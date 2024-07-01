«Польша должна стать окном для Китая во весь ЕС»: итоги переговоров лидеров двух стран

Источник изображения: topwar.ru
Визит польского президента Анджея Дуды в Китай и встреча с лидером Си Цзиньпином стали событием не только символическим, но и богатым новыми соглашениями.
Китай уже на протяжении более 10 лет, с тех пор, как было объявлено о стратегии «Один пояс и один путь», пытается создать сухопутный коридор на европейский рынок. При этом имеются различные варианты построения маршрута, один из которых предполагает активную роль Польши.
- говорится в издании Defence24.
Президент Польши положительно оценил визит в КНР и переговоры с Си Цзиньпином:
Источник изображения: topwar.ru
В целом оба государства решили расширить сотрудничество в целом ряде областей, подписав План действий по укреплению всестороннего стратегического партнерства.
В своей конкретной части он предусматривает противодействие торговому дисбалансу; налаживание экспорта польской сельскохозяйственной продукции; инвестиции; углубление сотрудничества в железнодорожном секторе, в воздушном сообщении и в морских перевозках, в том числе при транзите в ЕС; научно-технический, культурный и молодежный обмены; развитие туризма; улучшение визового режима.
Одним из важных шагов, которые уже были предприняты, стала отмена запрета на ввоз домашней птицы из Польши в Китай, который действовал на протяжении нескольких лет.
- говорится в издании.
Как указывается, подобные обвинения не звучали при встречах других руководителей с Си Цзиньпином, состоявшихся в последние месяцы: Эммануэля Макрона, Олафа Шольца или Урсулы фон дер Лейен.
На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он «очень доволен действиями президента [Дуды]»: