Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)

CNN: вступление в ШОС Белоруссии – шаг к превращению блока в противовес Западу

ШОС вновь расширяет свой состав, сообщает CNN. В ряды организации вступает Белоруссия – стойкая союзница России. Объединение станет на шаг ближе к тому, чтобы превратиться из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам во главе с США.

Гонконг — Ведомый Китаем и Россией клуб евразийских стран, предназначенный для продвижения концепции альтернативного мирового порядка, на этой неделе вновь расширит свой состав. На сей раз в его ряды вступит стойкая союзница России, которая открыто поддерживает ее военную операцию на Украине.

Принятие Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества, которое должно состояться на ежегодном саммите в столице Казахстана Астане, станет очередным шагом Пекина и Москвы по превращению этого объединения из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам, возглавляемым США и их союзниками.

Белоруссия, оказавшая России помощь в начале военной операции на Украине в 2022 году, станет еще одним авторитарным членом этого клуба после Ирана, который оформил свое полноправное членство в прошлом году.

Китайский руководитель Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин прибыли в Астану на саммит, который начинает свою работу в среду. Там состоится их вторая встреча за этот год. Индийский премьер-министр Нарендра Моди, возглавляющий крупнейшую в мире демократию, пропустит данное мероприятие, что указывает на обеспокоенность некоторых членов траекторией движения ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном для борьбы с терроризмом и укрепления безопасности границ. В последние годы ШОС развивается в соответствии с общими устремлениями Пекина и Москвы, противодействуя, как они выражаются, "американской гегемонии" и стараясь перестроить международную систему в свою пользу.

В 2017 году ШОС пережила первое расширение, приняв в свой состав Индию и Пакистан. После принятия Белоруссии там будет 10 стран-членов, представляющих более 40% мирового населения и примерно четверть мировой экономики. У ШОС также есть два государства в статусе наблюдателей (Афганистан и Монголия) и более десятка "партнеров по диалогу" от Мьянмы и Турции до арабских стран.

Расширение ШОС произойдет после того, как другой ведомый Россией и Китаем блок БРИКС (это объединение крупных развивающихся экономик) в прошлом году в два с лишним раза увеличил количество своих членов и существенно расширил свое глобальное присутствие.

Растущие амбиции

По мере роста узнаваемости ШОС на международной арене и увеличения ее экономического веса она также расширяет свои геополитические амбиции.

Ожидаемое принятие Белоруссии, которая граничит с Евросоюзом, "подчеркивает, насколько за последние несколько лет изменились задачи ШОС", сказала эксперт по внешней политике Китая Ева Зайверт (Eva Seiwert), работающая в берлинском Институте изучения Китая имени Меркатора.

"В отличие от Ирана, принятие Белоруссии не принесет существенного расширения экономического и военного сотрудничества. Поэтому я могу утверждать, что это в большей степени геополитический шаг", — отметила она.

Россия уже третий год ведет изнурительные боевые действия против Украины, и ШОС стала для Путина крайне важной дипломатической площадкой, показывающей, что он не попал в международную изоляцию. В связи с резким ухудшением китайско-американских отношений Пекин сегодня гораздо меньше беспокоит то, что ШОС называют антизападной организацией. По словам Зайверт, такое мнение еще больше усилилось после принятия Ирана.

"Они хотят, чтобы ШОС воспринимали как крупный и важный блок, который больше нельзя игнорировать, — сказала она. — Сейчас, когда в него вступили все эти страны, Китай и Россия стремятся показать, что у них много сторонников, разделяющих их мировоззрение".

В этом общем взгляде на мир Америке нет места в Евразии.

Встречаясь в прошлом месяце с руководством Министерства иностранных дел, Путин изложил концепцию "новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии", которую предстоит реализовать с помощью действующих организаций, таких как ШОС. Он также обозначил долгосрочную цель — "вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе".

"В ходе недавнего визита в Китайскую Народную Республику мы обсудили эту проблематику с Председателем КНР Си Цзиньпином. Отметили, что российское предложение не противоречит, а, напротив, дополняет и полностью согласуется с основными принципами китайской инициативы в сфере глобальной безопасности", — сказал Путин, посетивший Пекин в мае.

