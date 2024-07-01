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Военное обозрение

«Польша должна стать окном для Китая во весь ЕС»: итоги переговоров лидеров двух стран

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Источник изображения: topwar.ru

Визит польского президента Анджея Дуды в Китай и встреча с лидером Си Цзиньпином стали событием не только символическим, но и богатым новыми соглашениями.

Китай уже на протяжении более 10 лет, с тех пор, как было объявлено о стратегии «Один пояс и один путь», пытается создать сухопутный коридор на европейский рынок. При этом имеются различные варианты построения маршрута, один из которых предполагает активную роль Польши.

Польша, имея общие интересы с Китаем, каким-либо образом предает Запад? Тогда следовало бы критиковать остальные демократические государства во главе с США, которые по-прежнему являются ведущим экономическим партнером Пекина. Следовательно, не следует автоматически демонизировать такие отношения, которые необходимы хотя бы нашей экономике

- говорится в издании Defence24.

Президент Польши положительно оценил визит в КНР и переговоры с Си Цзиньпином:

Польша должна стать партнером Китая, окном для Китая в наш регион и весь ЕС. Именно к нам из Чэнду идут железнодорожные линии. Один из этих путей проходит через Украину, он нарушен продолжающейся войной, а другой – через Белоруссию. Гибридная атака на нашу границу сильно влияет на возможности торговли.

Источник изображения: topwar.ru

В целом оба государства решили расширить сотрудничество в целом ряде областей, подписав План действий по укреплению всестороннего стратегического партнерства.

В своей конкретной части он предусматривает противодействие торговому дисбалансу; налаживание экспорта польской сельскохозяйственной продукции; инвестиции; углубление сотрудничества в железнодорожном секторе, в воздушном сообщении и в морских перевозках, в том числе при транзите в ЕС; научно-технический, культурный и молодежный обмены; развитие туризма; улучшение визового режима.

Одним из важных шагов, которые уже были предприняты, стала отмена запрета на ввоз домашней птицы из Польши в Китай, который действовал на протяжении нескольких лет.

В Польше встреча двух лидеров была воспринята некоторыми слоями как предательство Запада, общение с союзником Путина или вредные сделки с диктатором

- говорится в издании.

Как указывается, подобные обвинения не звучали при встречах других руководителей с Си Цзиньпином, состоявшихся в последние месяцы: Эммануэля Макрона, Олафа Шольца или Урсулы фон дер Лейен.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он «очень доволен действиями президента [Дуды]»:

Лучше иметь с таким государством, как Китай, хорошие отношения, а не плохие, по понятным причинам.
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