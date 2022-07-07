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Военное обозрение

Испанская пресса: Украина останется без американских зенитных комплексов Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Украина останется без американских зенитных комплексов Patriot несмотря на настойчивые просьбы Зеленского. Как пишет испанская газета La Vanguardia, США не намерены провоцировать Россию поставками высокотехнологичного вооружения.

Запад и дальше будет помогать Украине, поставляя ей различное оружие, технику и боеприпасы, но имеется ряд вооружений, который никогда не будет поставлен Киеву. Негласный договор об этом заключен между странами НАТО и их союзниками.

По версии издания, американский ЗРК Patriot как раз относится к такому оружию и никогда не будет передан украинской армии. Во-первых, обслуживание комплекса требует высококвалифицированных специалистов, а во-вторых, он может попасть в руки российских военных. К тому же передачу такого ЗРК Москва может воспринять как прямое вмешательство США в конфликт.

То же самое относится и к израильской системе ПРО "Железный купол". Несмотря на то, что Зеленский пытался уговорить Тель-Авив поставить комплекс, намекая на свое происхождение и заявляя о дружбе евреев с украинцами, сделать это ему не удалось. Израиль решил, что гуманитарной помощи для Украины вполне достаточно, ее даже можно увеличить, но оружие останется на складах армии обороны Израиля.

Ранее США объявили, что в новый пакет военной помощи войдут норвежские ЗРК малой и средней дальности NASAMS. По-видимому, по мнению американцев, они к высокотехнологичному оружию не относятся, так же как РСЗО HIMARS, MLRS, САУ CAESAR и другое вооружение, с помощью которого Киев наносит удары по городам России и Донбасса, убивая мирных жителей.

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Страны
Израиль
Испания
Россия
США
Украина
Продукция
CAESAR САУ
HIMARS
NASAMS
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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