Трения и беспокойство

Такая масштабная концепция альтернативного будущего станет "главной темой" для Китая и России после этого саммита ШОС, сказал старший научный сотрудник Национального бюро азиатских исследований Бейтс Гилл (Bates Gill).

Но членство Белоруссии также породит ряд серьезных вопросов, которые будут довлеть над этой организацией, добавил Гилл.

"Это порождает всевозможные проблемы и новые вопросы о репутации, легитимности и полномочиях ШОС, учитывая характер белорусского режима и то, что он поддержал Россию, грубо поправшую нормы международного права своей военной операцией против Украины", — сказал он.

"Понятно, что ШОС терпимо относится к авторитарным режимам. Но что касается мандата этой организации, то он становится еще более многообразным, а изначальная ориентация ШОС на Центральную Азию ослабевает".

При расширении блока не обошлось без трений и противоречий, прежде всего, с принятием в его ряды непримиримых соперников Индии и Пакистана. В последние годы также отмечались вспышки напряженности между Пекином и Нью-Дели после столкновений с жертвами на спорных участках их общей границы в Гималаях.

Все более антизападный курс ШОС после принятия Ирана, а теперь и Белоруссии вызывает обеспокоенность у ее членов, стремящихся сохранить добрые отношения с Западом, в том числе, у бывших советских республик Центральной Азии.

"В некоторых отношениях это ставит государства Центральной Азии в очень неловкое положение, — сказал Гилл. — Они проводят так называемую многовекторную дипломатию. Они не хотят быть связанными отношениями только с одной крупной державой, будь это Россия или Китай".

Гилл, побывавший в Центральной Азии в апреле и мае, рассказал, что в столицах региона сложилось весьма неоднозначное мнение о будущем ШОС.

Неучастие Моди

По всей видимости, Индия тоже утрачивает интерес. В прошлом году она провела саммит ШОС виртуально. Такая организация встречи позволила Моди избежать повышенного внимания к тому, как он принимает Путина и Си в Нью-Дели, ведь Индия в настоящее время стремится к налаживанию более тесных связей с США.

В этом году индийский руководитель, вступивший в должность уже третий раз подряд, пропустит саммит в Астане, хотя российские государственные СМИ сообщают, что на следующей неделе он прибудет с визитом в Кремль.

"Это указывает на то, что Моди не считает ШОС самым эффективным каналом для отстаивания индийских интересов в этой части света", — сказал Гилл.

Даже Китай, ставший главной движущей силой, ратующей за расширение ШОС, стремится напрямую налаживать связи с Центральной Азией, без участия России.

В прошлом году пяти лидерам из этого региона был оказан радушный прием на первом саммите "Китай — Центральная Азия", который прошел в китайском городе Сиань, где берет свое начало древний Шелковый путь, более тысячи лет тому назад связывавший имперский Китай с расположенными к западу от него цивилизациями. В марте в том же городе был создан постоянный секретариат механизма "Китай — Центральная Азия".

Китай и Россия стремятся представить ШОС в качестве противовеса возглавляемым Америкой институтам, но это блок намного слабее и разобщеннее, чем НАТО, ЕС или G7.

"С учетом увеличения числа членов после принятия Индии, Пакистана, Ирана и Белоруссии эта организация будет еще меньше напоминать альянс или прочное коллективное объединение. Это будет в большей степени стратегическая концепция … представляющая евразийскую идентичность", — сказал Гилл.

После саммита в Астане Китай на год станет временным председателем ШОС.

Эксперт из Института изучения Китая имени Меркатора Зайверт сказала, что Пекин будет искать точки соприкосновения между членами ШОС и добиваться взаимопонимания между ними.

"Для Китая важно, чтобы ШОС не потерпела неудачу, чтобы ее считали успешной организацией. Думаю, он понимает трудности, связанные с ее расширением", — отметила она.

"Если ШОС продолжит процесс расширения, если Россия и Китай будут подталкивать ее к этому, тогда, на мой взгляд, значимость и востребованность этой организации в регионе будет только уменьшаться".

Автор: Нектар Ган (Nectar Gan)