всех флотах.

Суворовцы Тверского и Северо-Кавказского училищ приступили к занятиям на новых фондах, полностью оснащенных самой современной и технологичной учебно-материальной базой.

Военно-научный потенциал Вооруженных Сил повышают военнослужащие 17 научных рот. Ими получены 14 патентов на изобретения, разработаны 84 рационализаторских предложения и 44 прикладные математические модели.

Совместно с руководителями субъектов Российской Федерации продолжено решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей. <…>

Министерство обороны продолжает планомерное развитие военной и социальной инфраструктуры в Арктической зоне.

За последние два года введено в эксплуатацию свыше 360 зданий и сооружений общей площадью более 413 тыс. квадратных метров.

На о.Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80 градусе северной широты. Всего он насчитывает 334 здания и сооружения.

Взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 километров. Введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка в Тикси для 300 военнослужащих соединения ПВО.

Продолжены мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктике. За год собрано 2830 тонн металлолома.

Полностью завершены работы по очистке на мысе Марре-Сале, острове Кильдин и территории национального парка "Шантарские острова". Всего с начала данных работ собрано 26 тыс. тонн металлолома, более 20 тыс. тонн вывезено.

Министерством обороны и Русским географическим обществом проведено 12 совместных экспедиций. В ходе самой масштабной из них – "Арктические архипелаги" – исследованы экология региона и морское дно Северного Ледовитого океана.

Совместно с компаниями "Газпромнефть" и "Роснефть" продолжается строительство шести топливозаправочных комплексов на военных аэродромах. Всего с начала реализации инвестиционных проектов построено 14 ТЗК.

Совместно с компанией "НОВАТЭК" котельные переводятся на сжиженный газ. До 2025 года их будет более 1000, что позволит сократить расходы на потребление котельного топлива на 15%.

Подразделениями МТО построены и полгода эксплуатируются 819 км полевого магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крымского полуострова. Уже подано более 6 млн. кубометров воды.

В текущем году для Севастополя завершили строительство водовода и гидротехнических сооружений, позволяющих ежесуточно подавать 15 тыс. кубометров воды.

С 1 марта следующего года объем ежесуточной подачи воды еще увеличится на 50 тысяч кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры.

С 10 ноября в соответствии с трехсторонними договоренностями российским воинским контингентом успешно проводится миротворческая операция на территории Нагорного Карабаха.

В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах.

На сегодняшний день не допущено ни одного серьезного инцидента.

Открыто и поддерживается безопасное движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору.

Под руководством российских миротворцев произведен обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу "всех на всех".

Также организован обмен телами погибших.

Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью.

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тыс. беженцев.

Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тыс. взрывоопасных предметов.

Для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка общей емкостью 330 человек.

До 1 апреля следующего года развернем 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта.

Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии.

Совместно с турецкими военнослужащими осуществляется патрулирование по дорожным маршрутам на северо-востоке Сирии, а также тесное взаимодействие в Идлибской зоне деэскалации.

При содействии российского воинского контингента организовано движение гражданского автотранспорта по трассе М-4 на севере Сирии. С 25 мая российская военная полиция сопроводила около 35 тыс. автомобилей и более 66 тыс. человек.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели свыше 2,5 тыс. гуманитарных акций.

Обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии ООН.

Военные медики оказали помощь свыше 130 тыс. мирных жителей.

Благодаря эффективной работе межведомственных координационных штабов России и Сирии в места довоенного проживания вернулось более 2 млн. сирийских граждан.

При активном участии Министерства обороны в Дамаске проведена Международная конференция по возвращению беженцев. Она способствовала активизации процесса возвращения беженцев и оказания им гуманитарного содействия. Расширился круг стран, желающих помочь сирийскому правительству.

Совершенствуется военная и социальная инфраструктура на наших базах в Сирии.

На аэродроме Хмеймим для всех боевых самолетов возведены укрытия. В этом году построены еще девять таких сооружений для вертолетов.

В пункте МТО ВМФ в Тартусе проведены реконструкция и модернизация казарменно-жилищного фонда и материально-технической базы.

Международное военное сотрудничество в этом году охватывало 96 стран.

В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнерами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьянма.

Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС.

Выполнили все Ваши поручения по оказанию помощи населению шести иностранных государств в борьбе с пандемией.

В текущем году под российским председательством проведено первое в истории Совместное заседание министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ.

Это новая авторитетная переговорная площадка для обсуждения и решения актуальных проблем национальной безопасности.

Ежегодное проведение форума "Армия" укрепляет международное военно-техническое сотрудничество.

Его гостями и участниками стали делегации из 92 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1 млн. 400 тыс. человек.

На полях форума субъектами ВТС заключены экспортные контракты на поставку военной продукции инозаказчикам на сумму более 380 млн. долл. и подписан ряд международных соглашений.

Кроме того, заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями ОПК на сумму более 1 трлн. 160 млрд. руб.

Командующие и командиры совместно с военно-политическими органами поддерживали высокий уровень морально-психологического и морально-политического состояния войск и их готовность к выполнению боевых задач в любых условиях обстановки.

В год 75-летия Победы Министерством обороны реализованы крупные патриотические и культурные проекты.<…>

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Все задачи, определенные на 2020 год, Вооруженными Силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

Завершена разработка Плана обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы. Он Вами утвержден.

Реализация всех заключенных контрактов обеспечила поставку более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним.

Уровень выполнения заданий ГОЗ составил: по закупкам – 99,8%, по ремонту и модернизации – 99,7%.

Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%.

Введено в эксплуатацию 3,2 тыс. зданий и сооружений. При этом военно-строительный комплекс реализовывал масштабные инфраструктурные проекты в течение 4-7 месяцев.

В 2020 году общий объем переданных пользователям капитальных вложений составил свыше 275 млрд. руб., что почти в два раза превышает показатель прошлого года – тем самым значительно снижен объем незавершенного строительства.

Проблемные вопросы и пути их решения учтены в Плане деятельности Минобороны на 2019-2025 годы.

В 2021 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач.

По перевооружению.

Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". За счет дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, выйти на уровень современности стратегических ядерных сил 88,3%.

Завершить строительство для комплексов "Ярс" и "Авангард" инфраструктуры в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.

Обустроить в районе поселка Северо-Енисейский испытательный полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса "Сармат".

Приступить к государственным испытаниям модернизированного самолета Ту-160.

Принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта "Борей-А" – "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", оснащенные баллистическими ракетами "Булава".

По силам общего назначения.

Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более пятисот современных боевых бронированных машин. Сформировать зенитную ракетную бригаду в Южном военном округе.

Поставить в Воздушно-космические силы и морскую авиацию ВМФ более ста новых и модернизированных летательных аппаратов.

Завершить строительство радиолокационной станции высокой заводской готовности в Воркуте и поставить ее на опытное боевое дежурство.

Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее.

Принять в состав Военно-Морского Флота четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения.

Подготовить и провести с вооруженными силами России и Белоруссии совместное стратегическое учение "Запад-2021".

Провести Международный военно-технический форум "Армия-2021".

Открыть Омский кадетский военный корпус на новых фондах.

Ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений синхронно с поставками новых образцов вооружения и техники, исходя из доводимых бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В соответствии с Вашими поручениями в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных Сил и повышение их качественного состояния".