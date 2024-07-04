Войти
ИноСМИ

Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)

278
1
+1
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

CNN: вступление в ШОС Белоруссии – шаг к превращению блока в противовес Западу

ШОС вновь расширяет свой состав, сообщает CNN. В ряды организации вступает Белоруссия – стойкая союзница России. Объединение станет на шаг ближе к тому, чтобы превратиться из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам во главе с США.

Гонконг — Ведомый Китаем и Россией клуб евразийских стран, предназначенный для продвижения концепции альтернативного мирового порядка, на этой неделе вновь расширит свой состав. На сей раз в его ряды вступит стойкая союзница России, которая открыто поддерживает ее военную операцию на Украине.

Принятие Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества, которое должно состояться на ежегодном саммите в столице Казахстана Астане, станет очередным шагом Пекина и Москвы по превращению этого объединения из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам, возглавляемым США и их союзниками.

Белоруссия, оказавшая России помощь в начале военной операции на Украине в 2022 году, станет еще одним авторитарным членом этого клуба после Ирана, который оформил свое полноправное членство в прошлом году.

Китайский руководитель Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин прибыли в Астану на саммит, который начинает свою работу в среду. Там состоится их вторая встреча за этот год. Индийский премьер-министр Нарендра Моди, возглавляющий крупнейшую в мире демократию, пропустит данное мероприятие, что указывает на обеспокоенность некоторых членов траекторией движения ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном для борьбы с терроризмом и укрепления безопасности границ. В последние годы ШОС развивается в соответствии с общими устремлениями Пекина и Москвы, противодействуя, как они выражаются, "американской гегемонии" и стараясь перестроить международную систему в свою пользу.

В 2017 году ШОС пережила первое расширение, приняв в свой состав Индию и Пакистан. После принятия Белоруссии там будет 10 стран-членов, представляющих более 40% мирового населения и примерно четверть мировой экономики. У ШОС также есть два государства в статусе наблюдателей (Афганистан и Монголия) и более десятка "партнеров по диалогу" от Мьянмы и Турции до арабских стран.

Расширение ШОС произойдет после того, как другой ведомый Россией и Китаем блок БРИКС (это объединение крупных развивающихся экономик) в прошлом году в два с лишним раза увеличил количество своих членов и существенно расширил свое глобальное присутствие.

Растущие амбиции

По мере роста узнаваемости ШОС на международной арене и увеличения ее экономического веса она также расширяет свои геополитические амбиции.

Ожидаемое принятие Белоруссии, которая граничит с Евросоюзом, "подчеркивает, насколько за последние несколько лет изменились задачи ШОС", сказала эксперт по внешней политике Китая Ева Зайверт (Eva Seiwert), работающая в берлинском Институте изучения Китая имени Меркатора.

"В отличие от Ирана, принятие Белоруссии не принесет существенного расширения экономического и военного сотрудничества. Поэтому я могу утверждать, что это в большей степени геополитический шаг", — отметила она.

Россия уже третий год ведет изнурительные боевые действия против Украины, и ШОС стала для Путина крайне важной дипломатической площадкой, показывающей, что он не попал в международную изоляцию. В связи с резким ухудшением китайско-американских отношений Пекин сегодня гораздо меньше беспокоит то, что ШОС называют антизападной организацией. По словам Зайверт, такое мнение еще больше усилилось после принятия Ирана.

"Они хотят, чтобы ШОС воспринимали как крупный и важный блок, который больше нельзя игнорировать, — сказала она. — Сейчас, когда в него вступили все эти страны, Китай и Россия стремятся показать, что у них много сторонников, разделяющих их мировоззрение".

В этом общем взгляде на мир Америке нет места в Евразии.

Встречаясь в прошлом месяце с руководством Министерства иностранных дел, Путин изложил концепцию "новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии", которую предстоит реализовать с помощью действующих организаций, таких как ШОС. Он также обозначил долгосрочную цель — "вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе".

"В ходе недавнего визита в Китайскую Народную Республику мы обсудили эту проблематику с Председателем КНР Си Цзиньпином. Отметили, что российское предложение не противоречит, а, напротив, дополняет и полностью согласуется с основными принципами китайской инициативы в сфере глобальной безопасности", — сказал Путин, посетивший Пекин в мае.

Трения и беспокойство

Такая масштабная концепция альтернативного будущего станет "главной темой" для Китая и России после этого саммита ШОС, сказал старший научный сотрудник Национального бюро азиатских исследований Бейтс Гилл (Bates Gill).

Но членство Белоруссии также породит ряд серьезных вопросов, которые будут довлеть над этой организацией, добавил Гилл.

"Это порождает всевозможные проблемы и новые вопросы о репутации, легитимности и полномочиях ШОС, учитывая характер белорусского режима и то, что он поддержал Россию, грубо поправшую нормы международного права своей военной операцией против Украины", — сказал он.

