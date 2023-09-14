Макрон оставил "игры в миротворца" по Украине. Он стал "ястребом от ЕС"

Politico: после упреков в "мягкотелости" Макрон занял жесткую позицию по Украине

Макрон чуть не вызвал в свой адрес гнев "глубинного Запада", когда говорил о мире и об учете интересов России в начале СВО, пишет Politico. Но под давлением внешних сил Макрон "исправился": теперь он за расширение ЕС и за Украину в НАТО.

Французский президент упустил шанс выступить в стиле Черчилля в начале украинского конфликта, но сейчас его качнуло в сторону борцов за принятие Украины в НАТО и ЕС.

ПАРИЖ – Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на "украинский поезд".

Когда Россия стала сосредотачивать свои войска на границе с Украиной, а потом начала военные действия против соседней страны, Макрон нырнул в кроличью нору и начал бесплодные переговоры с Владимиром Путиным. В тот момент, когда у него появилась возможность встать у штурвала Европы и повести ее за собой, он допустил просчет и не сумел взять на себя политическую инициативу.

Вместо него сплачивать Европу в поддержку президента Владимира Зеленского и поставлять ему оружие взялся евроскептик – британский премьер Борис Джонсон, который стал лидером в этом деле. Джонсона в Киеве считают героем, а вот Макрон разозлил украинцев своими заявлениями о том, что Путина не следует унижать, а Москве надо предоставить какие-то там "гарантии безопасности". Французский президент утверждал, что "скорее всего, пройдут десятилетия", прежде чем Украина станет членом ЕС.

Но с тех пор в Париже произошло множество перемен. Сейчас президент Франции облачился в мантию одного из самых стойких союзников Украины, пообещав ей поддержку "до победы" и взяв на себя роль лидера в таких вопросах, как членство этой страны в НАТО и оказание ей военной помощи. Сделал он это в момент, когда европейцы волнуются, подозревая, что американская поддержка ослабевает, и все больше беспокоясь, что в случае победы Трампа на президентских выборах Украина лишится своего самого важного союзника.

"Макрон [в начале конфликта] зациклился на идее стать посредником между Путиным и Зеленским. Именно поэтому он проявлял крайнюю осторожность в вопросе поставок оружия", - сказал старший советник Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) Франсуа Хайсбург (François Heisbourg). – Но в начале этого года Макрон, наконец, понял, что Путин его просто использовал. И после этого был потерян интерес к переговорам".

Однако французские дипломаты ограничиваются заявлениями о том, что их президент просто "прояснил" свою позицию по Украине.

Где французы существенно отошли от своей прежней долговременной позиции, так это в вопросе расширения ЕС. Выступавшая раньше против расширения (особенно против принятия в ЕС Турции), Франция сейчас ищет новых союзников, хочет возглавить процесс расширения и проигрывает возможные варианты функционирования расширенного Евросоюза. В Париже и за его пределами за закрытыми дверями идет бурная дипломатическая деятельность. Правительство Франции проводит консультации и проверяет красные линии в преддверии важной речи, с которой Макрон должен выступить в начале будущего года. В ней он изложит свои идеи относительно расширения. Эту речь некоторые французские руководители уже называют "Сорбонна бис", вспоминая выступление Макрона в Сорбонском университете в 2017 году на тему европейской политики.

Перелом в убеждениях

В течение нескольких месяцев после начала полномасштабной российской военной операции на Украине французский президент совершал зигзагообразные движения, не зная, что делать с Россией. Он пытался понять личность Путина и прочитать его характер. Давая в 2019 году интервью изданию Economist, Макрон нарисовал следующую картину. Логично мыслящий Путин в конечном итоге придет к пониманию того, что ему надо работать в партнерстве с Европой. Это было весьма комплементарное представление об умонастроениях Путина, возникшее олт недооценки Макроном того, какую огромную роль для российского правителя имел украинский вопрос, явно причинявший российскому лидеру ноющую боль.

В декабре прошлого года стало очевидно, что Макрон начал менять свою точку зрения. Он выступил с напористой речью, заявив, что будет поддерживать Украину "до победы", хотя всего за пару недель до этого заявлял, что Запад должен "одновременно" предоставить Москве "гарантии безопасности".

В мае этого года Макрон намекнул на свое новое восприятие ситуации, заявив в Братиславе центральным и восточным европейцам, что Франция порой "упускала возможности" их понять. В смысле – зря Франция не прислушивалась к их воспоминаниям о зверствах Советов.

