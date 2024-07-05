Белый дом объявил об очередном транше военной помощи Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - США предоставят Украине пакет военной помощи, в который, в частности, войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артснаряды, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация Байдена объявляет о новом значительном пакете помощи Украине", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

"Он включает в себя ракеты для систем ПВО Украины, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и другой крайне необходимый потенциал", - пояснила Жан-Пьер.

Пакет помощи также включает финансирование, "которое Минобороны будет использовать для закупки ракет для ЗРК Patriot и NASAMS".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это седьмой пакет помощи Украине в области безопасности, предоставленный с апреля.