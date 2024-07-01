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Газета.ru

У россиян конфисковали свыше 100 тыс. компьютеров, автомобилей и лодок. Их передали на нужды фронта

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Источник изображения: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ФССП передала Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники

Судебные приставы с января 2023 года передали министерству обороны России более 190 тыс. единиц конфискованного у нарушителей имущества. По словам главы службы Дмитрия Аристова, среди переданного есть автомобили, лодки, компьютеры, а также древесина, табак и многое другое. В апреле стало известно об одном из первых прецедентов, когда приставы отправили на СВО машину, изъятую у жителя Пермского края, которого дважды поймали на пьяной езде. С тех пор аналогичные случаи происходили и в других российских регионах.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тыс. единиц изъятого у правонарушителей имущества. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор ведомства, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«С января 2023 года в целях обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов территориальными органами ФССП России передано 190,6 тыс. единиц разного вида имущества - автотранспортные средства, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое имущество», - уточнил Артистов.

По словам главного судебного пристава России, это имущество конфисковали по решениям судов за совершенные преступления. Например, за нарушение правил охоты или за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

За что в РФ конфискуют автомобили?

Закон, который предусматривает конфискацию транспортного средства, вступил в силу в июле 2022 года. Документ вводит уголовную ответственность для тех водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения.

Согласно закону конфисковать автомобиль могут за повторное управление машиной в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, за превышение скорости свыше 60 км/ч или выезд на встречную полосу лицом, ранее уже лишенным водительских прав, а также за вождение человеком, которого лишили прав за причинение тяжкого вреда здоровью или гибель потерпевшего.

В декабре 2023 года Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что конфискация автомобиля служит обязательной мерой в этих случаях, если оно принадлежит обвиняемому, в том числе если машина находится в совместной собственности. Если же изъять транспортное средства по каким-то причинам нельзя, суд должен принять решения о конфискации другого имущества - например, недвижимости или денежных средств.

Машины для СВО

Ранее конфискованные у россиян машины продавали на аукционах. Однако в 2023 году стали все чаще звучать призывы изымать их в пользу российской армии и передавать в зону спецоперации. Так, в феврале прошлого года в Госдуме предложили создать механизм, который позволит конфисковать автомобили у лиц, игнорирующих правила дорожного движения, с целью последующей передачи в Минобороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат.

В июле парламентарий Султан Хамзаев также призвал передать конфискованные лодки и машины бойцам СВО. По его мнению, бесхозная техника, которая стоит без дела, могла бы принести пользу в зоне боевых действий. Эту инициативу поддержал лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. Он заявил, что в зону спецоперации нужно отправлять вообще весь конфискат - от продуктов питания до транспорта и высокотехнологичной аппаратуры.

Один из первых прецедентов с передачей автомобиля произошел в Пермском крае 19 апреля 2024-го. Управление ФССП по региону сообщило, что изъяло внедорожник Nissan Terrano у жителя Кунгура, которого повторного поймали на вождении в нетрезвом виде. В ведомстве отметили, что это было уже третье транспортное средство, которое служба конфисковала за пьяную езду и передала в зону спецоперации.

Аналогичные случаи произошли в Бурятии, Тыве, Ставропольском крае, Хакасии и других регионах РФ.


Ева Вишневская

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