В том же месяце Франция разрешила Британии отправить на Украину франко-британские крылатые ракеты Storm Shadow, после чего сама поставила французские ракеты большой дальности SCALP-EG. По словам Хайсбурга, это был решительный сигнал, так как Франция сделала то, от чего до сих пор отказываются США.

Тем не менее, те дипломатические серенады, которые Макрон ранее пел Путину, оставили свой след. По словам одного французского дипломата, Макрон "выстрелил себе в ногу", слишком долго заигрывая с Москвой и дедлясь с репортерами сомнительной мыслью, что Россию не следует унижать. В первые месяцы вооруженного конфликта "это затмило то, что делали мы как государство: нашу военную помощь, европейское единство", сказал этот дипломат, попросивший не называть его имя, чтобы ему можно было откровенно высказать негатив про своего президента. Другой дипломат из Франции выразился еще более резко: "Макрон упустил свой черчиллевский момент". То есть возможность выступить в стиле призывавшего англичан к обороне британского премьера Черчилля.

Сейчас правительство Макрона ведет борьбу на разных фронтах, действуя в интересах Украины. Это расширение ЕС, военная помощь и НАТО. В этом месяце Франция объявила о начале переговоров с Украиной по вопросу подписания двустороннего соглашения о безопасности вслед за натовским саммитом в Вильнюсе.

"Мы не наивны, мы сделали большой шаг … но мы себя не обманываем. Люди не поверят, что Франция изменилась мгновенно", - сказал третий французский дипломат.

Ускоряя процесс расширения

Тот же сдвиг происходит в сторону атакующего стиля происходит у Макрона и на других направлениях его внешней политики. Еще в 2019 году Макрон был против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС.

"Франция никогда не была против расширения, но она всегда относилась к этому взвешенно, - сказала директор европейского направления из парижского Института Монтеня Джорджина Райт (Georgina Wright). – Франция всегда заявляла, что сначала ЕС должен углубиться, а уже потом расшириться, так как есть опасения, что в случае расширения Евросоюз станет еще более недееспособным".

Однако Макрон в своей недавней речи призвал "смело" поддержать расширение, выдвинув идею о "многоскоростной Европе", которая поможет в деле укрепления интеграции.

Эти перемены в настроениях Франции также связаны с осознанием того, что не только Украина, но и Балканы с Молдавией находятся на линии фронта гибридной войны Запада с Россией.

"Наступило реальное пробуждение, понимание того, что мы накануне исторического момента, похожего на падение Берлинской стены, когда будет новая волна расширения ЕС, стабилизирующая весь континент", - сказал депутат французского парламента от партии Макрона "Возрождение" Бенджамин Хаддад (Benjamin Haddad).

Однако перелом в настроениях вполне может сводиться к каким-то сугубо практическим политическим расчетам. Франция своими дипломатическими инициативами насчет "дружбы" с Путиным настроила против себя Центральную и Восточную Европу. Поскольку сейчас идут разговоры о смещении центра тяжести на восток, Франция нуждается в поддержке со стороны не только своих традиционных союзников, таких как Германия, Италия и Испания. Иначе она не сможет повлиять на те перемены, которые считает неизбежными.

Политизация

В будущем году Европе предстоит проводить выборы, и Франция готовится к сражению противоборствующих мировоззрений – между еврофилами, утверждающими, что ЕС защищает граждан, и популистами, которые заостряют внимание на провалах и недостатках ЕС.

Во Франции опросы общественного мнения свидетельствуют о росте популярности крайне правой партии "Национальное объединение". А совсем недавно бывший президент Николя Саркози раскритиковал намерение включить Украину в состав Евросоюза. Такой же позиции против расширения придерживались до него некоторые французские политические тяжеловесы. Ожидается, что политическая борьба будет кровопролитной.

По словам Хаддада, его лагерь станет утверждать, что ЕС даже после расширения будет защищать граждан от мировых потрясений, таких как вооруженный конфликт на Украине, "хищный Китай" и возможный приход Трампа к власти, пусть даже и в результате честного избрания на пост президента. "Если бы крайне правые сейчас оказались у власти … Россия оккупировала бы всю Украину целиком", - сказал Хаддад.

Но новые амбиции Макрона может подорвать "соблазн посредничества", как выражается Хайсбург. Он отмечает, что французский президент во время визита в Пекин ничего не сказал о политике Франции по Тайваню, пытаясь добиться от Китая посреднических усилий в диалоге с Россией.

"Такой соблазн вызывает скептицизм у наших партнеров, несмотря на вполне реальные и глубокие перемены во Франции. Они опасаются, что мы можем вернуться к своим старым привычкам", - добавил Хайсбург.