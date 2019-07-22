Косовский кризис встал между Западом и Белградом

Сербия рассматривает вступление в ОДКБ как альтернативу НАТО

Власти Косово, вновь обостряя отношения с Белградом, негативно влияют на политические процессы и безопасность не только Сербии, но и Балкан и всей Европы. Несколько дней назад в самопровозглашенной республике было принято решение о запрете въезда на территорию автономии для всех сербских официальных лиц, сообщает ТАСС. Во внешнеполитическом ведомстве Косово такие меры объясняют "исходящими со стороны Сербии гибридными угрозами". Даже посещение медицинского клинического центра в КосовскаМитровице оказалось под запретом. 10 июля делегация Минобороны Сербии и военных медиков во главе с министром обороны Александром Вулиным не получила возможности посетить это медучреждение.

Ранее глава сербского военного ведомства отметил, что запрет является "еще одним доказательством того, что албанское руководство избегает диалога любой ценой". Министр охарактеризовал подобные действия "не политикой, а возмездием" и вымещением гнева на сербах.

В конце прошлого года нарастанию волны противостояния послужило введение пошлин в размере 100% на товары из Сербии, Боснии и Герцеговины, в знак протеста сербские предприниматели остановили торговлю на севере Косово.

Очередной вспышкой обострения ситуации стало вторжение 28 мая с.г. косовского спецназа на территорию северных муниципалитетов, населенных преимущественно этническими сербами, в КосовскоМитровицком округе из почти 80 тыс. проживающих они составляют 95%. Во время рейда, направленного на борьбу с организованной преступностью, а реально нацеленного на запугивание местных жителей, в числе задержанных оказались сотрудники Организации Объединенных Наций. Одним из них оказался российский гражданин, который изза полученных травм был направлен в больницу города КосовскаМитровица.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Очевидно, что кризис в решении косовского вопроса не стихает, и давление на Белград со стороны Запада продолжается, толкая власти к изменению территориальной целостности Сербии. Кроме того, с 8 декабря 2018 года каждую субботу в Белграде проходят уличные акции протеста, возможно, инициированные Западом, который скорее всего попытается повторить не однажды использованный сценарий цветной революции (см. "НВО" от 07.04.19 "Зачем в Сербии готовят революцию").

Президент Сербии Александр Вучич придерживается жесткой позиции, и Белград намерен бороться за сохранение мира в регионе "почти любой ценой". Посол России в Сербии Александр БоцанХарченко отметил давление на страну со стороны Запада, который добивается признания Белградом независимости Косово, а США и их союзники поощряют действия косоваров, ведущие к возрастанию напряженности.

Белград не признает независимость самопровозглашенной республики и называет сербскую административную единицу Автономным краем Косово и Метохия. Урегулирование статуса этих территорий необходимо для вступления Сербии в Европейский союз, кандидатом на членство в котором Сербия является с 2012 года. В Брюсселе настаивают на нормализации отношений с Приштиной, и Белград вынужден стремиться к переговорам, пытаясь найти компромисс в решении территориального спора и защитить интересы и безопасность сербского населения в крае.

Сербские власти официально заявляют о своем нежелании вступать в НАТО, альянс участвовал в 78дневных бомбардировках бывшей Югославии в 1999 году и убийстве более 2500 сербских гражданских лиц. И сегодня полуразрушенное во время бомбежек бывшее здание Минобороны Сербии, которое намеренно не ремонтируют в столице страны, служит напоминанием о тех страшных днях, когда американские ракеты уничтожали мирных жителей.

Ухудшение ситуации в Косове может стать поводом для усиления контактов со странами, связи с которыми были крепки в течение многих последних лет, как, например, с Россией. Сербия стала единственной из государств – кандидатов в ЕС, кто не поддержал антироссийские санкции. Одна из политических партий страны, входящих в правящую коалицию, предложила рассмотреть возможность подачи заявки на присоединение к Организации Договора о коллективной безопасности – ОДКБ.

В военнополитическом союзе ОДКБ состоят Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. К "странамнаблюдателям" в настоящее время относятся Сербия и Афганистан. ОДКБ хоть и имеет военную направленность, тем не менее не стремится к применению силы. "ОДКБ хочет и активно ищет мирных отношений и готова к мирным равноправным отношениям со всеми странами, любыми блоками, альянсами", – заявил на прессконференции 7 июля 2019 года исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. При этом он подчеркнул, что "организация готова отразить любой агрессивный выпад". А распоряжением президента России Владимира Путина за несколько дней до наступления 2019 года был учрежден институт партнеров ОДКБ, к которым будут относиться страны и организации, решившие вести с ОДКБ сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес. Такой статус в отличие от статуса наблюдателя, которым обладает Сербия, подразумевает принятие обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ, таких как военные учения и контртеррористические операции.

В случае присоединения Сербии к ОДКБ возможны соглашения, которые позволят поддержать страну новым вооружением. Вопрос о российских поставках уже обсуждался Александром Вулиным с российским коллегой министром обороны Сергеем Шойгу в апреле с.г. во время встречи в Москве.

Однако Александр Вучич высказывал мнение о возможности сохранения ситуации в Косове в стадии замороженного конфликта. А провозглашение политики военного нейтралитета может влиять на то, что страна будет воздерживаться от присоединения к военным блокам, в первую очередь к Североатлантическому альянсу. Однако воинствующий экстремизм и терроризм – это нарастающие угрозы в крае и регионе в целом. Попытка сделать независимое государство и решить национальный вопрос албанцев за счет остальных балканских народов, создать так называемую Великую Албанию – это самая большая угроза миру на Балканах, считают в Белграде.

Терроризм сегодня исходит не только из Азии, он может исходить и из Европы. Поэтому для Сербии могут представлять интерес механизмы предотвращения террористической угрозы, разрабатываемые Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), куда входят восемь полноправных членов – Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Индия и Пакистан; четыре наблюдателя – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия; и шесть партнеров по диалогу – Армения, Камбоджа, Непал, ШриЛанка и Турция. По словам Владимира Путина, государства – члены ШОС составляют четверть мирового ВВП, 43% населения Земли и 23% территории планеты. ШОС не является военным блоком и прежде всего предназначена для политического и экономического сотрудничества, а военная координация, сосредотачивающаяся на внутренней безопасности, играет второстепенную роль. Хотя акцент делается на обеспечении региональной безопасности с упором на противодействие международному терроризму и религиозному экстремизму, незаконном обороте наркотиков, организованной преступности, киберпреступности и других вызовах и угрозах.

Основатели ШОС – Россия и Китай – усилили влияние блока благодаря своим проектам ЕАЭС и "Один пояс – один путь". Москва и Пекин поддерживают территориальную целостность Сербии, чем вызывают симпатии со стороны населения страны. Между российскими и сербскими компаниями подписаны соглашения на сотни миллионов евро в области энергетики и инфраструктуры.

Ирина Дронина