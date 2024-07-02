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Военное обозрение

«Мы против эскалации конфликта»: Италия обязалась укрепить ПВО Украины батареей зенитного ракетного комплекса SAMP/T

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Источник изображения: topwar.ru

Италия решила принять на себя новые обязательства в отношении военной помощи Украине, усилив возможности её противовоздушной обороны.

Министр обороны Гвидо Крозетто выступил перед парламентским комитетом, указав на предоставление киевскому режиму нового пакета помощи, девятого по счету, в который войдет вторая батарея ЗРК большой дальности SAMP/T. Ранее Италия с Францией сформировали из имевшихся у двух стран компонентов батарею SAMP/T, которая была поставлена на Украину к июлю 2023 года.

Вполне возможно, что Рим организует новую поставку также совместно с Парижем: на вооружении обеих стран имеются компоненты системы SAMP/T NG, которая в состоянии обнаруживать цели на дистанции 350 км и поражать их на дальности 150 км.

Остальная часть пакета помощи является засекреченной, однако глава МИД Антонио Таяни заявил, что в него по-прежнему не входят средства нападения:

У Киева нет ракет [переданных Италией], которые могли бы поразить Россию, даже в оборонительных целях. Мы не будем поставлять оружие, которое можно будет использовать по российской территории.

От Рима союзники по НАТО добиваются передачи ВСУ ракет дальнего радиуса действия, таких как Storm Shadow. Однако, как заявляет итальянское правительство, оно последовательно выступает против использования западного оружия для ударов по российской территории, как и не приемлет отправку войск на Украину.

Мы против эскалации конфликта

- отметили в МИД Италии.

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