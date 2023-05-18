Минск: «Безопасности много не бывает»

В текущем противостоянии приверженцев старой, однополярной модели мира, и тех, кто против неё, одну из ключевых ролей играет военный блок НАТО, как основной инструмент коллективного Запада для защиты уходящего в историю «мирового порядка». Не желая осознавать объективную необходимость и неизбежность обновления системы взаимоотношений планетарных субъектов, евроатлантический «золотой миллиард» активно и довольно успешно использует альянс для сохранения прежнего статус-кво. При этом важнейшим фактором, повышающим эффективность применения Североатлантического блока, реальные «хозяева» организации считают агрессивность его действий. Предыдущие десятилетия нынешнего века это убедительно доказали.

В настоящий момент в оборонительный характер мощнейшего военного блока на Земле верят только лишь его члены (31 государство), да и то всему остальному мировому сообществу (166 государств) известно, что их «вера» – понятие демонстративное. Кроме того, ситуацию в сфере международной безопасности усугубляет прекращение действия ряда договоров, определявших стабильность системы международных отношений, и окончательное падение авторитета ООН, ОБСЕ и других международных организаций, превратившихся в такие же, как и НАТО, инструменты для достижения целей и защиты интересов исключительно западной цивилизации.

Очевидно, что в этих условиях для большинства стран мира – не членов НАТО (особенно тех, кто выступает против англосаксонского мироустройства) вопрос сохранения собственного суверенитета и независимости сейчас находится на пике актуальности. При этом наиболее остро стоит проблема обеспечения военной безопасности. Для небольших стран, к сожалению, за последние годы в данной сфере ничего нового не придумали. По-прежнему, наиболее действенной мерой является союз с более сильными государствами, способными играть роль гаранта безопасности, или участие в тех же военно-политических альянсах (блоках). Для целого ряда бывших республик Советского Союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) таким блоком и гарантом в своё время стали ОДКБ и её основатель – Российская Федерация.

На сегодняшний день ОДКБ успела доказать свою эффективность, продемонстрировав способность оперативно реагировать на угрозы безопасности участников организации. В частности, проведя в 2021 году ряд своевременных мероприятий по подготовке Коллективных сил Организации вблизи таджикско-афганской границы, удалось стабилизировать обстановку в регионе, накалившуюся вследствие панического бегства контингента войск США из Афганистана. В 2022 году только благодаря эффективному проведению миротворческой операции ОДКБ удалось предотвратить государственный переворот в Республике Казахстан, инициированный внешними деструктивными силами, и восстановить в стране правопорядок и конституционную законность.

Выступая в феврале прошлого года на конференции, прошедшей на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай», являвшийся на тот момент генеральным секретарём ОДКБ Станислав Зась отметил, что операция ОДКБ в Казахстане «продемонстрировала единство и готовность сообща защищать коллективные интересы».

Тем не менее, следует признать, что на текущий момент существует ряд факторов, препятствующих динамичному развитию Организации и не способствующих её становлению субъектом мировой политики. Главным образом, это определённые разногласия между членами ОДКБ по некоторым политическим вопросам. Необходимо отметить, что и здесь не обошлось без участия эмиссаров коллективного Запада.

Подогреваемый извне армяно-азербайджанский конфликт, активизация деятельности по вовлечению Казахстана в сферу евроатлантического влияния, перманентные волнения в Кыргызстане и попытки новой дестабилизации обстановки на таджикско-афганской границе – всё это проявления той войны, которую Запад ведёт против России и её союзников, выступающих за многополярность мирового устройства.