"Понятно, что ШОС терпимо относится к авторитарным режимам. Но что касается мандата этой организации, то он становится еще более многообразным, а изначальная ориентация ШОС на Центральную Азию ослабевает".

При расширении блока не обошлось без трений и противоречий, прежде всего, с принятием в его ряды непримиримых соперников Индии и Пакистана. В последние годы также отмечались вспышки напряженности между Пекином и Нью-Дели после столкновений с жертвами на спорных участках их общей границы в Гималаях.

Все более антизападный курс ШОС после принятия Ирана, а теперь и Белоруссии вызывает обеспокоенность у ее членов, стремящихся сохранить добрые отношения с Западом, в том числе, у бывших советских республик Центральной Азии.

"В некоторых отношениях это ставит государства Центральной Азии в очень неловкое положение, — сказал Гилл. — Они проводят так называемую многовекторную дипломатию. Они не хотят быть связанными отношениями только с одной крупной державой, будь это Россия или Китай".

Гилл, побывавший в Центральной Азии в апреле и мае, рассказал, что в столицах региона сложилось весьма неоднозначное мнение о будущем ШОС.

Неучастие Моди

По всей видимости, Индия тоже утрачивает интерес. В прошлом году она провела саммит ШОС виртуально. Такая организация встречи позволила Моди избежать повышенного внимания к тому, как он принимает Путина и Си в Нью-Дели, ведь Индия в настоящее время стремится к налаживанию более тесных связей с США.

В этом году индийский руководитель, вступивший в должность уже третий раз подряд, пропустит саммит в Астане, хотя российские государственные СМИ сообщают, что на следующей неделе он прибудет с визитом в Кремль.

"Это указывает на то, что Моди не считает ШОС самым эффективным каналом для отстаивания индийских интересов в этой части света", — сказал Гилл.

Даже Китай, ставший главной движущей силой, ратующей за расширение ШОС, стремится напрямую налаживать связи с Центральной Азией, без участия России.

В прошлом году пяти лидерам из этого региона был оказан радушный прием на первом саммите "Китай — Центральная Азия", который прошел в китайском городе Сиань, где берет свое начало древний Шелковый путь, более тысячи лет тому назад связывавший имперский Китай с расположенными к западу от него цивилизациями. В марте в том же городе был создан постоянный секретариат механизма "Китай — Центральная Азия".

Китай и Россия стремятся представить ШОС в качестве противовеса возглавляемым Америкой институтам, но это блок намного слабее и разобщеннее, чем НАТО, ЕС или G7.

"С учетом увеличения числа членов после принятия Индии, Пакистана, Ирана и Белоруссии эта организация будет еще меньше напоминать альянс или прочное коллективное объединение. Это будет в большей степени стратегическая концепция … представляющая евразийскую идентичность", — сказал Гилл.

После саммита в Астане Китай на год станет временным председателем ШОС.

Эксперт из Института изучения Китая имени Меркатора Зайверт сказала, что Пекин будет искать точки соприкосновения между членами ШОС и добиваться взаимопонимания между ними.

"Для Китая важно, чтобы ШОС не потерпела неудачу, чтобы ее считали успешной организацией. Думаю, он понимает трудности, связанные с ее расширением", — отметила она.

"Если ШОС продолжит процесс расширения, если Россия и Китай будут подталкивать ее к этому, тогда, на мой взгляд, значимость и востребованность этой организации в регионе будет только уменьшаться".

Автор: Нектар Ган (Nectar Gan)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Монголия
Мьянма
Пакистан
Россия
США
Таджикистан
Турция
Узбекистан
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БРИКС
Евросоюз
ШОС
Похожие новости
07.03.2024
Украина опаздывает с членством в НАТО. Скоро она в альянсе будет не нужна (Главред, Украина)
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
07.09.2021
OilPrice (США): 9 глобальных следствий краха США в Афганистане Часть 1
22.07.2019
Косовский кризис встал между Западом и Белградом
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
22.04.2013
Политика и национальная оборона
1 комментарий
№1
04.07.2024 03:47
Да Америку в последнее время не приветствуют в Евразии,но она всей своей флотской авианосной стратегией будет лезть туда.Коммуникации на Средиземном море во главе угла.И нам нельзя упускать такого союзника как Турцию ,которая пока де факто  в НАТО.Проливная зона и Черное море становятся уже театром возможных военных действий.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:51
  • 2342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов
  • 04.07 04:01
  • 1
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 03:47
  • 1
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 03.07 23:30
  • 1
О ДЭПЛ с ВНЭУ
  • 03.07 20:03
  • 2733
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 19:39
  • 144
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 19:07
  • 284
Космонавтика Илона Маска
  • 03.07 17:47
  • 527
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке