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Газета.ru

«Мы внимательно наблюдаем за Госдепом». У ЧВК «Вагнер» оказалось около 20 своих спутников

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Источник изображения: Иван Ноябрев/ТАСС

Пригожин опроверг закупку для ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков у Китая

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что в распоряжении его частной военной компании есть почти два десятка радиолокационных и оптических спутников, поэтому в покупке спутниковых снимков нет нужды. Так он прокомментировал недавнее заявление помощника госсекретаря США Дэниела Критенбринка о том, что китайская компания Spacety Co предоставляла ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки.

Свои спутники

Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин заявил, что в распоряжении частной военной компании есть около 20 спутников.



«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых - радиолокационные, а остальные - оптические», - говорится в заявлении Пригожина, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

По мнению бизнесмена, госдеп США «немножечко провалился во времени», когда заявил, что частная военная компания приобретает у Китая спутниковые снимки.

«Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США», - заключил он.

Накануне Reuters сообщил со ссылкой на слова помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, что китайская спутниковая компания Spacety Co «предоставила спутниковые снимки российской ЧВК «Вагнер».

Критенбринк уточнил, что компанию КНР за подобную деятельность в феврале включили в торговый черный список США.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с NBC обвинил Китай в том, что он оказывает России поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет «некоторую нелетальную» военную помощь. Согласно данным госсекретаря, которыми он поделился с CBS, Пекин также рассматривает возможность поставки РФ оружия.

Он напомнил, что на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И предупредил собеседника о «серьезных последствиях» в отношениях с Вашингтоном в случае таких поставок.

Свои самолеты

С начала военной спецоперации в СМИ также неоднократно появлялись сообщения о том, что у ЧВК «Вагнер» есть собственная авиация.

В частности, РИА Новости сообщили, что ночью 2 декабря 2022 года боевые задачи в районе села Клещеевка в ДНР выполнял экипаж фронтового бомбардировщика Су-24М из авиакрыла группы "Вагнер". Самолетом управляли командир Александр Антонов и штурман Владимир Никишин. Им скомандовали атаковать противника, который попытался выбить штурмовые отряды "Вагнера" с недавно занятых позиций.

Однако ВСУ подбили самолет из ПЗРК. Пилоты поняли, что не смогут донести бомбы до цели, и направили самолет в скопление бронетехники противника. Командир и штурман погибли.

15 февраля Пригожин сообщил, что обломки Су-24М нашли и вывезли с поля боя.

"На Клещеевке достали останки нашего самолета, пилотов Антонова и Никишина. Парни героически выполнили свою задачу - отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники. Ребята, несмотря на тяжелую обстановку, на бои, сумели привезти этот борт", - приводит его слова агентство.

Попытка легализации ЧВК

Накануне руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов сообщил, что правительство отклонило законопроект его партии «О частной военной и военно-охранной деятельности», который предлагал легализовать деятельность ЧВК.

По мнению Миронова, авторы отзыва на инициативу «не предъявили внятных аргументов», и их доводы «не выдерживают критики». В частности, парламентария возмутило, что в правительстве сослались на противоречие документа пятой части 13-й статьи Конституции России, согласно которой в том числе «запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности» России, подрыв ее безопасности и «создание вооруженных формирований».

«Хватит пары минут за компьютером, чтобы ознакомиться с этой статьей и понять, что она никакого отношения к ЧВК не имеет. Там идет речь об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства. Указывать на это применительно к тем, кто сегодня, не щадя жизни, защищает целостность и безопасность России, - это какой-то беспримерный цинизм со стороны наших чиновников», - привел слова Миронова его пресс-центр.

Он уверен, что «на высших этажах власти многие противятся легализации ЧВК», а «неопределенный статус» группы «Вагнер» «открывает простор для различных бюрократических каверз».

Свой законопроект члены «Справедливой России» направили на заключение правительству еще в марте 2022 года. В документе предлагалось законодательно закрепить, что ЧВК могут создаваться только в форме ООО. Частным военным компаниям могли бы разрешить оказывать «военные и военно-охранные работы и услуги», например, участвуя в миротворческих операциях, заниматься «пресечением международной террористической деятельности» и защищать иностранных физических лиц, но только за пределами России.

При этом лицензию на подобную деятельность ЧВК должны были бы получать у Минобороны РФ, которое также определяло бы места их постоянной дислокации, выдавало бы разрешение на проведение операций и перемещение сотрудников и техники.


Мария Шустрова

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