С учётом этих аспектов, на председательствующую в 2023 году в ОДКБ Беларусь возложена огромная ответственность. Об этом в феврале нынешнего года говорилось на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и недавно назначенного генеральным секретарём Организации Имангали Тасмагамбетовым (Республика Казахстан). В ходе беседы президент Беларуси призвал страны ОДКБ к сплочению и определению своей политики на фоне украинского конфликта. Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что компромиссы в ОДКБ придётся находить, отметив, что в целом страны действуют как единая организация. «Думаю, этот сложный период нам предстоит пройти, и он ещё более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства», – отметил тогда глава белорусского государства.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году Беларусь председательствует в ОДКБ под девизом «От солидарности и сотрудничества к миру и безопасности». При этом в своей деятельности государство руководствуется рядом приоритетов. В частности, это сохранение мира и спокойствия, локализация различных кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации. Ещё одним приоритетом на время своего председательства в ОДКБ Беларусь определила развитие Коллективных сил Организации и её военного потенциала — в том числе за счет проведения совместных мероприятий. К слову, в 2023 году три из четырех запланированных учений ОДКБ пройдут на территории Беларуси. Речь идет об учениях «Взаимодействие» для сил оперативного реагирования, «Поиск» – для разведывательных подразделений и «Эшелон» – для тыловых подразделений. Все они будут проводиться в сентябре 2023 года.

Также в период с 17 по 18 мая в Минске состоится выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

В рамках заседания предусмотрено рассмотреть вопросы о предоставлении Парламентскому Собранию Союза Беларуси и России статуса партнера ПА ОДКБ, а также об обращении ПА ОДКБ в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России о предоставлении ПА ОДКБ статуса постоянного наблюдателя при белорусско-российском парламентском собрании. Кроме того, участники заседания рассмотрят ход реализации решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в ноябре прошлого года. На мероприятии обсудят обстановку, складывающуюся в зоне ответственности организации. В повестку заседания внесены и вопросы о деятельности властей Беларуси по обеспечению устойчивости и стабильности общественно-политической и военной обстановки, противодействию вызовам и угрозам безопасности в контексте реализации приоритетов председательства страны в ОДКБ в 2023 году.

Следует отметить, что принимая активное участие в работе ОДКБ и прилагая максимально возможные усилия по повышению роли Организации на международной арене, Беларусь не ограничивает себя в поисках дополнительных возможностей по обеспечению и поддержанию мира, повышению безопасности и стабильности в регионе. Речь идёт о членстве республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, что в 2022 году на Самаркандском Саммите ШОС был начат процесс повышения статуса Беларуси до уровня государства-члена организации (в настоящее время Беларусь имеет статус государства-наблюдателя). А недавно в состоявшемся 28 апреля совещании министров обороны государств-членов ШОС принял участие министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Выступая перед участниками встречи в индийском Нью-Дели, генерал Хренин довёл взгляды и подходы Беларуси к укреплению международной безопасности в современных условиях. «Понимая, что в современном мире в одиночку надежно защитить свою независимость и территориальную целостность не представляется возможным, мы выступаем за укрепление международной безопасности на основе коллективного подхода, не терпящего конфронтационного мышления, доминирования или какой-либо исключительности», – отметил он.

Как указывают эксперты, очевидное стремление стран ШОС к консолидации на фоне динамичного развития Шанхайской организации указывает на наличие у неё серьёзного потенциала и перспективного будущего. Наряду с 8-ю государствами-членами: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, в работе организации принимают участие ещё 4 страны, имеющих статус государств-наблюдателей – Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия. В 2021 году был начат процесс повышения статуса Ирана в составе Организации до уровня государства-члена (годом позже аналогичная процедура запущена в отношении Беларуси). Кроме того, 9 стран являются партнёрами по диалогу ШОС – Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. В 2022 году на Самаркандском Саммите ШОС была начата процедура по присоединению к Организации в статусе государства-партнера по диалогу в отношении Бахрейна, Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Мьянмы.

Со своей стороны, наряду с ОДКБ, Республика Беларусь рассматривает ШОС как важнейший инструмент по противодействию новым вызовам и угрозам региональной безопасности, укреплению мер доверия в военной области. Именно поэтому в Минске в своё время была определена цель – стать полноправным членом Шанхайской организации. На данный момент Беларусь выполнила все необходимые внутригосударственные процедуры для присоединения и готова к полноформатному участию в деятельности Организации. Ведь безопасности много не бывает…

Владимир Вуячич