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Интерфакс-АВН

Белый дом объявил об очередном транше военной помощи Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - США предоставят Украине пакет военной помощи, в который, в частности, войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артснаряды, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена объявляет о новом значительном пакете помощи Украине", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

"Он включает в себя ракеты для систем ПВО Украины, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и другой крайне необходимый потенциал", - пояснила Жан-Пьер.

Пакет помощи также включает финансирование, "которое Минобороны будет использовать для закупки ракет для ЗРК Patriot и NASAMS".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это седьмой пакет помощи Украине в области безопасности, предоставленный с апреля.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
NASAMS
Patriot ЗРК
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