Asharq Al-Awsat: западные истребители не помогут ВСУ развить успех на фронте

Великобритания переступает "красные линии", соглашаясь передать Киеву истребители, пишет Asharq Al-Awsat. Однако боевые самолеты не помогут Украине на поле боя: ВСУ потребуется время, чтобы научиться их применять. Более того, количество российской техники намного превышает объемы западных поставок.

На прошлой неделе Владимир Зеленский нанес неожиданный визит в Лондон, в ходе которого ему пообещали предоставить дополнительную военную помощь и обучить украинских пилотов использованию западных боевых самолетов. Таким образом, Великобритания станет первой страной НАТО, переступившей "красные линии". Обучение пилотов на авиасимуляторах может начаться уже сейчас. Это не только менее затратно, но и подготавливает их к практике, хотя бы в психологическом плане, а также сокращает время, если Запад все же решит предоставить Украине истребители. Великобритания пошла на это по собственной инициативе или с предварительного одобрения Америки? Что она делает в рамках распределения ролей с Вашингтоном? Разве не она первой приняла решение о поставках танков Challenger на Украину? Вас тогда не возмутило решение Запада о передаче Киеву танков, особенно немецких и американских? Разве танки не были "красной линией"? Но разделение ролей имеет серьезные последствия. В настоящее время конфликт идет на российской территории (учитывая указ Владимира Путина о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона).

В Москве уверены: украинский кризис — это борьба против нацизма. А ведь когда-то Украина вместе с Красной Армией и сама боролась против него. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на концерте в Волгограде по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве.

Западная боевая авиация

Украина уже получила полевую артиллерию, которую запрашивала у Запада. Ей были предоставлены пусковые установки HIMARS с ракетами с дальностью действия более 80 километров и бомбами GLSMB с радиусом поражения 250 километров. Киев запросил у Запада современные тяжелые танки, а также боевые машины пехоты (БМП), бронеавтомобили и бронетранспортеры (БТР), которые в итоге ей были предоставлены. Она также получила норвежские ЗРК NASAMS, немецкие ПВО IRIS-T и американские Patriot. Чего ей еще не хватает?

Ответ — боевой авиации. Однако западные эксперты считают, что истребители бесполезны, и тому есть ряд причин.

— Ракеты с дальностью действия от 80 до 150 километров делают то же самое, что и истребители, но сразу же и с меньшими затратами. Если к ним добавить передовые системы ПВО, то в западных боевых самолетах и вовсе не будет никакой надобности.

— Обучение американских пилотов (не с нуля) на F-16 требует более шести недель.

— На вооружении российской армии стоят 1500 боевых самолетов, и с таким количеством невозможно достичь баланса.

— Российские силы наносят удары не только с помощью боевых самолетов. Значит, для борьбы с ними украинско-западная авиация должна будет войти в воздушное пространство России. Пока это все еще американская «красная линия». Следует также помнить о российских зенитно-ракетных комплексах С-300 и С-400, размещенных на границе с Украиной.

— Каждый истребитель F-16 требует на один час полета около 16 часов технического обслуживания, а для обучения обслуживающего персонала требуется пять учебных курсов продолжительностью 18 месяцев. Напомним, что для каждого самолета F-16 требуется 25 специалистов по обслуживанию.

Так почему же Лондон пообещал Киеву эти боевые самолеты? И почему так скоро начнется подготовка украинских пилотов? Означает ли это попытку сдержать Россию? Является ли это обещание подготовкой к «плохому сценарию» на Украине? Добьется ли российская армия еще большего прогресса по всей линии фронта? Поживем — увидим. Необходимо готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.